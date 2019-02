Proč mají miminka modré oči?

Hnědé, zelené, modré – oči dospělých vypadají různě. Obecně se však má za to, že všechna miminka mají modré oči. Nebo přece ne? Jak to s barvou očí miminek opravdu je?

„Když se narodila naše Markétka, byla jsem úplně unešená barvou jejích očiček. Tak krásně modré! Kéž by jí to zůstalo! Postupem času se ale barva začala měnit. Asi ve dvou měsících už bylo jasné, že u modré nezůstane. Dnes má oči čokoládově hnědé,“ vypráví paní Kateřina. Je to prostě sladké, když se na vás miminko dívá průzračně modrýma očima. Ale proč vlastně mají miminka modré oči? A proč to je, že časem zhnědnou, zezelenají nebo zešednou? Jak to tedy s tím modrým zázrakem je?

Modré oči navždycky?

Většina dospělých lidí má tmavé oči. Modrá barva je u nich poměrně vzácná. U novorozenců je to však úplně naopak. Miminka totiž mívají modře zářivá očička. Ale jsou opravdu modré, nebo se to jen zdá? Duhovka miminka ještě nedokáže přijímat paprsky světla. To má za následek, že se světlo odráží a září světle modrou barvou. U většiny novorozenců se barva očí ustálí během několika dní až týdnů, ale může to trvat i rok. „S napětím sleduji, jakou barvu očí budou mít naše dvojčátka,“ vypráví paní Kateřina. „Jedna holčička měla po narození oči modré, druhá hnědé. Ale je pravda, že když mi ji přinesli na jednotku intenzivní péče, tak jsem se jí na očička nekoukala. Je možné, že byla původně modrá a než jsem ji viděla na denním světle, tak se změnila.“ „Každé dítě nemusí mít nutně oči modré. Naše Anežka se narodila s téměř černýma očima. Všechny sestřičky v porodnici se tomu divily a chodily se na ni koukat. Časem barva trochu zesvětlala dohněda, ale modrá to rozhodně nikdy nebyla,” vypráví paní Anna.

Jak vzniká ta modravě zářivá barva?

To, co určuje barvu očí, je hnědočerný pigment melanin. Barva očí tak nesouvisí s barvou jako takovou, ale s množstvím melaninu. Ten absorbuje nebo odráží určité vlnové délky bílého světla. Tak vznikají tři barvy: modrá, hnědá, zelená, i celá škála jejich odstínů. Duhovka sestává ze dvou vrstev tkáně. Vepředu se nachází stroma, vzadu pigmentový epitel.

Barvu očí určuje právě množství pigmentu v oblasti stroma. U novorozenců ještě chybí pigment, proto prosvítá zadní tkán obsahující melanin. Čím více melaninu v duhovce je, tím se oko jeví jako tmavší a tím méně modré prosvítá z pozadí. Pokud je produkce melaninu o trochu větší, oko se jeví jako zelené, a je-li ho ještě více, vypadá oko hnědě. Ostatně jsou-li u malých dětí na modrých očích hnědé tečky, znamená to, že se barva ještě mění.

Jak to, že tělo produkuje melanin?

Prostřednictvím melaninu se oči chrání před škodlivým slunečním zářením. Podobně je to s kůží a vlasy. Koneckonců melanin se tvoří až tehdy, když je ho skutečně potřeba jako ochrana proti slunci. Proto při narození ještě není dostatečně vyvinut. Teprve během prvního roku života začne jeho produkce fungovat tak, jak má a ustálí se také konečná barva očí. Lidé, kterým zůstanou oči modré, jsou tak citlivější na světlo, než lidé hnědoocí. To potvrzují i maminky, které mají více dětí. Ty, které mají světlejší oči, mívají i světlejší pleť.

Co určuje konečnou barvu očí?

Barva očí je geneticky daná a dědí se. Geny určují, kolik vyprodukujeme pigmentu melaninu. Přitom je ale možné přeskočit jednu generaci. Pokud má dítě modrooké rodiče a tmavooké prarodiče, může mít i modré, i tmavé oči s tím, že modrá barva je spíš recesivní.

Oči jsou ale během života stále světlejší, protože s lety ubývá pohybem zornice pigmentu. Miminka s tmavší kůží mají většinou už po narození hnědé oči. U nich se více pigmentu tvoří už během těhotenství. To pravděpodobně souvisí s tím, že na jihu, kde žije více lidí s tmavou pletí, je sluneční záření silnější než na severu. Ostatně u miminek s tmavou kůží barva očí ještě ztmavne.