Udělejte si rychlotest! Každý čtvrtý člověk je alergický na roztoče domácího prachu

Názor, že když nic nekvete, není ani alergie, je velmi rozšíření a mylný. Alergie na roztoče je totiž nejčastější celoroční alergen. Potrápit umí i na podzim a v zimě, kdy začne topná sezóna. Největší populace roztočů domácích se vyskytuje v ložnici, kde žijí většinou v matracích, polštářích a lůžkovinách. Setkat se s nimi můžete i na místech, kde byste je nečekali…

V současné době, kdy jsou celé dny doma děti a většina dospělých, můžete snáz rozpoznat alergii na roztoče, které se říká i alergie na prach. „Byť jsou roztoči kanibalové a požírají se navzájem, alergeny jsou obsaženy v jejich exkrementech a v tělesné schránce. Alergeny obsažené ve fekáliích roztočů pocházejí ze zažívacího traktu (jsou to enzymy), některé alergeny jsou i ve slinách roztočů a kontaminují prostředí, v němž se roztoči živí kožním odpadem lidského těla a dalším biologickým odpadem,“ objasňuje původ roztočové alergie MUDr. Iva Pončáková z centra alergologie a klinické imunologie Nemocnice Na Homolce v Praze. Dokáží přežít v různých klimatických podmínkách, bez ohledu na roční období, a proto je velmi obtížné se jich zbavit. Ani luxování, speciální prostředky na roztoče nebo chemické čištění v čistírně nedokáží roztoče úplně zlikvidovat, za určitých podmínek je ale možné problém řešit minimalizací kontaktu s alergenem a změnou každodenních návyků.

LIDÉ ČASTO NEVNÍMAJÍ ALERGII JAKO ONEMOCNĚNÍ, PROTO JI PŘECHÁZÍ

Alergie na roztoče se projevuje různě. Mezi nejčastější příznaky však patří kýchání, ucpaný nos nebo rýma, kašel, zarudlé oči, ale i nekvalitní spánek apod. Všechny tyto příznaky nás ovlivňují i během dne. Pokud dlouhodobě trpíte jednou z výše uvedených obtíží, raději se poraďte se svým lékařem. Na základě kožních testů nebo rozboru krve pozná, zda alergií na roztoče skutečně trpíte. To je první a velmi důležitý krok v boji proti nepříjemným příznakům, protože tato alergie může být některými z mnoha dostupných léků úspěšně léčena.

KRÁTKÝ RYCHLOTEST – JAK JSTE NA TOM S ROZTOČI?

Máte po probuzení často ucpaný nos? – ANO/NE

Často kýcháte a smrkáte (hlavně ráno)? – ANO/NE

Máte přerušovaný spánek kvůli ucpanému nosu/chrápání? – ANO/NE

Budíte se v noci kašlem nebo pociťujete dušnost? – ANO/NE

Budíte se ráno s červenými a nateklými oči, případně vás oči řežou či slzí? – ANO/NE

Máte problémy s dýcháním v prašném prostředí nebo po fyzické aktivitě? – ANO/NE

Máte rýmu téměř po celý rok a trpíte častými infekcemi dýchacích cest? – ANO/NE

Často vás svědí kůže nebo máte vyrážky? – ANO/NE

Cítíte se unavený po probuzení i během dne? – ANO/NE

Čím víckrát jste odpověděli „ano“, tím více je pravděpodobné, že trpíte alergií a měli byste se poradit s lékařem. Celoroční symptomy jako je ranní kýchání, ucpaný nos či ztížené dýchání totiž výrazně snižuje kvalitu vašeho života.

MÁTE NA VÝBĚR RŮZNÉ ZPŮSOBY LÉČBY. JAKÉ JSOU JEJICH VÝHODY A NEVÝHODY?

Léky omezující příznaky alergie dostanete běžně ve volném prodeji a to jak v lékárnách, tak třeba v supermarketech. Postačí nákup antihistaminik nebo nosních sprejů s látkami snižující překrvení sliznice Jejich dostupnost i aplikace je snadná a nástup účinku relativně rychlý. Nemá však dlouhodobý účinek a alergii pouze potlačuje. Variantou, která opravdu nemoc léčí a zasahuje přímo její mechanizmy je alergenová imunoterapie. Je to dlouhodobá léčba rozvržená do tří až pěti let. Přináší však trvalé zlepšení stavu, které přetrvává i několik let po jejím ukončení. Jedná se o medikamentózní léčbu ve formě injekcí, kapek či v komfortní formě tablet, které může pacient užívat doma. Roztočová tableta se užívá denně pod jazyk a je vhodná i pro děti a dospívající s alergickou rýmou vyvolanou roztoči. Tableta se v ústech rozpustí během několika sekund bez nutnosti zapití. Hlavní rozdíl mezi léčbou symptomů alergie a alergenovou imunoterapií je, že alergenová imunoterapie vytváří toleranci na alergen a léčí tak hlavní a původní příčinu nemoci, nikoli pouze její příznaky.

Nepodceňujte tyto „tiché společníky“, jsou jich milióny a můžete se s nimi setkat všude. Jsou doma, v autě, ve vaší kancelářské židli, v MHD, ale i na dovolené v hotelovém pokoji či horské chatě. Nový byt nebo dům zamoří tihle malí živočichové do půl roku. Dokáží ovlivnit každou hodinu vašeho dne, od spánku přes jízdu autem až po pracovní či soukromý život. Přitom léčbu alergenovou imunoterapií můžete zahájit kdykoliv během roku a začít opravdu žít.