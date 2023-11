Podzim zhoršuje atopický ekzém. Jak zlepšit stav dětské pokožky?

Změny teploty a vlhkosti, vítr, vrstvení oblečení, znečištění ovzduší i alergie – tohle všechno může mít negativní vliv na kůži vašeho děťátka během podzimních měsíců. Obzvlášť v případě, že ji má velmi citlivou. Dochází pak

k jejímu narušení.

Jak postupovat, abyste miminku, batoleti či nejmladšímu členu rodiny ulevili, když je pokožka narušená, není schopná zadržovat vlhkost, a proto zůstává suchá, s vyrážkou či atopickým ekzémem a nepříjemně svědí. Trápí to řadu miminek, batolat i „školkových“ dětí. Často se jedná o přechodný stav, kdy z něj děti po pár letech tzv. vyrostou. Proč se ale tyto kožní neduhy objeví? A jak je následně řešit?

Problém č. 1 – počasí i jeho výkyvy

Pokud jsou podzimní teploty chladné, dochází ke snížení vlhkosti nejen venku, ale také v interiérech. Na to samozřejmě reaguje vnější vrstva dětské pokožky a vysušuje se. Platí to především u dětí trpících atopickým ekzémem, které mají poškozenou kožní bariéru. Negativně na stav kůže působí také silný vítr, přetopené místnosti a velké výkyvy teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím.

Řešení: V interiéru si můžeme pomoci zvlhčovačem vzduchu a také rozumnou regulací teploty. Přestože počasí neovlivníme, můžeme reagovat na podráždění pokožky namazáním krému s hydratujícími a regeneračními účinky (např. Bepanthen Sensiderm krém). Výborně pomáhá díky speciální technologii lamilárních lipidů. Úspěch krému spočívá v tom, že řeší primární problém suché pokožky nebo atopického ekzému, a to poškozenou kožní bariéru, kterou efektivně obnovuje a regeneruje. Dokáže ulevit od svědění pokožky již do 30 minut – přes den i přes noc. Proto pomáhá ke klidnému nerušenému spánku vašeho miminka i vám až na sedm hodin. Můžete ho používat dlouhodobě. Složení respektuje potřeby nejen citlivé, ale i dětské jemné pokožky, a je tak možné ho aplikovat na kůži novorozenců, těhotných a kojících žen.

Problém č. 2 – oblečení

Jakmile se ochladí, logicky začínáme vrstvit oblečení u nás i u dětí. Dáváme jim navíc svetry, čepice, šály i rukavice. Přemýšlíte ale, z jakého materiálu je jejich oblečení? Některé totiž dráždí pokožku a způsobují svědění. Stejný efekt mohou mít také volné nitě a hrubé švy.

Řešení: Veškeré oblečení, které je v kontaktu s pokožkou, by ideálně mělo být ze 100% bavlny, příp. k ní být co nejblíže. A to i kousky, které prcek nosí doma, jako je třeba pyžamo, tílko, legíny. Abyste eliminovali podráždění pokožky, volte optimálně bezešvé oblečení. Jestliže chcete obléct děťátko do vlny, dejte mu pod to ještě vrstvu z bavlny. Klidně volte rukavice bavlněné a na ně vlněné. Dalším řešením může být změna pracího prášku.

Problém č. 3 – nejen sezónní alergeny

Děti trpící atopickým ekzémem jsou přecitlivělé na určité látky v bezprostředním okolí, jakými jsou také sezónní alergeny. Mezi ně patří i pyly, které dominují nejenom na jaře, ale i na podzim. Další kategorií alergenů jsou potraviny. Problematické mohou být především čerstvé citrusy a další exotické ovoce, jahody, rajčata a jejich šťávy, některé mléčné výrobky, sója, pšenice, vejce, arašídy. A nesmíme zapomenout zmínit také alergické reakce na domácí mazlíčky a jejich srst. Dráždivě mohou působit také roztoči a plíseň.

Řešení: Dopřávejte dětem raději sezónní potraviny, ovoce a zeleninu, které byly vypěstovány u nás. Snižuje se riziko alergické reakce. Nicméně vztah mezi atopickým ekzémem a potravinovými alergiemi je poměrně složitý. Pokud máte u dítěte podezření na nějakou alergii kromě té na rizikové potravinové alergeny, zkontrolujte, zda nemáte v bytě plíseň. A co se týká roztočů, vyskytují se především v posteli. Alergické symptomy se tedy projevují především přes noc.

Nepodceňujte psychiku

V neposlední řadě hraje vekou roli u stavu kůže vašeho děťátka psychické rozpoložení. Popřemýšlejte, zda nemá důvod cítit se nekomfortně. Nezapomínejte, že i malé děti dokážou nasát atmosféru a pocity svého okolí jako houba.