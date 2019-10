Český červený kříž, Procter & Gamble a COOP pro nemocné děti

V České republice stále více dětí trpí respiračními onemocněními. Děti musí být častěji hospitalizované v léčebnách, ve kterých lékaři díky odborným přístrojům dokáží přesněji diagnostikovat, co dítě trápí a naordinovat odpovídající léčbu. Cílem letošní iniciativy Českého červeného kříže, Procter & Gamble a COOP je pomoci nemocným dětem v Dětské odborné léčebně Charlotty G. Masarykové v Bukovanech.

Do konce listopadu mohou lidé nákupem výrobků P&G, jako je Ariel, Head & Shoulders, Jar, Lenor, Pampers, Gillette a další, přispět 1 % z ceny na zdraví dětí.

Na akci se masivně zúčastňuje nákupní centrála COOP Centrum družstvo, takže může pomoci každý svým nákupem ve vybraných prodejnách COOP. Stačí vložit do košíku výrobek společnosti P&G, jako je Ariel, Head & Shoulders, Pampers, Gillette a další, u pokladny zaplatit a poté odejít s hřejivým pocitem z pomoci. 1 % z každého prodeje výrobku P&G bude věnováno Českému červenému kříži, který z výtěžku pořídí lékařské vybavení pro Dětskou odbornou léčebnu Charlotty G. Masarykové v Bukovanech.

„Máme celkem rozsáhlý seznam přání, který věříme, že se nám díky projektu podaří alespoň z části naplnit. Léčí se u nás děti s onemocněním horních a dolních cest dýchacích, astmatici, alergici, ekzematici i pacienti s poruchami metabolismu. Nyní nejvíce potřebujeme nové diagnostické přístroje, které nám ukáží kapacitu plic dětí, spirometrii a také přístroje k rozborům krve a moči. Také inhalátory, které výrazně usnadňují dětem dýchání, dosluhují,“ popisuje Jiří Grünbauer, ředitel Dětské odborné léčebny Charlotty G. Masarykové, na nákup jakého vybavení použijí získané finance.

Ambasadorkou projektu se již potřetí stala zpěvačka a modelka Jitka Boho, která je maminkou dcery Rosálky a dovede si velmi dobře představit, jaké to je, když dcera místo hraní musí zůstávat v postýlce a léčit se: „Ráda se zapojuji do projektů, které mají smysl. Zvlášť, když jde o zdraví dětí. Děti jsou naše budoucnost. Tento projekt je trochu jiný než ty předchozí, které měly také velký úspěch. Proto i teď věřím v to, že téma respiračních onemocnění dětí nebude lidem lhostejné, zastaví se v prodejnách COOP a podpoří jej stejně jako já,“ vyzývá Jitka.