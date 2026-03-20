První hodiny na světě

Je to zázrak a pocit štěstí, když můžete konečně držet v náručí své dítě. Ale proč vypadají novorozenci někdy docela divně? Skutečně, jen málo novorozenců vypadá hned po narození jako z obrázkového magazínu. Proč jsou tak pomuchlaní a mají třeba i placatou či šišatou hlavičku?
Maminky novorozenců si kladou spoustu otázek:
K čemu slouží mázek? A proč se tak jmenuje?
Novorozenci vypadají, jako kdyby byli nakrémovaní: jejich kůže je pokryta tenkou bílou vrstvičkou, které se říká mázek. Je to vlastně ochranná vrstva složená z odumřelých buněk, plodové vody, mazu atd., obsahuje vodu, tuk i proteiny, ale také například vitamin E. Tato hmota chrání kůži miminka v plodové vodě, ale také několik dní po porodu může ještě vytvářet ochrannou vrstvu před různými bakteriemi, viry či plísněmi. Je proto dobré nepodléhat potřebě čerstvé miminko hned důkladně umýt, ale s koupáním trochu počkat.
Proč jsou vlastně novorozenci tak zmačkaní?
Porodní cesty jsou velmi těsné. V cestě miminku stojí také matčina stydká kost či kostrč, o kterou si může dítě při cestě ven například poranit nos. To je důvod, proč většina miminek vypadá tak pomuchlaných a pobitých, třeba i se škrábanci. Časté také je, že má novorozenec modré ruce a nohy – vlivem tlaku při porodu nebyly dostatečně prokrvené. Pokud jsou opuchlé genitálie nebo oční víčka miminka, souvisí to se zvýšeným vyplavením ženských hormonů, které vyprodukuje matčino tělo při porodu. To všechno se samo od sebe časem srovná.
Proč je tvar hlavičky takový divný?
Lebeční kosti na hlavičce novorozence jsou velmi pružné a v obzvlášť úzkém prostoru mohou dokonce i klouzat přes sebe a zčásti se překrývat. Je to proto, aby se hlavička lépe dostala přes porodní cesty. To má za následek, že těsně po porodu je hlavička u většiny miminek ještě trochu deformovaná. Když ji opatrně pohladíte, můžete dokonce u některých miminek nahmatat rukou, jak se dvě lebeční kosti překrývají. Miminka, která přišla na svět císařským řezem, protože z nějakého důvodu nemohla projít porodními cestami, často mívají na hlavičce „čepičku“. To znamená, že v místech, kde narazila na pánevní dno, je trochu napuchlá. Také při použití kleští nebo přísavky mají miminka na hlavě podobný hematom. Ale buďte bez obav, ve všech těchto případech bude hlavička během několika dní v pořádku a pěkně kulatá.
Vědí novorozenci, kde je mléko?
Je fascinující, co objevili vědci při sledování přírodních národů. Čerstvě narozená miminka zůstanou krátce po porodu ještě chvíli ležet mezi nohami matek, a pak se úplně sama připlazí k prsům a začnou pít. Je to neuvěřitelné! Pokud například nemá žena sama dostatek síly, aby vzala dítě a přiložila je k prsu, ono to dokáže samo. U nás naštěstí matkám pomáhají porodní asistentky, které dítě položí na břicho rodičky. Většinou už během první půlhodiny po porodu se novorozenec shání po matčině prsu. K tomu mu pomáhá jeho nosánek, který cítí mléko. Tehdy je ten správný čas pro první přiložení. Čím dříve a častěji k němu dochází, o to snáze pak matka kojí.
Proč mám ze začátku jen tak málo mléka?
