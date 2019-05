Když chcete kvalitu, hledejte logo Česká chuťovka!

Značkou „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“ se už může pyšnit na 822 výrobků 198 českých firem. V letošním roce vstupuje tato soutěž do 11. ročníku své existence.

A nejen to. Zároveň již devět let probíhá soutěž o značku Dětská chuťovka. Všechny oceněné potraviny si spotřebitelé mohou jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz. Vždyť výběr kvalitní potraviny by měl být tím nejdůležitějším kriteriem. Je až neuvěřitelné, že statisticky na každého člena české domácnosti ročně připadá okolo 25 kg vyhozených potravin, což je poměrně hrozivý údaj nejen s dopadem na rodinný rozpočet, ale i na životní prostředí!

Orientaci při hledání stále více úspěšných výrobců usnadňuje i to, že loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA jsou vytištěna na obaly zboží či umístěna k výrobkům na prodejním pultu.