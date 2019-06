Preventan® uvedl novinku pro sportovce

Česká řada doplňků stravy na podporu imunitního systému přichází s novinkou Preventan® Sport pro sportovce a lidi s vyšší fyzickou zátěží. Kombinace látek na podporu normální funkce imunity a vitaminů, minerálů a stopových prvků potřebných při sportovních aktivitách vytváří kombinaci, která je na našem trhu ojedinělá.

„Fyzická zátěž zvyšuje nároky organizmu na živiny, včetně vitaminů, minerálů a stopových prvků. Sportovní aktivita zrychluje metabolismus a tvořící se svalová hmota vyžaduje vyšší příjem některých látek. V případě, že organizmu tyto živiny chybí, dostavuje se únava a vyčerpání. Takto oslabený organizmus nejen že není schopen dlouhodobě podávat dobré sportovní výkony, ale je také náchylnější k virovým či infekčním onemocněním, kterým by jindy zvládl odolat,“ vysvětluje MUDr. Lukáš Jirka, ředitel Neuraxpharm Bohemia, proč nový produkt vznikl.

Aktivní sportovci obvykle dbají na zdravou životosprávu a hlídají svůj jídelníček, aby jim poskytoval vyvážený poměr všech potřebných živin. Bohužel i při dokonalé skladbě jídelníčku se může stát, že některé potřebné vitaminy a minerály v něm budou chybět. Na vině není špatné stravování, ale zpracování potravin. Ovoce a zelenina k nám často cestují spousty kilometrů a dozrávají v regálech bez slunečního svitu, řada potravin je chemicky ošetřena či jinak zpracována, aby měla delší trvanlivost. Výsledkem jsou potraviny ochuzené o některé látky a vitaminy, které naše tělo nezbytně potřebuje. Je proto vhodné zajistit přísun těchto prvků do těla z jiných zdrojů.

Preventan® Sport poskytuje optimální mix látek potřebných pro normální funkci imunitního systému a regeneraci organizmu při sportu. Obsahuje patentovanou směs biologicky aktivních látek ProteQuine® v kombinaci s vitaminem C pro správnou funkci imunity, a navíc vitamin D3, zinek a jód, které podporují správnou činnost svalů, přispívají k normálnímu energetickému metabolismu a k ochraně buněk před oxidativním stresem. Cíleným stavem je odolný organizmus se silnou obranyschopností, který po zátěži netrpí únavou a vyčerpáním.

Preventan® Sport bude možné zakoupit ve všech lékárnách také ve variantě pro děti od čtyř let jako Preventan® Junior Sport, který je navíc obohacen o vápník, jež je nezbytný pro správný růst a vývoj kostí u dětí.