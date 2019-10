Česká chuťovka zná své nejlepší

Říká se, že novináři se mají. Jsou u všeho, nic jim neunikne a všichni si je předcházejí. Jenže právě u soutěže o značku dobrého tuzemského potravinářského výrobku Česká chuťovka 2019 a Dětská chuťovka jim opravdu nebylo co závidět.

Na jejich hodnocení v doprovodné novinářské soutěži čekalo téměř 80 výrobců a více než sto osmdesát skvělých pochoutek. Zkuste během hodiny ochutnat a hlavně zhodnotit několik druhů chleba, přehršel pečiva, ještě větší množství lákavých salámů, uzenin, pomazánek a vzápětí si zobnout kousek téměř domácího sýra, to vše doplněné nadýchanými dorty, kremrolemi či skvělými čokoládovými pralinkami. A novináři na to měli na rozdíl od odborné poroty jen necelou hodinu. Možná i proto jsem se soustředil spíše na to sladké…

V odborné soutěži uspělo celkem 61 českých firem, jejichž představitelé převzali na slavnostním vyhlášení výsledků ve čtvrtek 10. října 2019 v Senátu ocenění za nejchutnější potraviny vyrobené v České republice. Značkou ČESKÁ CHUŤOVKA 2019 se tak může nově pyšnit 185 výrobků (o 12 víc než loni) a značkou DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2019 pak dalších 26 (o 3 méně než loni).

Pro každého, kdo si chce opravdu pochutnat a dopřát si stejných dobrot, ten najde seznam těch letošních, ale i v předchozích letech oceněných potravin značkou ČESKÁ CHUŤOVKA nebo DĚTSKÁ CHUŤOVKA na www.ceskachutovka.cz nebo na www.facebook.com/ceskachutovka.



Bezkonkurenční pralinky a stejně úžasné dortíky milých cukrářek… o domácím pečivu ani nemluvě!