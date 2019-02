Je vaše dítě často nemocné?

Přišli jste s vaší ratolestí domů ze školky a už zase kašle a popotahuje? Děti v předškolním věku ještě nemají plně vyzrálou imunitu a jejich tělíčko si některé protilátky teprve vytváří. Po překonání celé řady virových onemocnění bude imunitní systém lépe vytrénován a boj s dalšími virózami bude rychlejší.

Pokud má tedy dítě opakovaně lehčí rýmu, nepropadejte panice. Zbystřete ale v případě, že se objevuje nemoc až příliš často či tehdy, kdy lékař považuje za nutné dítěti nasadit antibiotika i vícekrát za zimu.

Dětské kolektivy jsou doslova rájem pro množení bacilů. Nejčastěji se zde setkáváme s opakovanými infekcemi horních cest dýchacích. Nedoléčené děti, jejichž rodiče mnohdy podceňují dobu rekonvalescence, si v kolektivu infekci opakovaně předávají, a tak se stává, že se děti opětovně nakazí a stonají častěji. Své dítě však můžete trochu otužovat, přečtěte si následující tipy.

Má dítě pohodové prostředí?

V průběhu vývoje dítěte jsou období, kdy je imunita přirozeně oslabena. Určitou úlohu v tom ale může hrát také narušená psychika dítěte. Nemusí jít ani o problémy v rodině či šikanu v kolektivu. Někdy stačí i nadměrná denní aktivita, u malých školních dětí pak přetěžování mimoškolními aktivitami, kdy se dítěti snažíte v dobré víře dopřát to nejlepší. Stres může vyvolat astmatické obtíže a narušit hormonální systém dítěte. Proto tyto náznaky nepodceňujte. Pokud si nevíte sami rady, požádejte o pomoc dětského psychologa a snažte se o to, aby dítě vyrůstalo v klidném a pohodovém prostředí.

Zbavili jste se alergenů?

V posledních letech díky změnám životního stylu i prostředí významně stoupá výskyt alergií všeho druhu. Ačkoli je velká část předpokladů pro alergii daná geneticky, dá se některým alergiím vyhnout či snížit riziko jejich propuknutí. Nejčastěji se objevují drobné alergie na prach či pyly, neobvyklé nejsou ale ani alergie na plísně a zvířata. Pokud se u vašeho dítěte projeví alergie nateklými sliznicemi, je pak náchylnější k respiračním onemocněním. Snažte se tak udržovat vaši domácnost stále čistou a v případě podezření na alergii, se poraďte se svým dětským lékařem o vhodnosti vyšetření na specializovaném pracovišti imunologie nebo alergologie.

Pokud je dítě často nemocné, je pro něj velmi důležitá pravidelná péče o dýchací cesty. Jejich ochranná bariéra je narušována a není pak schopná se bránit průniku virů a bakterií. Vynikající prevencí, ale i léčebnou metodou je inhalace, a to jak při léčbě akutních, ale i chronických onemocněních horních a dolních dýchacích cest. Jako prevence může posloužit inhalátor a odsávačka v jednom, který pomáhá při úlevě od rýmy a můžete si ho pořídit i na doma. Dokonce lze pomocí něj aplikovat léky přímo do dýchacích cest.

Posilujete imunitu?

Pomozte dítěti posílit jeho přirozenou obranyschopnost pravidelným otužováním, častými procházkami na čerstvém vzduchu a sluníčku či sportem, který ho bude bavit. Aktivní pohyb patří k základům zdravého životního stylu a posilování fyzické kondice je předpokladem pro silný a správně fungující imunitní systém. Pozor ale na přetrénování, to se pak může naopak projevit snížením odolnosti vůči infekcím. Otužování i sportovní aktivity nikdy neprovádějte s dětmi, které nejsou zcela zdravé. Mohli byste jim spíše uškodit než pomoci.

Je dopřáno rekonvalescence?

Po nemoci dítě opět řádí jako „černá ruka“? I když se vám zdá, že je již v pořádku, žádnou nemoc neberte na lehkou váhu. Raději ho nechte o pár dní doma déle a nechte mu tak čas na rekonvalescenci. Při brzkém návratu mezi děti by mohlo onemocnět v krátké době znovu, což není žádoucí zejména kvůli dalšímu oslabení imunitního systému. Radost nebudete mít ale ani vy, protože si tak jen prodloužíte s dítětem pobyt doma a vyčerpáte případnou dovolenou.

Zdravá a pestrá strava

Dozrávání dětského imunitního systému nejlépe podpoří vyvážená a pestrá strava. Víme, že střeva jsou centrem imunity a jsou také první branou, kterou procházejí mnohé cizorodé látky do organizmu. Proto jim dodávejte i „hodné“ mikroorganismy (tzv. probiotika). Dbejte tedy na to, aby vaše dítě konzumovalo dostatek vlákniny z ovoce a zeleniny, jogurty a vyhýbejte se průmyslově zpracovaným cukrovinkám. Kromě nutnosti dodávat tělu dostatečný přísun vitaminů a minerálních látek nezapomínejte ani na pravidelný pitný režim, který by měl zahrnovat zejména čistou pramenitou vodu.

Vyšetření dítěte na specializovaném pracovišti

Jestliže dítě často trápí déletrvající rýma, je vhodné také vyšetření na ORL. S rýmou se u předškoláků často objevují také velmi bolestivé záněty středního ucha nebo dutin, které není radno podceňovat.

Ven za každého počasí!

Oblečení je základní ochranou před virózami a nachlazeními. Často se měnící počasí ale volbu maminek, jak své dítě obléci, moc neusnadňuje. Nejlepší volbou, jak předškoláka oblékat, aby neprostydl, je vrstvení. Nejdůležitější je první vrstva, která udržuje teplo a odvádí pot. Druhá vrstva tepelně izoluje a přejímá nadbytečnou vlhkost těla z první vrstvy a poslední chrání proti vlivům počasí. Kromě oblečení je důležitá také nepromokavá obuv, dobré ponožky, čepice, šála.

Hygiena

Máte ještě v živé paměti říkanky o mytí rukou či přísný hlas mámy, která vám přikazovala umýt si ruce po příchodu domů, před jídlem či po použití toalety? Stejně otráveně, jako jste se kdysi tvářili na svou maminku vy, se na vás tváří dnes i vaše děti. Dodržovat pravidelnou hygienu je velice důležité, ale vcelku i jednoduché. Klaďte svým dětem od mala na srdce, aby si myly ruce pravidelně teplou vodou a mýdlem. S čistotou to ale nepřehánějte, aby nevyrůstalo vaše dítě ve zcela sterilním prostředí a nebylo pak paradoxně náchylnější k nemocem. Zvýšené péči o hygienu se věnujte pouze v případě, že máte v domácnosti nemocného.

Síla přírody

Pomocnou ruku v boji proti nemocem a zdravotním potížím může podat také matka příroda. Existuje velké množství bylinek, které pomáhají posílit imunitu. Mezi nejznámější patří echinacea, aloe vera, česnek, cibule a křen, šípek, rakytník, ginkgo biloba či ženšen, borůvky. Problémům s dýchacími cestami také můžete předejít užíváním sprejů s mořskou vodou, která uvolní nos, zvlhčí sliznice, usnadní smrkání a odstraní alergeny z nosní sliznice. Nepodceňujte ani dostatek spánku a hlídejte, aby dítě mělo ustálený spánkový režim.

A rozhodně byste neměli zapomínat na nekuřácké prostředí pro dítě. Jedná se totiž o jediný studiemi prokázaný vliv na poškození sliznic u dětí a následně větší výskyt infekcí a alergií.