Vítej doma!

Pro novorozence je přizpůsobení se životu mimo matčino lůno velkou zátěží. Pro některá miminka je to snadné, jiná potřebují delší čas. V každém případě to můžete svému dítěti ulehčit.

Našlo vaše miminko již několik dní po narození svůj rytmus? Skoro nepláče a spí několik hodin v jednom kuse? Pak máte patrně obzvlášť klidné dítě.

Většina novorozenců potřebuje trochu času, aby si na život mimo dělohu zvykla.

Tělíčko se musí po porodu ohromně přizpůsobit. Kromě toho chvíli potrvá, než si rodiče a miminko najdou jeden pro druhého pochopení a porozumí si navzájem.

Někteří kojenci jsou v prvních dnech a týdnech obzvlášť citliví. Rodiče je zažívají jako „obtížné“, protože hodně pláčou, těžko se nechají uklidnit a jejich nálada se ihned překlopí v plačtivou.

Odborníci se domnívají, že u těchto dětí může být důvodem neklidu to, že mozek nemají ještě tak zralý jako jiná miminka. Nedokážou se samy uklidnit a odolávat proti přemíře podnětů. Zralý kojenec signalizuje přetížení tím, že například zatne pěstičky a odvrátí hlavičku. Obtížným miminkům se to nedaří.

Miminka, která musí ještě trochu „dozrát“, potřebují v prvních týdnech zvláštní pozornost. Následující doporučení jim ulehčí start:

Příliš neexperimentovat

Typická situace: Miminko pláče a nedá se utěšit. Co dělat? Nezkoušejte toho příliš mnoho. Citliví novorozenci jsou pak ještě podrážděnější, jsou-li nošené na bříšku, pak zase na ramenou nebo neustále houpány. Při každé změně polohy se musí znovu a znovu zorientovat. Zaujměte proto takové držení, které pohodlně vydržíte delší dobu. Položte si miminko na břicho nebo ho držte v náruči – nejlépe tak, aby váš miláček nekřičel přímo vedle vašeho ucha. Jiná možnost: položte ho do postýlky a tichým hlasem k němu promlouvejte.

Pevný rytmus

Pomozte miminku, aby pravidelně mělo svůj klid a nejpozději po jedné a půl hodině bdění ho zase uložte – i když ještě nevypadá unaveně.

Klidné chvíle

U telefonu nastavte tiché vyzvánění, aby mohlo miminko spát a zabraňte všem hlasitým zvukům v jeho blízkosti (vysávaní nebo hudba či televize se silnými basy).

Bezpečné držení

Citliví novorozenci potřebují mít ze začátku intenzivnější pocit bezpečí, vzpomínku na chráněný prostor v maminčině bříšku. Dříve se celé tělíčko těchto dětí balilo pevně do šátku. Stejného uklidňujícího účinku dosáhnete také tím, že miminko zabalíte jako kuklu do deky.

Jaké nároky jsou na tělíčko po porodu:

● Dýchání se přepne z vody na vzduch. Sotva je miminko na světě, začne dýchat. Porodem se z plic vytlačila velká část plodové vody. Při prvním nadechnutí vytlačí vzduch zbytek plodové vody z plicních sklípků. Některá miminka mají zpočátku lehce namodralou barvu. Ta zmizí, jakmile miminko pravidelně dýchá a jeho krev se nasytí kyslíkem.

● Krevní oběh se přeměňuje. Jakmile je miminko odstřiženo od pupeční šňůry, mění se krevní oběh. Jestliže srdeční komory předtím obě čerpaly krev do těla miminka, pracují teď jedna po druhé: levá komora čerpá okysličenou krev z plic do ostatních orgánů, pravá čerpá „spotřebovanou“ krev zpět do plic.

● Vlastní tělesný termostat začíná pracovat. Miminko musí při porodu zvládnout pokles teploty z 37 na 25 stupňů. Tukové polštářky a „regulátor teploty“ v mozku se postarají, aby nevychladlo.

● Miminko se musí samo stravovat. Porodem končí přísun potravy pupeční šňůrou. Díky vrozenému sacímu reflexu to není problém. Již krátce po porodu je většina miminek dostatečně fit, aby pila z prsu.