Alergie vás může potrápit i v chladném ročním období

Venkovní teploty klesají, ale to neznamená, že si všichni alergici odpočinou od projevů alergie. Kýcháním, kašláním či zarudlýma očima můžete trpět, aniž byste vystrčili nos ze dveří domu. Podzimní alergie má totiž mnoho podob.

Potíže způsobují především plísně, prach a roztoči. Musíte se alergie obávat, když máte doma uklizeno? O úklidu a alergiích panuje několik mýtů, jaká je ale pravda?

Podzimní alergii můžete jednoduše zaměnit s virózou, která se v tomto období hojně vyskytuje. A netrpí jí jenom dospělí, ale i malí pacienti. Spousta z nás používá léky na nachlazení a léčí se nevhodnými přípravky. Není divu, příznaky jsou velmi podobné. Rozdíl je však ve spouštěči problému, který se může naplno projevit právě nyní.

Začala totiž topná sezóna, v bytech máme teplo a nedostatečně větráme. Roztoči, kteří se živí kožním odpadem lidského těla a dalším biologickým odpadem se rychle množí.

Pokud máte rádi přehled, podívejte se na pět hlavních mýtů a pravd o alergii na prach, která se také označuje, jako alergie na roztoče Málokdo ví, že tito neviditelní tvorové tvoří hlavní součást domácího prachu.

Mýtus č. 1

Alergii na prach má každý

Ačkoli skoro všichni kýcháme nebo kašleme v zaprášeném prostoru, o pravou alergii se většinou nejedná. Částice prachu jen mechanicky dráždí náš nos a plíce. Jakmile se dostaneme na čistý vzduch, jsme zase zdraví jako rybičky.

Pravda č. 1

Každý pátý je vážně ohrožen vznikem alergie na prach

Až pětina z nás je silně disponovaná pro rozvoj alergie na prach. Na rozdíl od podráždění má alergická reakce bouřlivější průběh a obvykle trvá i poté, co se dostaneme z dosahu jejího spouštěče. Mezi projevy alergie na prach typicky patří kýchání, rýma, ucpaný nos, kašel a dokonce i obtížné dýchání.

Mýtus č. 2

Alergie na prach se nebojím, máme totiž doma uklizeno

Hlavním důvodem alergie na prach jsou roztoči – drobná, našemu oku neviditelná stvoření, která od nepaměti sdílí životní prostředí člověka. Alergie na prach se proto také označuje jako alergie na roztoče. Přestože se svědomitě staráme o domácí čistotu a pořádek, alergii na prach to nevyřeší. Množství roztočů v domácnosti se totiž po běžném úklidu výrazně nezmění.

Pravda č. 2

Množství roztočů v domácnosti mohou snížit roztočová opatření

Od chvíle, kdy byla potvrzena hlavní úloha roztočů v alergii na prach, se intenzivně hledají opatření, jak se z vlivu roztočů vymanit. Tato opatření se nazývají roztočová opatření. Roztoči milují vlhko a teplo, a přežívají v lůžkovinách, v kobercích a ve všech dalších textilních materiálech našich domovů. Roztočová opatření komplikují roztočům život, odstraňují je z domácnosti anebo brání jejich kontaktu s člověkem.

Mýtus č. 3

Roztočová opatření nic nestojí, jsou jednoduchá a nenáročná

Používání speciálních, pro roztoče nepropustných povlaků na lůžkoviny, praní lůžkovin v týdenním intervalu, pravidelné stírání povrchů a vysávání koberců s vysavači vybavenými tzv. HEPA filtry, dostatečné větrání vnitřních prostor a snaha odstranit z domácnosti co nejvíce koberců, závěsů a čalouněného nábytku – to vše je nezbytné kombinovat, abychom se dočkali kýženého výsledku. Vyberete-li si ze seznamu pouze jednu metodu, počet roztočů to u vás doma nezmění.

Pravda č. 3

Roztočová opatření vyžadují finanční investici, silnou motivaci a přísnou disciplínu

Před tím, než se plnou vervou pustíte do boje s roztoči, popřemýšlejte, co vše budete k úspěchu potřebovat. Vstupní finanční investice na pořízení nezbytných prostředků se pohybuje v řádu tisíců korun. S nimi se pak musíte roztočovým opatřením věnovat důsledně a trvale. Představa, že roztoče vymetete z domu za měsíc, a pak se už se nikdy nevrátí, skutečně nefunguje. Nicméně ti, kteří roztočovým opatřením zcela propadnou, se mohou těšit na zaslouženou odměnu.

Mýtus č. 4

Díky roztočovým opatřením se alergie na prach zcela zbavím

Logika věci mluví jasně. Pokud se roztočů zcela zbavím, alergie na prach nemá šanci. Roztočová opatření nás však zatím roztočů a tím i alergie na prach zcela zbavit neumí. A to ani v případě, kdy budeme v jejich realizaci naprosto nekompromisní. Podobně je tomu při léčení alergie na prach různými úlevovými léky. Projevy alergie sice dokáže taková léčba velmi dobře zvládnout, ale skutečnou alergickou přecitlivělost na roztoče vyléčit neumí. A tak se postupem času může alergie na prach prohlubovat.

Pravda č. 4

Roztočová opatření na alergii na prach nestačí

Kombinace roztočových opatření dokáže účinně snížit počet roztočů v našich domovech. Roztoči nás však doprovází také na místech, kde bychom to nečekali. Opakovaně se s nimi potkáváme v našich autech, prostředcích veřejné dopravy, ve škole, v práci a dokonce nás obklopují i v našem vlastním oblečení. Důležitým doplňkem léčby alergie na prach je proto tzv. alergenová imunoterapie. Je to způsob, jak připomenout našemu imunitnímu systému, že normální je roztoče tolerovat.

Mýtus č. 5

Alergenová imunoterapie je injekční procedura, která se neobejde bez častých návštěv alergologa

Alergenová imunoterapie dokáže léčit pravou příčinu alergie na prach. Díky tomu dokáže alergenová imunoterapie alergii na prach zastavit, zlepšit kvalitu života a snížit spotřebu dalších protialergických léků. Donedávna bylo možné dosáhnout příznivého účinku pouze podáváním injekcí. Přitom každá injekce byla vázaná na návštěvu alergologa. Časové a logistické nároky takové léčby však nedovolovaly řadě alergiků tuto možnost využít. Situace se ale v posledních dvou letech podstatně změnila.

Pravda č. 5

Alergenová imunoterapie je bezpečná a jednoduchá metoda pro léčbu alergie na prach

V České republice je dostupná bezpečná, jednoduchá a účinná varianta alergenové imunoterapie pro léčbu alergické rýmy a alergického astmatu při alergii na roztoče. Tato metoda využívá léčebného výtažku z roztočů domácího prachu. Výtažek si alergik doma aplikuje do úst ve formě rychle rozpustné tablety. Aplikace je bezpečná a časově nenáročná. První příznivé účinky jsou patrné již za 2-3 měsíce po zahájení léčby.

Zdroj: MUDr. Martin Hospodka, klinika EUC Premium Praha