Při prvním kojení vyprodukujete třeba jen pár kapek mléka. To je v pořádku. Nejprve přichází tzv. kolostrum – potravina
s výjimečnými vlastnostmi. V nepatrném množství, které nezatěžuje žaludek miminka, je v něm obsaženo vše, co dítě
v prvních dnech života potřebuje. A nejen k nasycení. V tomto předním mléku jsou také protilátky, které si miminko ještě nedokáže samo vytvořit a chrání tak citlivou střevní flóru, stejně jako dýchací cesty, před viry a mikroby. Mimoto obsahuje vitamin K a množství buněk z imunitního systému matky, které bojují s nebezpečnými zárodky a chrání novorozence před nemocemi.
Poznají novorozenci mámu a tátu?
Pro novorozence je svět až nepřátelský: je velký, hlučný, chladný! Ale matku a otce v něm okamžitě rozpoznají. Vědecké experimenty prokázaly, že novorozenec instinktivně natočí hlavu k tričku, které měla na sobě jeho matka a odkloní se od trička, které měla na sobě jiná žena. Rozpoznají tedy vůni matky. Když promluví kdokoliv z rodičů, reagují na to i ta nejmenší miminka, zatímco hlas ostatních lidí je nechává lhostejnými. Tento efekt je ještě intenzivnější, když dítě poslouchá zvuk srdce. A je to jasné. Ten přece dobře zná už z matčina bříška.
Rozeznávají už novorozenci barvy?
Dříve byla rozšířená domněnka, že děti po narození jsou téměř slepé. Dnes už víme, že miminko vidí ještě v matčině břiše – a dokáže sledovat například světlo z rozsvícené baterie. Plod v břiše takové světlo vidí, jako bychom se dívali přes nějaký červený závěs. Ostatně právě proto v řadě porodnic nebo porodních domech zavinují novorozence do červené pleny. Řada zkušených porodních asistentek tvrdí, že takové děti jsou pak výrazně vyrovnanější a spokojenější, než ty v bílých plenách.
Co vidí novorozenci?
Novorozenci vidí nejzřetelněji přibližně ve vzdálenosti dvacet centimetrů od jejich očí. Je zajímavé, že mnohé matky i otcové je intuitivně drží přesně v takové vzdálenosti od svého obličeje. Na základě výzkumů bylo prokázáno, že čerstvá miminka dávají přednost sledování obličeje dospělých. Dokonce dokážou napodobit některé mimické pohyby obličeje. Vědci tedy konstatují, že rodiče i děti jednají naprosto instinktivně a v zájmu vytvoření ideálních podmínek pro vzájemně poznávání se.
Nejdůležitější je mazlení!
Víte, co je první a nejdůležitější věc, kterou můžete svému miminku dát? Blízkost. Kůži na kůži. Nejklidnější je novorozenec, když leží na maminčině břiše. Důvěrně známý zvuk, tlukot srdce, teplo. A když je matka po císařském řezu a musí být ještě na jednotce intenzivní péče? Pak by se této úlohy měl zhostit čerstvý tatínek, vyhrnout tričko a položit si děťátko dítě na hrudník. Studie ukázaly, že je jedno, zda dítě tímto způsobem přivítá na světě otec nebo matka, v obou případech jsou miminka v důsledku „klokánkování“ vyrovnanější a lépe se vyvíjejí.
Co je to hormon lásky?
Konečně jsi tady! S dojetím se čerství rodiče dívají na svého potomka, opatrně se ho dotýkají od hlavičky až po ručičky a nožičky a cítí tu nádhernou miminkovskou vůni. Také novorozenec je během prvních hodin na světě mimořádně pozorný. Je to proto, že tento čas je od přírody určen pro sbližování, nazývá se také zlatou hodinkou, kdy vzniká nekonečná hloubka, láskyplné pouto mezi rodiči a dítětem, které přetrvá po celý život. Matka i dítě jsou zaplaveni hormonem štěstí. Nikdy jindy nemá žena v krvi tolik oxytocinu, jako v době bezprostředně po porodu. Tento hormon byl nazván francouzským chirurgem a porodníkem Michelem Odentem jako „hormon lásky“. Oxytocin vás zaplaví štěstím, totální zamilovaností a totální touhou po tom malinkém tvorečkovi, kterého nyní držíte v náručí.