Dětská pokožka dozrává až do šesti let. Pečujme o ni!

Pokožka miminka a batolete je mnohem tenčí než pokožka dospělých. Je tedy velmi jemná a neuvěřitelně citlivá na všechny vnější vlivy. Její ochranná a bariérová funkce ještě zcela nefunguje a je ještě stále zranitelná. Nedivme se, vždyť se musí poměrně rychle adaptovat z přechodu od bezpečného prostředí plodové vody do „nepřátelského“ světa. Úsilím každé maminky je snaha vyhnout se všemu, co dětské pokožce škodí.

Kůže představuje povrchem největší lidský orgán. Tvoří ochrannou bariéru našeho těla vůči mechanickému poškození, pomáhá regulovat tělesnou teplotu a udržuje optimální hydrataci organizmu. Celková plocha kůže v poměru k váze, je u novorozenců pětkrát větší, než u dospělých, u nedonošených dětí dokonce sedmkrát větší. Plocha, kterou je tělo dítěte v kontaktu s vnějším prostředím, je tudíž násobně větší než u dospělého. Zároveň s faktem, že pokožka novorozenců je mnohem tenčí, souvisí i zranitelnost vůči působení různých toxických látek nebo alergenů.

Praní dětského prádla v českých domácnostech

Z dostupných dat víme, že dvě třetiny českých domácností používají prací prostředky určené pro děti zejména v raném kojeneckém věku. S tím, jak děti rostou, je ale rychle používat přestávají. Polovina z nich skončí s dětskými pracími prostředky do jednoho roku věku a většina pak kolem dvou let dítěte. Jedním z důvodů je praktičnost – chtějí prát prádlo celé rodiny dohromady. Zásadnější je ale skutečnost, že rodiče neznají důvod, proč by měli dané prostředky používat delší dobu. Pokožka dětí přitom dozrává přibližně až do věku šesti let. Dětská lékařka MUDr. Lenka Chudomelová rozhodně říká, že „po tuto dobu bychom měli věnovat dětské kůži specifickou péči a vyhýbat se potenciálnímu podráždění, které mohou způsobit právě látky v běžných kosmetických a pracích prostředcích. Vybírány by měly být přípravky hypoalergenní a dermatologicky testované. Tak si můžeme být jisti, že jsou vhodné pro malé děti, případně atopiky.“ I nevhodně zvolené kosmetické nebo prací prostředky totiž mohou odstartovat vleklé potíže či alergie. Svědčí o tom nárůst dětí s atopickou dermatitidou, které tvoří až pětinu klientů praktických pediatrů.

Specifickou skupinou v péči o citlivou pokožku jsou předčasně narozené děti. Přicházejí na svět nezralé, jejich kůže je tenká až průsvitná a velmi citlivá. Své o tom ví i Lucie Žáčková, předsedkyně a výkonná ředitelka neziskové organizace Nedoklubko. Denně se setkává s nedonošenými miminky a sama porodila 15 týdnů před termínem. „V Nedoklubku rodiče přímo i nepřímo podporujeme prostřednictvím našich materiálů, edukativních textů, podcastů a videí. Předáváme jim relevantní informace a podporujeme osvětu v celé škále témat. Důraz klademe i na správnou péči o pokožku nedonošených dětí, která je velmi zranitelná a jde o jeden z velmi důležitých faktorů v jejich dalším vývoji. Osvětě na toto téma se věnujeme také v kurzech vývojové péče,“ přibližuje Lucie Žáčková. Správná a citlivá péče je tedy ještě významnější než u donošených novorozenců.

Nejčastější kožní problémy u dětí a jejich vliv na psychiku

V posledních letech významně přibývá případů alergických kožních projevů a v ordinacích pediatrů tvoří děti s těmito potížemi zhruba celou pětinu všech pacientů. „Až polovinu dětí v období, kdy nosí plenky, postihne epizoda plenkové dermatitidy. Dalším častým důvodem návštěvy ordinace jsou projevy seboroické dermatitidy u kojenců nebo pak atopický ekzém u starších dětí. Zkušenost s ekzémem má přibližně 20 % dětské populace a každým rokem jich přibývá,“ říká MUDr. Lenka Chudomelová.

Na rozvoji kožních obtíží se podílí nejen genetika, ale především poškození kožní bariéry alergeny, mikroby, dráždivými látkami nebo i znečištěným prostředím, například kouřením v domácnosti. Přetrvávající onemocnění mohou vést k narušení funkce kůže, zvýšit riziko infekcí a alergií, a dokonce ovlivnit psychosociální vývoj dítěte. Zdraví pokožky a psychická pohoda spolu přímo souvisí. Celá řada kožních onemocnění je psychosomatických. „Naše zkušenosti ovšem ukazují, že jednoduché změny v rutinách péče o děti, včetně správné životosprávy, hygieny a volby vhodných kosmetických a pracích prostředků, mohou významně omezit výskyt kožních problémů,“ uzavírá MUDr. Lenka Chudomelová.

Hypoalergenní složení pracích prostředků je dermatologicky testováno pro tu nejcitlivější pokožku.

Prací prostředky jsou bezpečné nejen pro novorozence, ale i pro lidi trpící alergiemi nebo atopickou dermatitidou. Prací gely, prášky, gelové kapsle i aviváž byly vyvinuty tak, aby dokonale odstranily nečistoty a ochránily barvy prádla.