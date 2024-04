Biohacking aneb jak zlepšit celkovou kvalitu života

Možná to ani nevíte, ale každý z nás již biohacking nějakým způsobem ve svém životě využívá a uplatňuje. Stručně řečeno, biohacking je o tom pozorovat své tělo a následně reagovat provedením změn za účelem zlepšení fyzického a duševního výkonu. Na otázky co všechno můžeme v tomto smyslu udělat pro své tělo, odpoví majitel firmy Green idea a autor tisíce receptur MVDr. Jiří Pantůček:

Především tedy v rámci tzv. biohackingu jde o aktivní a vědomý přístup ke své vlastní biologii, při kterém se využívají různé technologie, doplňky stravy a také denní návyky s cílem zvýšit své celkové zdraví, pohodu a nakonec i délku života. Nyní se podíváme na některé z dílčích, ale velmi důležitých oblastí, které mohou ovlivnit kvalitu našeho života.

V dnešní době jsou hodně skloňované tzv. telomery. Co si pod tímto názvem máme představit a k čemu telomery slouží? Je pravdou, že souvisí s délkou našeho života?

Telomery jsou opakující se úseky DNA na koncích chromozomů (TTAGGG a AATCCC), které chrání naše genetické informace během procesu dělení buněk. Při každém dělení buněk se telomery mírně zkrátí, což je přirozený proces související se stárnutím buněk. Když telomery dosáhnou určité minimální délky, buňka již nemůže správně fungovat a vstupuje do stavu zvaného senescence nebo umírá. Jedná se vlastně o mechanizmus biologických hodin, které ovlivňují stárnutí a dlouhověkost organizmů.

Telomery hrají klíčovou roli v zachování stability našeho genomu, protože chrání koncové části chromozomů před degradací a před spojováním s jinými chromozomy, což by mohlo vést ke genetickým mutacím a narušení buněčné funkce. Délka telomer může být ovlivněna různými faktory, včetně životního stylu, stresu a genetiky. Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství za rok 2009 obdrželi Elizabeth Blackburn, Carol Greider a Jack Szostak za objev, jak telomery chrání chromozomy a za objevení enzymu telomerázy.

Stručně řečeno se tedy jedná o koncové části, které se nacházejí na každém vlákně DNA a chrání naše chromozomy (podobně jako plastové čepičky na konci tkaniček u bot, které brání jejich roztřepení). Bez telomerů by tedy došlo k poškození vláken DNA.

Telomery se stárnutím zkracují. Lze tento proces zpomalit, nebo dokonce zvrátit?

Ano, obnovu telomer lze rozdělit na 8 kategorií – spánek, stres, metabolismus, strava, toxické látky pro naše tělo, přátelské vztahy, těhotenství a obnova.

Začněme rovnou tím příjemným, a to je spánek. Ten je pro mnoho z nás v dnešní době často opomíjen a podceňován. Pravidelná spánková rutina je však velmi důležitá. A jak zlepšit svou spánkovou hygienu? Znamená to přijetí určitých návyků a vytvoření prostředí, které podporují lepší kvalitu a délku spánku. „Desatero“ pro kvalitní spánek vypadá takto:

Pravidelnost: Snažte se chodit spát a vstávat ve stejnou dobu každý den, i o víkendech. Tím podpoříte stabilní rytmus spánku a bdění.

Příjemné prostředí pro spánek: Ujistěte se, že vaše ložnice je tichá, tmavá a má příjemnou teplotu. Použití kvalitní matrace a polštářů také přispívá k lepšímu spánku.

Omezení obrazovek před spaním: Vyhněte se používání elektronických zařízení, jako jsou telefony, tablety nebo počítače, alespoň hodinu před spaním. Modré světlo z těchto zařízení může narušit vaši schopnost usnout.

Příprava na spaní: Vytvořte si rituál před spaním, který může zahrnovat čtení knihy, meditaci, nebo teplou koupel.

To může pomoci signalizovat vašemu tělu, že je čas jít spát.

Omezení kofeinu a alkoholu: Vyhněte se konzumaci kofeinu a alkoholu několik hodin před spaním, protože mohou narušit váš spánek.

