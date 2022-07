Lázeňský zážitek pro celou rodinu v hotelu Butterfly

Jste stále na vážkách, jaká destinace je pro letošní dovolenou ta pravá? Poradíme vám. Jak by se vám líbilo vložit péči o své tělo i mysl do rukou profesionálů, nechat se rozmazlovat uvolňujícími procedurami a ve vířivce si dopřávat zaslouženého odpočinku. To vše nemusí být pouhým snem ani v případě dovolené s dětmi. Během zábavně relaxačního pobytu v Mariánských Lázních si na své přijde každý člen rodiny.

O tom, že lázně dokážou okouzlit i ty nejmenší a potěšit rodiče zároveň, ví své čtyřhvězdičkový hotel Butterfly, který patří ke skupině Ensana, jenž v Mariánských Lázních provozuje sedm hotelů nejen s léčebným zaměřením. Moderní stavba ve stylu Art Noveau s originálním uměleckým interiérem na první pohled zaujme návštěvníky všech věkových skupin. Gró hotelu Butterfly však spočívá nejen v jeho kráse, ale především v komplexních službách, které uspokojí potřeby dospělých a zaujmou hravé dětské duše.

Přírodní zdroje léčí a zároveň uvolňují

Přímo v hotelové hale se nachází vývěr Ferdinandova pramene, bohatý na sulfáty, který je vhodný nejen k popíjení v rámci pitné kúry, ale i ke koupelím. Hotel nabízí i další spektrum tradičních a moderních ozdravných procedur, které využívají zdejší přírodní léčivé zdroje, kterými jsou rašelina a slatina a oxid uhličitý. Vyzkoušejte tak například slatinný zábal, suchou CO2 plynovou koupel, charakteristickou proceduru pro lázeňskou oblast Mariánských Lázní. Oxid uhličitý přirozeně vyvěrá ze země, je známý pod názvem „Mariin plyn“ a používá se k léčení již více než 200 let. Zdraví prospěšná je také inhalace minerální vody nebo inhalace kyslíku.

Odpočinek pro rodiče, zábava pro děti

Celá rodina jistě ocení hotelový bazén s vířivými proudy a whirlpoolem a rodiče si mohou užít relaxaci v sauně i wellness. Pro aktivní odpočinek nevynechejte ani místní fitness zázemí. S klidným svědomím si můžete dopřávat duševního uvolnění, zatímco si vaše děti hrají. A pokud jsou starší čtyř let, mohou denně trávit čas v dětském klubu, ve kterém si navíc užijí animační program plný zábavy. Mladší dítko může klub pod dohledem jednoho z rodičů navštěvovat také, nebo se smysluplně zabavit v dětském koutku. Mnozí ocení i vskutku kvalitní restauraci a kavárnu se zahrádkou, v níž podávají to nejlepší sladké pečivo ve městě.

V Mariánských Lázních to žije

Hotel Butterfly se nachází v centru města u lázeňského parku. Díky této špičkové lokalitě se na všechny atrakce Mariánských Lázní dostanete pohodlně pěšky. Co by kamenem dohodil, najdete Hlavní lázeňskou kolonádu a Zpívající fontánu, která rozněžní nejednoho návštěvníka. Procházkou lesem či lanovkou se s dětmi dostanete do parku Boheminium, kde se nachází 75 dokonalých miniatur českých památek. Park má ideální polohu, je obklopen lesy a jeho harmonickou atmosféru doplňují nedaleké pastviny koní a dančí obora. Dobrodružné povahy mohou na zpáteční cestu do centra zvolit jízdu na koloběžce.

All inclusive nabídka k dokonalému odpočinku

Ubytujte se v hotelu Butterfly, kde se vám o zážitky postarají. V rámci all inclusive nabídky se stravováním po celý den obdržíte také volný vstup do wellness centra v hotelu a možnost využívat dětský klub s animačním programem. Dokonalý odpočinek zaručeně znásobíte každým prožitým dnem. Zůstanete-li tři noci, navíc ušetříte 10 %, a s každou další nocí se vám sleva zvyšuje.

