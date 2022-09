Je lepší nemoci předcházet, než ji léčit

Shon a stres našemu zdraví nikterak neprospívají. Bohužel v dnešní hektické době je těžké se zastavit, nadechnout se a načerpat energii. Najít čas sám pro sebe a hýčkat své tělo i mysl by podle odborníků mělo být součástí našich běžných aktivit. Proč? Přece jako prevence.

Oslabené, vyčerpané tělo a imunita nemůže fungovat bez pořádné dávky odpočinku. Ale nemyslete si, že válením se na gauči dosáhnete zázraků. Naše tělo je velice chytré, a přestože je kvalitní spánek nezbytný pro regeneraci či zotavení těla a bezesporu přispívá k prevenci nemocí, není všespásný.

Lidské zdraví je složitý mechanismus a je ovlivňováno mnoha faktory, které můžeme rozdělit do čtyř kategorií. Jedná se o faktory životního a pracovního prostředí (klimatické podmínky, znečištění), genetické faktory (vrozené vady, pohlaví), faktory související s životním stylem (sportování, stres, výživa aj.) a dostupnost zdravotní péče. Z tohoto výčtu vyplývá, že ne na všechny faktory můžeme mít přímý vliv. Největší zodpovědnost ale bezesporu neseme za životní styl, který vedeme. A pokud je tento faktor klíčový v otázce péče o sebe sama, měli bychom mu věnovat dostatečnou pozornost a snažit se být svého zdraví strůjcem. A tak důležitým předpokladem pro to, abychom předcházeli nejrůznějším onemocněním, je prevence. „Je samozřejmě výhodnější nemoci předcházet, než ji léčit,“ zdůrazňuje MUDr. Růžena Vaňková, lékařka se zaměřením na fyziatrii, balneologii a léčebnou rehabilitaci, rehabilitační a fyzikální medicínu v Léčebných lázních Mariánské Lázně, která zároveň dodává: „Výjimkou genetických a některých systémových onemocnění lze předcházet většině civilizačních, infekčních i chronických onemocnění. K tomu je zapotřebí aktivního přístupu – hygienická opatření, správná výživa, dostatek spánku, cvičení, odbourání stresu, preventivní lékařské kontroly. To vše je primární prevence. Existuje také sekundární prevence u chorob, které už vznikly, a my je můžeme udržovat ve stabilizovaném stavu. Jako příklad uvedu Bechtěrevovu nemoc, u které lze cvičením a léčbou dosáhnout možnosti aktivního života bez omezení pohybu.“

Mariánské Lázně jsou bránou k posílení imunity

Aktuálně není od věci myslet na prevenci sezónních onemocnění.

S blížícím se podzimem, a tedy ochlazením a nástupem zvláště respiračních nemocí, je tedy více než na místě včas dopřát svému tělu odpočinek, regeneraci i ozdravnou kúru. Zavřete proto počítač a vypněte mobil a připravte se na blížící se upršené a bacily hýřící období pobytem v lázních. Vyberte si například Mariánské Lázně, které jsou ideálním místem k posílení imunity a celkově našeho zdraví. Disponují totiž všemi prostředky, kterými umožňují odbourat stres a civilizační problémy. Jednak za tím stojí zdejší příznivé podhorské klima s čistým vzduchem, jednak přírodní zdroje využívané k pitné léčbě a koupelím, nejrůznější lázeňské léčebné i wellness procedury, a nakonec malebné prostředí lázní a lázeňských domů.

„V Mariánských Lázních a jejich nejbližším okolí vyvěrá ze země přes 40 pramenů léčivých vod, které mají různé chemické složení. Používáme je k pitné léčbě, inhalacím a minerálních koupelím,“ představuje jeden ze zdrojů zdejšího léčivého bohatství lékařka Růžena Vaňková. Pitím minerálních vod lze tedy ovlivnit funkce vnitřních orgánů.

V Mariánských Lázních se nachází hned několik tělu prospěšných pramenů, přičemž každý z nich se vyznačuje odlišnými a specifickými účinky. Lesní pramen čistí dýchací cesty, Rudolfův pramen proplachuje ledviny a močové cesty, Křížový pramen zlepšuje funkce trávicího traktu. Popíjením pramenů tak dochází k metabolickému čištění organismu. A je prokázáno, že tlusté střevo představuje téměř 80 % imunitní odpovědi organismu.

Z ostatních procedur, které se zaměřují na prevenci a přispívají k posílení imunity, lze jmenovat minerální koupel, dále pak procedury využívající přírodní oxid uhličitý, jako jsou suché CO2 zábaly, inhalace či oxygenoterapie. Účinná je rovněž návštěva solné jeskyně, a další. Všechny tyto procedury zlepšují prokrvení, produkci endorfinů, metabolismus a odbourávají stres.

Sportem ku zdraví

Neopomíjenou součástí lázeňského preventivního pobytu je pohybová léčba a sportovní aktivity. Mariánské Lázně

k pohybu přímo vybízejí. Návštěvníci si mohou neomezeně dopřávat procházek v krásných lesoparcích a zpestřit si je například aktivitou Nordic walking. Zázemí zde najdou také milovníci tenisu nebo golfu. Ten si dokonce můžete vyzkoušet i jako úplní začátečníci, jelikož přístup na zdejší veřejné hřiště je umožněn všem zájemcům, i tedy „negolfistům“. V Léčebných lázních Mariánské Lázně mají hosté možnost užívat si plavání, vyzkoušet aqua aerobik či léčebný tělocvik.

Vyvážený jídelníček v lázních na míru

Že ve zdravém těle, je zdravý duch, je frází sice trochu otřepanou, ale stále pravdivou. Aby tělo fungovalo komplexně, je nutné k preventivním činnostem zařadit také zdravý jídelníček. Imunitě jednoznačně neprospívají potraviny s vysokým množstvím tuků, polysacharidů a rychlých cukrů. Je třeba jíst vyváženou stravu s dostatkem proteinů, vlákniny, vitamínů, minerálů a omega kyselin. V lázních se ke každému klientovi přistupuje individuálně, jelikož nelze plošně doporučit, který jídelníček je ten správný. Proto, chcete-li upravit své stravovací návyky vám na míru, využijte možnosti poradit se s dietní sestrou.

Investice do zdraví se vyplatí

Mluvit o smysluplnosti investování do svého zdraví není klišé. Ostatně to dokládá i výše uvedený výčet faktorů majících na naše zdraví vliv, a žít plnohodnotně chce asi každý. Pokud si jako zastávku pro vlastní „údržbu“ vyberete právě lázně, nemusíte se vždy obávat, že vaše peněženka bude po návratu zet prázdnotou. Patříte-li již k pacientům, kteří se léčí s určitou nemocí, tak zbystřete. Pojišťovny hradí komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu. To, zda je vaše diagnóza uvedena v tzv. indikačním seznamu, který upravuje podmínky pro čerpání hrazené lázeňské péče, zjistíte u svého praktického nebo ošetřujícího lékaře nebo nahlédnutím do indikačního seznamu.

V nabídce Léčebných lázních Mariánské Lázně jsou i různé klasické, relaxační a rekondiční pobyty pro zvýšení imunity a prevenci civilizačních chorob, které si klient hradí z vlastních prostředků nebo mu je může uhradit i zaměstnavatel. „Samozřejmě, že prevenci by se měl věnovat člověk každého věku, čím dříve se totiž na prevenci svého zdraví zaměříte, tím lepších dosáhnete výsledků,“ zakončuje lékařka Vaňková.

