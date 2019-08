Vychytávka z baby kolekce Gorenje

Narození miminka bývá zpočátku zatěžkávacím obdobím pro oba rodiče. Než se s malým uzlíčkem štěstí sžijete, jakýkoli úkon spojený s dítětem je pro vás nový a zabere spoustu energie se jej naučit. Zde je malý pomocník, který vám leccos usnadní:

Samozřejmě, že můžete spoustu věcí dělat tzv. „postaru“, jako třeba vyvařovat lahvičky ve vroucí vodě nebo ohřívat dětské příkrmy ve vodní lázni – čas vám to ale neušetří, ba naopak. Abyste měli prostor věnovat se pouze svému dítěti a neztráceli drahocenné minuty, zkuste se zamyslet nad tím, jestli si nepořídit k ruce inteligentní spotřebiče pro novorozence, kojence a batolata. Určitě pro ně naleznete místo třeba na kuchyňské lince.

Ohřívejte v mžiku

Je to příliš horké, a teď zase studené – vyladit tu správnou teplotu kojeneckého mléka nebo příkrmu, je prostě věda. Když to přeženete, můžete miminko popálit, když to naopak nedotáhnete, vaše ratolest jídlo pravděpodobně odmítne pozřít. V tu chvíli jistě oceníte pomocníka z baby kolekce Gorenje Ohřívač lahví a dětské stravy model BW330BY. Tenhle multifunkční přístroj vás nadchne hned na třech úrovních – ohřejete v něm snadno mléko. Přístroj BW330BY je bezpečný i na ohřívání mateřského mléka, aniž by zničil v něm obsažené živiny. Použít jej můžete ale i na ohřev příkrmů nebo sterilizaci malých kousátek a šidítek. Ovládá se jedním knoflíkem, který slouží k nastavení teploty. Světlo kontrolky vás pak upozorní, že proces ohřevu na vámi požadovanou teplotu proběhl úspěšně. Nádrž na vodu ve spodní části přístroje je navíc dostatečně velká, takže není nutné ji dolévat při každém ohřevu.

Ohřívač má jednoduchou údržbu a určitě oceníte i to, že byl vyroben způsobem šetrným k životnímu prostředí, takže neobsahuje žádné škodlivé chemikálie a veškerý použitý materiál je bez obsahu BPA.