Fyzická aktivita: Pravidelné cvičení může zlepšit kvalitu spánku, ale vyhněte se intenzivní fyzické aktivitě těsně před spaním.

Správná strava: Jezte lehké večeře a vyhněte se jídlu těsně před spaním. Těžké nebo kořeněné jídlo může způsobit nepohodlí a narušit spánek.

Omezení spánku během dne: Pokud si dáváte šlofíky během dne, snažte se, aby nebyly delší než 20-30 minut a nebraly se později odpoledne.

Zvládání stresu: Naučte se techniky zvládání stresu, jako je hluboké dýchání, jóga nebo meditace, aby stres neovlivňoval váš spánek.

Konzultace s odborníkem: Pokud máte stále problémy se spánkem i přes dodržování těchto tipů, může být vhodné konzultovat lékaře nebo spánkového specialistu.

NAŠE TIPY:

Doplněk stravy – Sleepgreen, Spánek aroma therapy či teplý bylinný čaj hodinu před spaním.

Díky různým relaxačním technikám lze snížit stres a zlepšit pozornost. Které bylinky/produkty doporučujete na stres, kterého je v dnešní moderní době až přlíiš?

Z našich domácích bylinek je to kozlík lékařský, meduňka, heřmánek, mučenka, levandule či třezalka. Ty mají zklidňující účinek a kromě stresu zlepšují i spánek. Nebo také z cizokrajných bylin např. Šišák bajkalský, Ašvaganda, Rhodiola rosea či Gotu kola.

Dále také adaptogeny, jejhž účinky jsou v tradiční čínské nebo ajurvédské medicíně využívány již stovky let. Jde o rostlinné produkty, které zvyšují odolnost organizmu proti stresovým situacím, nejznámější je například ženšen pravý (Pannax ginseng), sibiřský ženšen (Eleutherococcus senticosus), ashwaganda nazývaná indickým ženšeemn (Withania somnifera L.), klanopraška čínská (Schisandra chinensis) či cordyceps nebo také housenice červená (Cordyceps militaris). Výsledky užívání adaptogenů s největší pravděpodobností pocítíte zhruba po měsíci užívání, jejich nástup je totiž pozvolný.

S biohackingem jsou často spojovány i tzv. nootropika nebo-li látky, které pomáhají zvyšovat průtok krve a kyslíku v mozku. Jaká nootropika doporučujete vy?

Nootropika jsou látky zaměřené na zlepšení kognitivních funkcí, jako jsou paměť, motivace, koncentrace a celkové zdraví mozku. Například kofein – zvyšuje bdělost a koncentraci. Je obsažen v kávě, čaji a některých doplňcích. (Guarana, Schizandra); L-Theanin – aminokyselina nalezená v čajích, zejména v zeleném čaji. Často se kombinuje s kofeinem pro zvýšení koncentrace a současně uvolnění bez únavy; Omega-3 mastné kyseliny – zlepšují funkci mozku a mohou pomoci zlepšit paměť a kognitivní funkce. Najdete je v rybím oleji a semenech lnu, Rakytníku; Ginkgo biloba – podporuje průtok krve v mozku a může pomoci zlepšit paměť a kognitivní rychlost; Bacopa monnieri (Brahmi) – podporuje paměť a kognitivní funkce, zlepšuje učení; Ashwagandha (Withania somnifera) – adaptogen, který může pomoci snížit stres a zlepšit kognitivní funkce; Šalvěj (Salvia officinalis) – má pozitivní účinky na kognitivní funkce a paměť; Kurkuma (Curcuma longa) – obsahuje kurkumin, který má protizánětlivé účinky a může podporovat mozkové funkce; Rozmarýn (Rosmarinus officinalis) – podporuje paměť a koncentraci, obsahuje antioxidanty; Eleuterokok (Eleutherococcus senticosus) – zlepšuje odolnost proti stresu a fyzickou i mentální výkonnost; dále např. Maca, Kočičí dráp, Housenice čínská, DMAE, B-komplex či cholin.