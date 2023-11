České chuťovce je už patnáct let!

Ač to zní neuvěřitelně, soutěž o dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka letos vstoupila

do jubilejního patnáctého ročníku. Za tu dobu se do soutěže přihlásily tisíce výrobků…

Výsledky letošního ročníku byly vyhlášeny ve čtvrtek 2. listopadu a značkou Česká chuťovka roku 2023 se tak může pyšnit 140 výrobků a značkou Dětská chuťovka pak dalších 17.

Stalo se již pravidlem, že se mnozí výrobci, ať už ti velcí, ale i ti nejmenší, do soutěže opakovaně a s radostí vrací, protože jejich oceněné výrobky patří k těm nejkvalitnějším a kromě jiného vynikají skvělou chutí, což je pro nás spotřebitele často nejdůležitějším ukazatelem při jejich nákupu. Možná není až tak překvapivé, že si všechny přihlášené výrobky českých potravinářů, nejen ty oceněné, si v dnešní době, kdy se neustále mění ekonomické podmínky, dokážou udržet vysokou kvalitu. A nejen to, výrobci každý rok přicházejí s řadou zlepšení a inovacemi. Možná by si zasloužili mnohem větší podporu nejen ze strany příslušných institucí, ale především promyšlenou vládní politiku, která by jim vytvářela férové tržní podmínky a neustále je nevystavovala novým a novým překážkám. Je tedy částečně i na nás spotřebitelích, abychom se v množství nabízených potravin dokázali orientovat a dali jim přednost při nákupu. Jen tak totiž můžeme naše české výrobce podpořit.

Nejen tím, že záštitu nad vyhlášením v prostorách Zemědělského muzea převzali ministr zemědělství Marek Výborný, Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova, prezident Agrární komory Jan Doležal a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Kromě tohoto ocenění pořadatelé titulem Rytíř české chuti poctili Petra Kosinera, jenž se jako šéfkuchař a tvůrce originálních receptur zasloužil o to, že společnost Knedlíky Láznička „povýšila knedlíky na umění“.

Kromě odborné poroty této nezávislé iniciativy potravinářský odborníků, hodnotí přihlášené výrobky i novinářská porota. Ta ze všech letošních vítězných výrobků na místě vybrala podle nich tři úplně nejchutnější. Paštiku s brusinkami bez „Éček“ z rodinného řeznictví Hudera a syn, Rib eye steak s Chipotle Jalapeňos Mexiko od firmy Maso uzeniny Polička a Brynzáky Láznička od Knedlíků Láznička.

Kdo si chce opravdu pochutnat na vynikajících a kvalitních českých potravinách, pyšnících se značkou Česká chuťovka nebo Dětská chuťovka, nalezne jejich přehled, jakož i další aktuální informace www.ceskachutovka.cz nebo www.facebook.com/ceskachutovka.