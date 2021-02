Nerušený spánek je nezbytný pro růst miminek – pro předčasně narozené to platí dvojnásob

V České republice se na svět podívá dříve, než bylo plánováno, každý rok přibližně 9 000 dětí, což představuje 1 ze 13 porodů. Každý gram, který přibude na váze nedonošeného miminka, slaví rodiče jako obrovský krůček k tomu, aby mohlo jít z nemocnice domů. Speciálně pro ty nejmenší vyvinula značka Pampers plenky Preemies Protection, které se přizpůsobí jejich drobnému tělíčku, a dovolují jim klidně spát a sílit.

„Předčasně narozené děti až 97 % procent času prospí. Bylo zjištěno, že pokud se miminka vyvíjejí v klidném a tichém prostředí, nejsou ničím rušena a je respektován jejich spánkový cyklus, vzniká v jejich mozku mnohem více neuronálních synapsí a v průměru jsou propuštěna do domácího prostředí o dva až tři týdny dříve,“ vysvětluje MUDr. Soňa Šuláková, vedoucí lékařka fyziologického oddělení novorozenců Fakultní nemocnice Olomouc.

Nedoklubko a miminka do dlaně

Značka Pampers z portfolia společnosti Procter & Gamble spojila své síly už před více než třemi lety s organizací Nedoklubko. Lucie Žáčková z Nedoklubka upřesňuje, čemu se věnují: „Radíme rodičům předčasně narozených dětí, poskytujeme jim informace, co je čeká, a snažíme se jim přinést tolik potřebné uklidnění, víru a naději ve vypjatých životních chvílích.“

Pampers a Nedoklubko společně dodávají plenky do dvanácti perinatologických center pro předčasně narozené děti po celé České republice, aby předčasňátka měla nejen plenky v odpovídající velikosti, ale hlavně pohodlí tolik potřebné pro jejich další vývoj a mohla jít brzy domů a začít objevovat svět jako silní kluci a velké holky. Stejně tomu bude i letos, kdy koupí produktů Pampers na alza.cz od 1. 2. do 28. 2. budou zákazníci přispívat na Pampers Preemies pro miminka do dlaně. Každé zakoupené balení plenek nebo ubrousků Pampers bude představovat jednu věnovanou miniaturní plenku.

Podpora od známých osobností

Do letošního ročníku osvětové kampaně na podporu nedonošených miminek se rozhodl zapojit i zpěvák Michael Foret, který má s manželkou Eliškou ročního chlapečka Tima a čtyřletou dcerku Liu. Odskočil si od svého projektu MikAel a pro ta nejmenší miminka složil ukolébavku. „Každý večer při uspávání dětí pro ně vymýšlím nejrůznější písničky, aby se jim lépe usínalo a nic je během spánku nerušilo. Říká se, že hudba je lék, a věřím, že melodie, která u nás doma už tolikrát zafungovala, pomůže i dalším rodičům, včetně rodičů dětí narozených o nějaký ten týden dříve, a přinese jejich dětem sladké sny.“ Ukolébavku si rodiče se svými dětmi můžou zabroukat po kliknutí zde.

Plenky Pampers Preemies Protection

Rozdíl mezi klasickou plenkou a plenkou pro předčasně narozené děti Pampers Preemies je nejen ve velikosti. Plenky Preemies jsou také velmi jemné, aby malá miminka nikterak netlačily. Zároveň je jejich výměna tichá a plenka nijak nešustí, protože ouška předčasňátek jsou velmi citlivá na jakýkoli zvuk. Plenky mají velkou absorpční schopnost, aby nebylo nutné je vyměňovat příliš často. Plenky se vyrábí ve třech velikostech. Ta nejmenší velikost P-3 je určena pro děti menší než 800 g. Jsou k dispozici také ve velikostech P-2 pro děti s hmotností nižší než 1800 gramů a P-1 pro děti s hmotností nižší než 2300 g.