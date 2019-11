Zimní strava musí zahřát

Žijeme v mírném podnebném pásu, kde je půl roku teplejší a půl roku chladnější počasí. Změny počasí ovlivňují i náš organizmus a stejně tak jak mu přizpůsobujeme oblečení v šatníku, musíme přizpůsobit i stravu, která nás zahřeje.

Odpovídající stravou pomůžeme našemu tělu ušetřit energii za jeho oteplování a při správném chování v chladných měsících můžeme předejít i nachlazení. Zde je sedm tipů, jak na to.

1. Zaměřte se na potraviny obsahující omega 3 mastné kyseliny

„Omega3 nenasycené mastné kyseliny mají prokazatelně protizánětlivé účinky, proto jsou vhodnou složkou našeho stravování právě v chladných měsících. Obsahují je například lněná semena nebo lněný olej, konopný olej či mořské ryby. Vhodné je také do jídelníčku zařadit 2-3x týdně mandle nebo mandlové máslo. Mandle bohatě obsahují vitamin E, což je silný antioxidant,“ radí Milan Merva, specialista na zdravý životní styl Menu Gold.

2. Mátový čaj ochlazuje

Mátový čaj patří mezi oblíbené a lahodné bylinkové čaje, nicméně je doporučován spíše v létě, protože tělo ochlazuje. Vyměňte ho například za čaj zázvorový, který naopak dokáže tělo prohřát.

3. Podpořte správnou mikroflóru ve střevech

Správná funkce střevní mikroflóry = silná imunita. Dostatek vlákniny v organizmu zabezpečí dostatek živné půdy pro střevní mikroflóru. Velmi dobrý zdroj vlákniny představují luštěniny. Pro jejich lepší stravitelnost je před vařením namáčíme ve studené vodě a vaříme s bylinkami (libeček, saturejka, majoránka, tymián). Jsou však i luštěniny, které se nemusí namáčet. Poměrně v krátkém čase vykouzlíte plnohodnotné jídlo, když sáhnete po červené čočce či černé čočce beluga, ty změknou bez namáčení cca do dvaceti minut.

4. Zeleninu tepelně zpracujte

Studené saláty tělo ochlazují, je lepší si je nechat na léto. Zeleninu tepelně zpracovávejte. Například rajčata jsou tělu přínosnější tepelně zpracovaná. Dochází totiž k lepšímu vstřebání lykopenu, významnému antioxidantu. Stejně tak je na tom řepa, kterou je lepší tepelně upravovat.

5. Místo tropického ovoce se vraťte ke křížalám

Tropické ovoce roste v tropech a logicky pomáhá zchlazovat. Sušená jablka patří mezi lepší variantu svačinky, než ovoce, které u nás v létě ani v zimě neroste.

6. Ideální jsou hořká a slaná jídla

Vynechejte ostrá a kořeněná jídla. Zaměřte se na hořká a slaná jídla. Ale jako vždy platí, všeho s mírou. Přesolená jídla nejsou řešení.

7. Jídla vařená v jednom hrnci

Takzvaná jídla vařená v jednom hrnci jsou vhodná na zimní období. Hrstková polévka, zeleninové polévky, kaše. Vhodná úprava je také pečení.

Náš tip:

POLÉVKOVÁ SMĚS HRSTKA OD MENU GOLD

Pestrá směs několika druhů luštěnin se stejnou dobou vaření. Obsahuje hrách žlutý, čočku velkozrnnou, čočku červenou, fazole bílé, fazole adzuky a fazole mungo, což je výborná kombinace s vysokým obsahem kvalitních rostlinných bílkovin, vitamínů skupiny B, kyseliny listové a železa. Vhodná pro přípravu hrstkové polévky či do luštěninového nákypu.