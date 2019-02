Věnujte pozornost ergonomii na pracovišti

Ani vy se neobejdete bez celodenního sezení u počítače? Ano, je to tak, s postupným prorůstáním elektronických zařízení dál do našeho každodenního života přišly i zdravotní problémy způsobené špatnou ergonomií pracovního místa.



Ergonomií se zjednodušeně rozumí řešení potřeb člověka v pracovním prostředí za ideálních podmínek. Při dlouhodobé práci před monitorem se nejvíce unaví oči a záda. Pomoc však existuje, protože takovémuto přetěžování lze předcházet.

Bolesti zad a krční páteře nejčastěji souvisí s umístěním monitoru

Nevhodné umístění obrazovky způsobuje zvýšenou námahu a nepohodlí zejména v oblasti krční a bederní páteře. Důležité je umístit monitor do vzdálenosti 40-70 cm od očí tak, aby se horní hrana monitoru výškově zhruba shodovala s rovinou očí. Často se stává, že uživatel počítače si ve snaze ušetřit pořídí co nejlevnější monitor, který nemá výškově polohovatelnou nohu. V poměru k výšce uživatele je na stole postavený nízko a ten pak tráví celé dny nad obrazovkou doslova shrbený. Řešení je více. Méně elegantní je monitor něčím podložit. Standardní kancelářskou výbavou jsou balíky papíru do tiskárny, které jsou sice neestetické, funkčně však poslouží.

Elegantní cestou je polohovatelný držák na monitor. Takové vyrábí například společnost Stell. Díky polohovatelnému držáku můžete monitor umístit dál od zdi a nastavit si tak ideální vzdálenost od očí, pakliže je hloubka vašeho stolu příliš velká. Také je důležité, aby i při použití sebevětší obrazovky byl na stole dostatek místa pro klávesnici a myš, což díky držáku není problém zajistit. S polohovatelným držákem lze tedy nastavit monitor ve všech směrech přesně dle preferencí uživatele. Nosnost držáku je 8 kg a je určený pro obrazovku s úhlopříčkou v rozmezí 13″-27″ (33,02-68,58 cm).

Pro minimalizaci odlesků by měl být monitor umístěný kolmo ke zdrojům světla a oknům. Poloha čelem k oknu je nevhodná, protože budete oslněni dopadajícím světlem zvenku a budete nuceni mžourat. Pokud byste seděli zády k oknu, bude světlo dopadající na plochu monitoru vytvářet rušivé odlesky. V tomto případě však můžete monitor mírně naklonit dopředu, což napomůže snížení odlesků. Držák Stell SOS 1010 například umožňuje sklopný úhel ±45°, kterým toho dosáhnete. Kromě toho je také možné otočit monitor až o 360° kolem své osy. Využíváte-li například sekundární monitor k notebooku a pracujete často s tabulkami, lze držák otočit tak, aby monitor byl umístěn v orientaci na výšku, kde jsou tabulky mnohem přehlednější. Na sledování videa si jej můžete samozřejmě opět jednoduše vrátit do klasické vodorovné polohy.