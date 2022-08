Přemýšlíte o domácí posilovně? Jaké jsou benefity jednotlivých strojů na aerobní cvičení

Láká vás myšlenka moci si cvičit v pohodlí domova na nějakém stroji posilující oběhovou soustavu, kdykoliv na to dostanete náladu? Jak si ovšem zvolit ten vhodný pro vás? Pokud vůbec netušíte, jaký stroj vybrat, poradí vám zkušený ortoped, traumatolog a operatér MUDr. František Picek.

Stroje na aerobní cvičení se dělí na několik kategorií. Nejčastěji se jedná o rotopedy, crossové (či eliptické) trenažéry, běžecké pásy a veslovací trenažéry.

„Spojovacím prvkem všech uvedených strojů je jejich využitelnost zejména v aerobním tréninku. Tedy v pohybové aktivitě, která vede ke zlepšování kardiovaskulárních funkcí a redukci hmotnosti v případě, že je pravidelná a dlouhodobá,“ vysvětluje MUDr. František Picek, spolumajitel a vedoucí lékař ortopedie ORP Centra na Kladně.

Za zcela zásadní při výběru stroje pro domácí fitness považuje lékař odpovědi na následující otázky:

– Čeho chcete cvičením dosáhnout?

– Jaká je vaše fyzická kondice, případně máte nějaká tělesná omezení?

– Jaké by měl mít stroj parametry, aby zohledňovaly vaši výšku, hmotnost a trénovanost?

– Kam můžete umístit stroj tak, aby to bylo bezpečné pro celou domácnost (dostatek volného prostoru, dobré větrání apod.)?

Pojďme si nyní popsat jednotlivé kategorie posilovacích strojů.

1. Cyklotrenažér nebo rotoped

Rotoped, nebo také statické kolo, je univerzální cvičební stroj, který nalezne své uplatnění jak v domácím prostředí, fitness centrech, tak i ve zdravotnických zařízeních.

„Jeho výhodou je snadná obsluha, možnost snímání tepové frekvence, a tím i dobrá regulace zátěže. Z pohledu pohybového aparátu jej lze využít zejména k šetrné redukci hmotnosti. Díky absenci zatížení kloubů otřesy, které vznikají například při běhu, je vhodný také k udržení nebo zvýšení kloubní hybnosti ve velkých kloubech dolních končetin (kolena, kyčle) a zároveň udržení nebo zvýšení svalové síly zejména stehenních svalů.“

Možná nevýhoda: Menším nedostatkem je nižší možnost zapojení svalstva horní poloviny těla.

Tip na stroj: Cyklotrenažér Nordictrack Commercial S15i

Inovativní trenažér s nosností do 150 kg uspokojí začátečníky i pokročilé. Exkluzivní zážitek a stejný pocit jako ve skutečném terénu budete mít díky tomu, že se naklání při jízdě z kopce i do kopce (+20% a – 10%). Je vybaven tichým magnetickým systémem a stabilitu mu zaručuje 13 kg těžký setrvačník. Má plynulý chod, bezúdržbový provoz a dlouhou životnost.

2. Crossový (či eliptický) trenažér neboli orbitrek

Jedná se o další šetrnou variantu stroje k aerobnímu cvičení. Stejně jako rotoped nezatěžuje kloubní aparát otřesy, ale na rozdíl od rotopedu je zde více zapojeno svalstvo horní poloviny trupu.

„Dalo by se říci, že pohyb na eliptickém trenažéru s trochou fantazie simuluje běh na lyžích, běh a cvičení na stepperu. Při jeho výběru je třeba zohlednit výšku cvičence a jeho stabilitu.“

Možná nevýhoda: Přestože je většina trenažérů vybavena pohyblivými madly, pro cvičence zejména vyššího věku by trénink na nich nemusel být příjemný. V extrémním případě by mohl vést k pádu.

Tip na stroj: Eliptický trenažér NORDICTRACK C5.5

Trenažér je kombinaci kvalitní mechaniky a ergonomie rámu. Unese až 125 kg. Lze nastavit dokonce i výšku kroku, zatížíte tak více svalových partií. Šlapání vás bude bavit i díky možnosti využít 20 přednastavených programů (na spalování tuků, zvyšování kondice apod.).

3. Běžecký pás

Tato klasika umožňuje nejen téměř plnohodnotný běžecký trénink, ale i trénink chůze.

„Při výběru běžeckého trenažéru je třeba si definovat, pro koho a na jaký typ aktivity jej budeme využívat. Z pohledu lékaře by měl stroj mít široký a dostatečně dlouhý pás, bezpečná a bytelná madla pro případ zabránění pádu, výškovou nastavitelnost a bezpečnostní pojistku pro rychlé zastavení pásu v případě pádu.“

Možná nevýhoda: Při běhu je více zatěžován kloubní aparát zejména dolních končetin, ale kvalitnější stroje již mají dobře odpruženou dopadovou plochu, která v kombinaci s vhodnou obuví dokáže negativní vliv běhu redukovat.

Tip na stroj: Běžecký pás NORDICTRACK Commercial 2450

Jedná se o rodinný stroj pro pokročilé i začátečníky a max. nosností do 135 kg. Je vybavený tichým motorem s trvalým výkonem 4,25 HP (= 3,169 kW). Můžete na něj běžet až 22 km/hod. a sklon plochy regulovat od -3 % (z kopce) do 15 % (do kopce).

4. Veslovací trenažér

„Při správné technice veslování je téměř optimálním strojem k posílení velkých svalových skupin celého těla. Umožňuje zatížení pohybového aparátu bez otřesů a s dávkovatelným odporem.“

Možná nevýhoda: Z odborného pohledu je třeba si uvědomit, že i při správné technice dochází k výraznému ohybu v kolenních a kyčelních kloubech, což může být limitující zejména u lidí s těžším stupněm artrózy v uvedených kloubech a rovněž u lidí s bolestmi zad. Před nákupem se raději poraďte s odborníkem.

Tip na stroj: Veslařský trenažér NORDICTRACK RX800 (titulní fotografie)

Rám disponuje nosností do 130 kg. Je určen pro zkušené i začínající sportovce. Nabízí přirozenou ergonomii pohybu, čímž zaručuje pohodlný a správný pohyb drobným i vyšším postavám. Plynulý záběr zaručuje vzduchová brzda s magnetickou dopomocí SMR™.

TIP NA ZÁVĚR: Pro koho je jaký stroj vhodný?

Obecně lze říci, že pro redukci hmotnosti u hmotnějších jedinců nebo u pacientů s artrotickými obtížemi jsou vhodné stroje, které nezatěžují velké klouby dolních končetin a páteř tvrdými dopady. V těchto případech jsou optimální eliptické trenažéry a různé druhy cyklotrenažérů.

„Jestliže jedinec nemá zásadnější pohybový problém a kromě redukce nebo udržení hmotnosti chce i zapojit většinu svalů v těle a posílit kardiovaskulární systém, je vhodný veslařský trenažér. Běžecký trenažér lze univerzálně užít jak k tréninku běhu, tak i k řízenému tréninku chůze. Většina běžeckých trenažérů má poměrně bytelnou konstrukci, pevná madla a možnost nastavení stoupání. Proto je velmi dobře využitelná i u cvičenců, kteří potřebují dobře dávkovatelnou zátěž, nebo mají problémy se stabilitou, s níž jim mohou dobře pomoci madla trenažéru,“ dodává MUDr. František Picek.