Vytvořte spolu s dětmi velikonoční Cake pops – dortová lízátka

Ať už zastáváme tradiční oslavu Velikonoc se všemi tradicemi a zvyky, nebo oslavujeme spíše probouzející se přírodu, nový život, sílící slunečné paprsky, svátky jara by nás měly především bavit. Dokonce i takový tradiční výrobce, jakým je Mlékárna Valašské Meziříčí, opustila pro tentokráte svoje tradiční recepty a přináší svým spotřebitelům radost a kreativitu, kterou lze uplatnit v kuchyni s dětmi nebo pro ně.



Velikonoční CAKE POPS – dortová lízátka nezní sice příliš valašsky, ale jsou vyrobena z těch nejkvalitnějších produktů

z Valašska. Připomínají radost, život a báječně chutnají. Dortová lízátka jsou všeobecně velmi oblíbená na různých oslavách a dokonale ozdobí také váš velikonoční stůl. Příprava zabere přibližně hodinu, a protože recept není příliš náročný, můžete do přípravy zapojit i menší děti.

INGREDIENCE NA 7 PORCÍ:

NA TĚSTO: ½ hrnku polohrubé mouky, ¼ hrnku cukru, 1 lžička prášku do pečiva, ¼ hrnku čerstvého mléka z Valašska, kousek rozpuštěného másla, 1 menší vejce, špetka soli

NA KRÉM: 1 ks čerstvé smetany z Valašska ke šlehání, 2 lžíce bílého jogurtu bifido z Valašska, třtinový cukr na doslazení

NA ZDOBENÍ: čokoláda, dortové zdobení

PŘÍPRAVA:

Nejprve rozmícháme vejce s cukrem, přidáme mléko, máslo a poté směs mouky, kypřící prášek a špetku soli. Vymícháme v těsto, které nalijeme do malé dortové formy vyložené pečicím papírem. Pečeme na 180 °C přibližně 15-20 minut. Korpus následně nastrouháme nebo rozdrobíme. Vyšleháme smetanu do konzistence šlehačky, přidáme jogurt a dosladíme cukrem dle potřeby. Smícháme krém s rozdrobeným těstem a vytvarujeme vajíčka. Ty poté dáme na 30 minut do mrazáku. Špejle namočíme do roztopené čokolády, zapíchneme do vajíček (aby byly přibližně v polovině), obalíme v čokoládě a posypeme zdobením.

Více informací o mlékárně naleznete na www.mlekarna-valmez.cz.