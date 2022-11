Na jídlo se musíš těšit!

Tak tuhle větu jsme slýchávali od našich prarodičů i rodičů, a dlužno poznamenat, že obsahuje hlubokou pravdu. Schválně si zkuste jíst něco, co vám až tak nechutná a zároveň zářit optimismem a dobrou náladou. Opravdu to jde ztuha. A aby nám chutnalo, od toho je Česká chuťovka.



Česká chuťovka už před 14 lety vsadila na tradice a vynikající chuť českých potravin. Bylo to v době, kdy náš trh zaplavovaly levné potraviny z dovozu a naši domácí výrobci se mnohdy i proti své vůli byli nuceni uchylovat kvůli konkurenceschopnosti k levnějším náhražkám jen aby se udrželi na trhu. To naštěstí už neplatí, naše české potraviny svou kvalitou i chutí často ty dovozové předčí a i spotřebitelé se naučili mnohem lépe rozlišit kvalitu od levnější kvantity.

Je to dobře vidět i na množství potravin oceněných Českou a Dětskou chuťovkou. V letošním ročníku, vyhlášeném 31. října v nádherných prostorách Hlavního sálu Valdštejnského paláce pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a prezidenta Agrární komory Jana Doležala, uspělo celkem 36 českých firem.



Značkou ČESKÁ CHUŤOVKA 2022 se tak může nově pyšnit 135 výrobků a značkou DĚTSKÁ CHUŤOVKA 2022 pak dalších 18. Titulem Rytíř české chuti byl poctěn Pavel Holeček, jenž se jako dlouholetý vedoucí řeznictví Globus ČR významně zasloužil o trvale vysokou kvalitu a vynikající pověst nabízených masných výrobků, které získaly již desítky ocenění. Česká a Dětská chuťovka a mohou se pyšnit trvalou přízní a uznáním zákazníků.

