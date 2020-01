Jaká cvičení jsou dnes trendy? A čím jste trápili svá těla v minulých letech?

Nejen v módě, ale i v oblasti cvičení se objevují trendy, které si na určitou dobu zcela podmaní tělocvičny. V současnosti jsou velkým hitem intervalové tréninky HIIT, nejrůznější druhy jógy, ale i zábavná cvičení s prvky boxu nebo třeba baletu. Dokázali byste si ale ještě vzpomenout, co „frčelo“ v minulosti?

Byla to doba, kdy jsme žili pro aerobik, nosili barevné legíny, čelenky do vlasů a v nejedné domácnosti by se našla videokazeta Jane Fondové. A která z nás nepřestavovala nábytek, aby mohla dělat výkopy podle dokonalé Cindy Crawfordové? Pojďme se trochu ohlédnout do minulosti a zavzpomínat na ty největší hity uplynulých let. Jak moc se liší od současných cvičebních metod, pomocí kterých si formujeme postavy právě teď?

80. léta – Aerobik s Jane Fondovou

Osmdesátá léta patřila Jane Fondové! Přestože slavná herečka natočila řadu kultovních filmů, pro mnohé je hlavně nepřekonatelnou královnou aerobiku. Mnohé ženy jí vděčí za to, že toto skupinové cvičení přivedla do obývacích pokojů a umožnila jim tak pracovat na svých vysněných křivkách kdykoliv jim to čas dovolil. První videokazetu natočila Jane Fonda v roce 1982 a okamžitě se stala obrovským hitem. Prodalo se neuvěřitelných 17 miliónů kopií a stalo se tak nejúspěšnějším videem všech dob!

V té době také její tým vymyslel oblečení, které tento trend jen podtrhlo – od pletených návleků na nohy, až po nátepníky a čelenky. Dokonce se říká, že videokazety Jane Fondové zvýšily prodeje VHS přehrávačů, protože ženy chtěly mít její programy k dispozici a do té doby je nic tolik nemotivovalo k tomu, aby si přístroj koupily.

Jane cvičení naprosto propadla a natočila ještě dalších 21 kazet, poslední ve svých 72 letech. „Nemůžu říct, že bych se probouzela s myšlenkou, jak se těším, až si půjdu zacvičit, i já se někdy musím nutit. Ale protože vím, jak se potom budu cítit, vždy se nakonec odhodlám, a ještě nikdy jsem svého rozhodnutí nelitovala,“ prozrazuje jednaosmdesátiletá herečka.

V Česku byla a dodnes zůstává nejznámější ikonou aerobiku bezpochyby Olga Šípková. I ona má na svém kontě hned několik sportovních úspěchů a cvičících videokazet, které má možná ještě mnoho z nás schované doma.

90. léta – Se Cindy za krásnou postavou

Devadesátky byly ve znamení dokonalých modelek. Bezchybné krásky jako Claudia Schiffer, Elle MacPherson či Cindy Crawford nezářily jen na titulních stránkách prestižních magazínů a neuzavíraly módní přehlídky světoznámých návrhářů, úspěch zaznamenaly i na poli fitness trendů. Všechny zmiňované natočily videa se cvičením, kde jim se správným provedením radili uznávaní fitness trenéři. Od propracovaných aerobních sestav, kterými odhodlaným cvičenkám motala hlavu i nohy Jane Fonda, vsázely útlé topmodelky na správně provedené posilovací cviky a netradiční prostředí. Claudia Schiffer na příklad cvičila na pražských střechách.

V devadesátých letech se situace začala s nástupem fitness center maličko měnit. Do popředí přicházela postupně také kulturistika. V roce 1993 byl dokonce udělen poprvé titul „Miss fitness“. A proměny přicházely i v oblečení na sport.

Rok 2019 – Návrat skupinových lekcí

V málokterém fitness centru by po vás instruktoři požadovali kdysi tolik populární aerobiková hesla jako „Step-touch“ nebo „Side-to-side“. Místo toho se objevila spousta nových cvičení. Podle American College of Sports Medicine (ACSM) je stále velkým trendem hlavně intervalový trénink o vysoké intenzitě HIIT (High Intensity Interval Training, pozn.red.). Jeho konkrétní podoba je vždy individuální, výjimkou ale nejsou ani výskoky, dřepy, a další. Proto je důležité nezapomínat na těsnější oblečení na tělo, ne příliš plandavé, a také pevnější obuv. Navíc se při něm většina lidí poměrně zapotí, tudíž se hodí i potítka na ruce. Trend, který byl při sportu oblíbený v minulosti, a dnes se postupně vrací.

Mezi další hity v tomto žebříčku se řadí také trénink s vlastní vahou, kdy se maximálně využívá přirozené neuromotoriky pohybu. A v neposlední řadě – jóga! Ta je neustále na vzestupu a existuje už ve všech možných podobách. V západních zemích je nejvíce rozšířená „power jóga“. Ta je vhodná na protažení a posílení svalů celého těla, navíc pomáhá i pro zhubnutí nebo udržení váhy.

Populární novinkou je také „hot jóga“, která není samostatným jógovým stylem, ale spíše vylepšeným cvičením jógy. Cvičí se v prostorech vytopených na zhruba 38 až 41 stupňů Celsia. Díky vyšší teplotě dochází k uvolňování svalů do maximálních poloh. Tělo nás při takovém cvičení jistě pochválí za detoxikaci vnitřních orgánů, ale i vytrvalost a odolnost organizmu.

S oblečením si nemusíte příliš dělat hlavu. Bohatě vám postačí legíny, které neškrtí v pase a volnější sportovní top. Vybírejte ale takové oblečení, které je savé a rychle-schnoucí. Pro některé druhy jógy se dnes již vyrábí i speciální kolekce, zejména pro zmiňovanou hot jógu, nebo typy jóg s vyšší fyzickou náročností.

Svět cvičení dnes také neodmyslitelně ovlivňují technologie. V nabídce jsou nejrůznější tipy hodinek, které sledují a měří náš fyzický výkon při sportu. Takovou formu hodinek nebo náramků si tak můžeme pořídit nejen jako šikovného pomocníka na sport, ale s pěkným designem se z nich stane i dobrý módní doplněk.

Zdroj: Hervis Sports