Vzhůru novým výzvám

I vy začínáte nový rok s předsevzetím tipu „chci zhubnout a dostat se do lepší formy“, „budu zdravě jíst“, „budu více sportovat“, „budu se méně stresovat a potažmo více meditovat“? …a mohli bychom pokračovat dál. A tak jsme pro vás vymysleli několik berliček, které vás alespoň trochu posunou. Může to být třeba hezký kousek sportovního oblečení či obuvi.

Přiměřená fyzická aktivita je pro zdraví důležitá. Pokud s pohybovými aktivitami v novém roce začínáte úplně od nuly, zvolte lehký pohyb a dávejte si postupné výzvy. Pokud jste byli zvyklí sportovat, neotálejte po svátcích příliš dlouho a pusťte se znovu do práce.

Někdo rád běhá hned po probuzení a má tak splněno už po ránu, zatímco jiný preferuje večerní lekce jógy v klidu po pracovním dni. Společné všem je ale to, že se chtějí při sportovních aktivitách cítit příjemně, pohodlně a vypadat hezky.

Pokud to s fitness myslíte vážně, vyplatí se dbát na oblečení i obuv a investovat do kvalitního sportovního vybavení. Funkční tričko a spodní prádlo jsou ideální pro odvádění potu a zároveň zachování teplotního komfortu, sportovní mikina, trenky a tepláky pak pomohou doplnit vybavení tak, abyste se v něm cítili dobře. Střih sportovního oblečení bývá také navržen tak, aby bylo oblečení při pohybu co nejpohodlnější. Oblíbené jsou zejména bezešvé modely.

Nezapomínejte ani na vhodnou obuv. Správné boty vám totiž pomohou s koordinací, ale také zlepší tréninkové výsledky, usnadní provádění mnohých cviků či zdokonalí jejich technické provedení nebo i zvýší výkon. Do posilovny obouvejte tenisky s tenkou podešví, abyste měli v nohách dobrý cit. Na běhání zase volte tenisky, které jsou lehké a mají kvalitní stélku pro tlumení dopadů. Bota se musí přizpůsobit noze, nikdy si nekupujte tenisky, které vás někde tlačí, v naději, že je „rozchodíte“.

Pro fitness, CrossFit či jógu může být vhodným řešením kvalitní lehká barefootová obuv. Díky velmi tenké a pružné podešvi umožňuje perfektně cítit zem pod sebou. Lepší kontakt se zemí může zlepšit stabilitu a rovnováhu, což je zásadní pro jakýkoliv trénink. Boty s nevyvýšenou zero-drop podrážkou udržují prsty a paty ve stejné vzdálenosti od země, což tělo dostane do přirozeného postoje.

Naše tipy:

Sportovní podprsenka a sportovní legíny jsou s recyklovaným materiálem s úpravou DryActive Plus. Podprsenka optimálně drží díky široké gumě pod prsy. V nabídce je ve dvou barevných provedeních. Legíny jsou s úpravou DryActive Plus, přičemž jde o odolný interlokový materiál. (Tchibo, Tchibo koutky v obchodních řetězcích, e-shop, oba produkty jsou v ceně 449 Kč.)

Podložka na akupresuru je vlastně sadou, která obsahuje samotnou podložku, hlavovou část a praktický sáček na přenášení. Má 250 svalových destiček s akupresurními hroty, každá destička má 48 zářezů. Podložka má rozměry 80 x 1,5 x 50 cm. (Tchibo, Tchibo koutky v obchodních řetězcích, e-shop, cena 799 Kč.)

Na úvodní fotografii: Oboustranné sportovní legíny s úpravou DryActive Plus a širokým elastickým pasem s vnitřní kapsičkou. Z jedné strany jsou černé, z druhé hnědé s celopotiskem. (Tchibo, Tchibo koutky, e-shop, cena 599 Kč)

Dámské sportovní boty Xero Shoes Prio Neo jsou ideální sportovní boty vhodné nejen do fitness centra, ale i pro venkovní sportovní aktivity. Tyto barefoot boty jsou elegantní s jednolitou konstrukcí a svrškem ze síťoviny. Podšívka odvádí vlhkost, což oceníte při náročnějším tréninku. Pro značku Xero Shoes je charakteristický napínací systém, který drží nohu bezpečně na místě, ať již budete ve fitness zvedat závaží, věnovat se jinému cvičení či tréninku. Model seženete ve variantě modré, černé nebo světle šedé. (Koupíte za 3 000 Kč v internetovém obchodě xeroshoes.eu/cs/ a ve specializovaných prodejnách a e-shopech.)

Dámské sportovní tenisky Xero Shoes Forza Trainer jsou vhodné na venkovní sportovní aktivity, do posilovny nebo na každodenní nošení. Boty jsou velmi flexibilní po celé délce a všemi směry. Díky svému atraktivnímu vzhledu je můžete nosit nejen na sport, ale i ke klasickým džínům do práce, na procházky se psem nebo do města. Jsou vyrobeny z veganských materiálů, takže jsou šetrné také k životnímu prostředí. Boty jsou dostatečně pohodné a stabilní, protože mají upínací řemínek přes nárt. Model seženete klasické černé barvě. (Koupíte za 3490 Kč v internetovém obchodě xeroshoes.eu/cs/ a ve specializovaných prodejnách a e-shopech.)

Sportovní kolekce značky F&F (najdete v síti odchodů Tesco a na e-shopu) nabízí různé střihy funkčních vršků: od triček s krátkým a dlouhým rukávem přes tílka až po crop topy. U aktivit venku rozhodně oceníte mikiny a funkční bundy. Pro lehčí sportovní aktivity, například pro domácí strečink nebo nenáročný druh jógy jsou vhodné lehké bavlněné kousky, které využijete i na běžné nošení na doma.

(Dámská korálová sportovní mikina F&F, 599 Kč)

Kvalitní sportovní obuv najdete i v síti obchodů DEICHMANN. Jiný typ tenisek si žádá tenis, jiný posilovna, jiný jogging. U běhání je pak rozhodující také, na jakém povrchu budeme běhat – na asfaltu, nebo třeba v lese. Na sálové sporty, atletiku v hale a do fitka volte světlou podešev, která nebude dělat černé šmouhy, na venkovní sport se barvou podešve nemusíte limitovat. (DEICHMANN, tenisky Bench, 999 Kč, tenisky Adidas, 1 999 Kč)