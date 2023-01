Jaká barva čoček slunečních brýlí se vám hodí na horách?

Horské počasí dokáže být pořádně proměnlivé. Určitě se shodneme na tom, že i na zimní dovolenou se vyplatí vzít si sluneční brýle. Nejenže vám pomohou cítit se komfortně, ale také vás mohou ochránit před úrazy. Jaké vlastnosti mají jednotlivé barvy brýlových čoček, díky čemuž jsou vhodné do mlhy, při slunci nebo do zataženého počasí?

V zimních měsících není výjimečné setkat se s nepříjemným oslněním tehdy, kdy je slunce velice nízko. A co teprve jiskřivé odlesky od krásně zasněžené krajiny. V takových chvílích se bez slunečních brýlí jen těžko obejdete.

„Většina z nás si sluneční brýle pořizuje hlavně v létě, ale vyplatí se chránit si jimi zrak po celý rok. Proto při jejich výběru myslete na to, že by měly mít UV filtr 400. Takto vybavené čočky nepropouští záření nižší vlnové délky než 400 nm,“ vysvětluje DiS. Klára Kašparová z OptikDoDomu.cz, výrobce a prodejce slunečních a dioptrických brýlí, který poskytuje službu objednat si vyškoleného optika zdarma přímo domů. „Ráda bych ovšem upozornila na to, že tmavší brýlová čočka nezaručuje lepší ochranu před škodlivým UV zářením. I čirá čočka může mít kvalitní UV filtr. Ptejte se optiků.“

Sluneční brýle a jejich schopnost zlepšovat kontrasty barev

Pojďme se zaměřit na tónování skel slunečních brýlí. Někdo by si mohl myslet, že se jedná jenom o módní výstřelek, ale opak je pravdou. Každá z barev skel přináší celým brýlím trochu odlišné vlastnosti, což samozřejmě vede k různým možnostem využití. My je tentokrát zohledníme vzhledem k zimní sezóně.

Základem na hory jsou žlutá nebo oranžová skla

„Na hory jednoznačně doporučuji brýle se žlutými nebo oranžovými skly. Oceníte je jak při sjezdovém lyžování a snowboardingu, tak i při běhu na lyžích. Takto barevné čočky zvyšují kontrasty při špatných světelných podmínkách, proto pomohou i v mlhavém počasí. Navíc filtrují modré světlo, čímž zajistí jasnější zaostření.“

Alternativou může být i hnědá

„Zvyšování kontrastu barev je výsadou nejen oranžové, ale také hnědé barvy skel. Výhodou hnědého tónování slunečních brýlových skel je jeho univerzálnost. Díky tomu se vám budou hodit v téměř jakékoliv situaci – jak při pěší turistice nebo řízení vozidel za slunečného počasí, tak i v případě částečně zataženého počasí.“

Sněží, je mlhavo? Volte modrou či fialovou

„Modré a fialové odstíny brýlových čoček vám přijdou vhod tehdy, když bude zataženo nebo začne sněžit, případně padat mlha. Současně napomáhají redukovat oslnění. Navíc vypadají stylově, takže perfektně doplní váš lyžařský, běžkařský a snowboardový outfit.“

S červenou a růžovou si vaše oči odpočinou

„Tyto dvě barvy využijete během jakéhokoliv zimního sportu a také při řízení, protože zaručují výborné kontrastní vidění. Navíc podporují snižování napětí a filtrují nepříjemné modré světlo, takže si jimi budete oči hýčkat. Nicméně jsou situace, kdy se vyplatí zvolit jiné barvy. Nejsou totiž moc efektivní v případě oblačnosti a mlhy.“

Vyplatí se také sázka na zelenou – eliminuje odlesky

„Zelená barva brýlových čoček jednak zlepšuje kontrasty, jednak výrazně snižuje jas. Podrží vás na sjezdovce i na běžkách, protože eliminuje lesk sněhu a podporuje vidění ve stínu. Víceméně se hodí pro všechny aktivity v terénu.“

Šedá, to je klasika

„Nejžádanější barvou brýlových čoček je právě šedá. Naplňuje představu, co od slunečních brýlí očekáváme – snižuje intenzitu slunečního záření a umožňuje nezkreslené vnímání barev. Bude vaším doplňkem pro jakoukoliv zimní venkovní aktivitu i pro řízení, ale spíše ve slunečním a ne úplně pochmurném počasí,“ dodává DiS. Klára Kašparová z OptikDoDomu.cz.

