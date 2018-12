Vracejí se vám kožní potíže chronicky?

Je mnoho faktorů, které stojí za opakovaným výskytem kožních problémů. Zdaleka ne vždy se musí jednat o nemoc pokožky. Kůže je nejlepším zrcadlem toho, jaké je naše tělo uvnitř, a vypovídá o stavu a funkci vnitřních orgánů. Chronické potíže tohoto typu nás často trápí právě v chladném ročním období.

Chceme-li úspěšně řešit chronické kožní onemocnění, je potřeba zaměřit se na tělo jako celek, vyčistit ho a zásobovat ho množstvím výživných a léčivých látek.

K projevům chronické dermatitidy neboli vracejícího se zánětu kůže patří šupinkovatění a olupování postižených partií, zarudnutí, otok, zesílení kožního pokryvu, vznik skvrn a časté svědění. S těmito příznaky se v nějaké formě setkal takřka každý. Nevyhýbá se ani dětem. U šťastnějších jedinců se vyskytne vyrážka, která sama odezní, avšak podle statistik se u stále většího procenta pacientů potíže vracejí.

Kůže je zrcadlem vnitřku těla

Ačkoliv genetické dispozice hrají důležitou roli, nejsou jedinou a hlavní příčinou kožních chorob civilizačního rázu. Například negenetickou a zásadní roli u vzniku atopického ekzému a dalších zánětlivých onemocnění kůže hrají toxiny, které se v organizmu hromadí a spouštějí imunopatologické procesy. Čištění krve a detoxikace vnitřních orgánů a tkání by měla být nedílnou součástí prevence a léčby těchto nemocí. Ošetřovat zvenčí pouze nejpalčivější projevy kosmetickými a léčivými přípravky nemá z hlediska dlouhodobého uzdravení valný význam, přestože to může nepopiratelně přispět ke zmírnění akutních potíží.

Mnohem více se osobám trpícím chronickými kožními záněty osvědčují delší detoxikační kúry vnitřních orgánů a tkání, jež jsou pro zdraví a obranyschopnost kůže klíčové, a to jsou játra, střeva, ledviny a lymfatický systém. Pokud jsou tyto orgány zanesené toxickými látkami, které naše tělo není schopné odbourat vlastními vylučovacími a imunitními mechanismy, toxiny se „vráží“ do kůže. Jinými slovy, jsou tělem tlačeny ven jinou cestou. Více než o problém kůže se tak jedná o výstražné znamení našeho těla, že některé důležité orgány jsou zaplaveny škodlivými látkami a nemohou správně pracovat.

Jednou z metod, která je schopna zbavit tělo toxinů je metoda C.I.C. (z anglického controlled inner cleansing). „Celostní informační medicína Joalis nabízí řešení chronických zdravotních problémů, které klasická medicína neumí vyřešit, pouze potlačit. Trpíte alergiemi, ekzémy, bolestmi hlavy nebo opakovanými gynekologickými výtoky? Býváte často unaveni bez zjevné příčiny? Pak tato metoda může pomoci i vám,“ říká Marika Kocurová, marketingová ředitelka výrobce přírodních detoxikačních preparátů Joalis.

„Na základě vstupní prohlídky a vyšetření je pacientovi doporučena sada preparátů pro pravidelné měsíční užívání. Poté znovu přijde na konzultaci, zhodnotí svůj zdravotní stav a pokračuje v dalším užívání vhodných preparátů,“ vysvětluje M. Kocurová léčebný přístup na bázi celostní medicíny. Jedná se o přístup holistický, neboť se dívá na zdraví člověka jako na neoddělitelné spojení zdravé psychiky a zdravého fyzického těla.

Náš tip:

Toto téma vám hodně osvětlí i nově vycházející kniha “Léčba informací” autorky Marie Vilánkové (Argo, 2O18)