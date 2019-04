Pylová sezona je v plném proudu

Důležité je, abychom nepodcenili „banální“ příznaky možné alergické reakce. Alergii je nutné co nejdříve diagnostikovat a léčit. Není od věci ani podívat se hlouběji i na její příčiny…

Podle České lékárnické komory (ČLnK) navštěvuje lékárny stále více dospělých lidí s alergickými příznaky. Alergie může postihnout pacienta v jakémkoli věku, přestože v minulosti neměl žádné obdobné problémy. S alergickou rýmou se potýká asi 25 % obyvatel, třetina pak trpí atopickým ekzémem. Lékárny jsou pro veřejnost nejdostupnějším zdravotnickým zařízením, a proto až polovina z nás zamíří při méně závažných zdravotních obtížích pro radu lékárníka. Výjimkou nejsou ani alergie, u kterých může v určitých případech postačit samoléčba konzultovaná s lékárníkem. Ten po rozhovoru s pacientem může vybrat nejvhodnější přípravek pro konkrétní alergický příznak, a případně také pacienta odkázat k návštěvě alergologa či jiného specialisty. Lékárníci apelují na to, že by v žádné domácí lékárničce nemělo chybět antihistaminikum, které je důležité podat při závažnější alergické reakci, a ta nakonec může nastat i z jiné příčiny, než jen pylová situace. K nejzávažnějším komplikacím spojeným s alergiemi patří astma a anafylaktický šok, který může v krajním případě skončit i smrtí.

Alergie je nepřiměřená reakce imunitního systému člověka na látky, které se běžně vyskytují v našem okolí. V jarních měsících se velká část obyvatel našeho území potýká zejména s alergií na pyl. Změny klimatu způsobují mírnější zimu a brzký nástup teplého počasí, čímž dochází k prodlužování pylové sezóny. Zatímco dříve začínala koncem března a končila na sklonku října, dnes startuje již v závěru února a pomíjí v listopadu. Momentálně vrcholí první fáze pylové sezóny, která je spojena s pyly jarních stromů, jako jsou olše a topol, o něco později začne být aktivní bříza.

Každý čtvrtý Čech trpí alergickou rýmou, každý třetí je atopik

Lékárníci zaznamenávají nárůst dospělých pacientů s alergickými příznaky – kožními či rýmou, které by neměly být pacienty podceňovány. Zásadní je včasná návštěva lékaře, aby mohly být diagnóza i následná léčba zahájeny co nejdříve. Jednou z nejběžnějších je alergie na pyly. Projevuje se svěděním v nose, kýcháním, vodnatou rýmou i ucpaným nosem. U některých alergiků převažují oční příznaky – svědění, pálení, slzení, zarudnutí a otok. Může se objevit i svědění v krku, suchý a dráždivý kašel, někdy až vývoj do astmatu, kožní a zažívací potíže. „Projevy alergií snižují kvalitu života. Pacienty nejčastěji trápí alergická rýma a záněty dutin. Lékárníci v tomto období vydávají velké množství přípravků, které pacientům uleví právě od těchto příznaků. Při výskytu symptomů jako ekzém nebo dušnost je ale bezpodmínečně nutné vyhledat pomoc lékaře, aby se alergie nevyvinula do své vážnější podoby,“ uvádí PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident ČLnK.

Víte, že nové generace antihistaminik již většinou nezpůsobují ospalost?

K léčbě alergie existují dva přístupy: symptomatická léčba a kauzální léčba. Nejčastěji užívanou skupinou léčiv jsou u alergiků antihistaminika, která existují ve formě tablet, roztoků či sirupů. Typickým zástupcem první generace antihistaminik je dimetinden, který mívá jako nežádoucí reakci ospalost. „Druhou generací antihistaminik jsou přípravky s účinnými látkami loratadin a cetirizin. Těmi nejmodernějšími antihistaminiky, která řadíme do třetí generace, jsou pak desloratadin, levocetirizin, bilastin či fexofenadin. Jejich výhodou je, že většinou již nezpůsobují ospalost. Léky, které obsahují většinu účinných látek z druhé a třetí generace, jsou navíc pro pacienty dostupné v menších baleních pro akutní podání i bez lékařského předpisu,“ dodává lékárník a viceprezident ČLnK Mgr. Aleš Krebs, Ph.D.

Specifická imunoterapie pouze pod dohledem alergologa

Jednou z metod, jak co nejvíce utlumit alergické potíže, je také specifická imunoterapie. „Léčba spočívá ve vpravování alergenů do organizmu alergika v pravidelných časových intervalech, a to ve formě podkožní injekce, tablet nebo kapek aplikovaných pod jazyk. Specifická imunoterapie se využívá pouze za dohledu alergologa. Pokud je přesně určen příčinný alergen, bývá velmi účinná,“ dodává Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK.

Informace a praktické rady, jak na alergie najdete i na pacientském webu Lekarnickekapky.cz