Jak držet a nosit miminko a nebrzdit ho ve vývoji?

Správné nošení a držení miminka. Někomu to přijde jako složitá věda, jiný mávne rukou. Pravdou je, že správné držení a nošení malých dětí se poslední dobou hodně řeší. Řada lidí říká, že je to přeci celkem jedno, že dříve se nošení a držení také neřešilo a děti spokojeně rostly. Jiní varují, že nevhodné držení do budoucna dítě poškodí a přivodí mu problémy (nejen) se zády. Jak to tedy je?

Přinesli jste si domů malý uzlíček a pochopitelně pro něj chcete to nejlepší. Obzvlášť jedná-li se o vaše první dítě, je naprosto logické, že jste v řadě věcí nejistí a tápete. Vhodné nošení a držení miminka je jednou z věcí, které (nejen) novopečení rodiče hodně řeší. Publikace o vývoji dětí často nabízí celou rozsáhlou metodiku, až to někdy vypadá, že pochovat si miminko je podobně složitý proces, jako vypočítat složitou rovnici o x neznámých. Pokud se do takové situace dostanete, zabrzděte – nepotřebujete načítat žádné sáhodlouhé manuály a učit se nazpaměť přehled názvů vhodných poloh pro miminka. Jde o to, pochopit pár hlavních principů a naučit se vnímat tělo svého miminka tak, abyste věděli, že pohyby, které s ním provádíte, miminko zvládá a jsou pro ně příjemné. Jde o to získat sebejistotu a pár informací k tomu.

Klubíčko je nejlepší! A nebo není?

Někteří rodiče pak ve snaze držet svého drobečka správně a neublížit mu, opakují stále stejnou polohu, čímž ale miminku nevědomky spíše škodí. To je i případ oblíbeného a často používaného klubíčka. Dejte si tedy pozor na jeho nadužívání. O klubíčku se občas tvrdí, že je jedinou správnou odpočinkovou polohou v náručí pro malá miminka. Co tedy vlastně říká teorie klubíčka? Ruce a nohy miminka by měly uvolněně spočívat pod jeho tělíčkem a pod klíční kostí rodiče. Nos, bradička a stydká spona by měly být v ose (toho docílíme dlaní volné ruky pod jeho zadečkem) a miminko bychom neměli nevědomky dostat do sedu a nevychylovat mu tělíčko mimo osu hlavičky. Ufff… co to je?

Praxe klubíčka je ale maličko jiná. Odborníci vám potvrdí, že žádné miminko nevydrží a nechce být dlouhodobě smáčklé, mít ručičky neustále jen položené před sebou a neudržíte mu hlavičku v ose (není to panenka, je to živý tvor). Právě klubíčko jsem řešila i s fyzioterapeuty a například Mgr. Veronika Kristková, vedoucí fyzioterapeutka Fyzio Beskyd s.r.o. si o něm myslí následující: „Klubíčko doporučuji jen u velmi malých a dráždivých dětí a pouze na zklidnění, ne pro delší nošení. U větších dětí často v této poloze vídám nadměrné vyhrbení celého trupu, zejména v oblasti hrudní páteře, což má za následek vysunutí ramen nahoru a dopředu. V této pozici je pak dítě velmi pasivní a není schopno aktivně kontrolovat hlavu ani zapojit horní končetiny.“ Co z toho vyplývá? Klubíčko dlouhodobě brzdí miminko ve vývoji. Samozřejmě to neznamená, že se mu musíte začít vyhýbat a nesmíte ho používat, jen to s ním nepřehánějte. A pamatujte také na to, že tato poloha není vzhledem k výše popsanému příliš vhodná pro miminka starší tří měsíců. Většina miminek vám to stejně později dlouhodobě nedovolí – budou se v klubíčku vztekat a vzpouzet, protože jim nebude moc příjemné.

Jak tedy na odpočinkové polohy?

Vždy když chcete miminko nosit nebo držet v odpočinkové poloze, pamatujte si následující: čím větší je kontaktní plocha miminka s vámi, tím menší napětí má v těle. Odpočívá, když je jeho kontaktní plocha co největší a cítí, že je jeho hmotnost podepřená nebo uložená. Odpočívá tedy vždy, když má co nejvíce podepřenou hlavičku, zádíčka i pánev. Při nošení a držení je také důležité poskytnout oporu v souladu s tím, co v rámci svého psychomotorického a fyzického vývoje zvládá.

Při držení a nošení tedy:

• Miminku poskytujte oporu v souladu s tím, co umí. Například pokud ještě nedrží hlavičku, tak dostatečně mu ji podpírejte. Pokud ji již drží, ale ještě nejistě, hlavičku jistěte, ale zároveň jí už nechávejte určitou volnost, aby mohlo dítě posilovat.

• Respektujte individuální potřeby a stav vašeho miminka, berte ohled na jeho svalový tonus či případnou dráždivost. Dráždivé děti (prohýbají se do luku, mají citlivější nervovou soustavu, více pláčou, mají větší svalový tonus/pnutí) je lepší nenosit v tzv. aktivních polohách. Tedy tak, kdy se nedotýkají hlavičkou nebo zádíčky vašeho těla.

• Nedovolte dítěti zaklánět hlavičku a prohýbat se v zádech dozadu.

• Polohy střídejte.

Níže jsem pro vás připravila přehled několika možných poloh, jak miminko nosit a držet. Nejedná se o jediné správné polohy a způsoby, berte je jako praktické ukázky toho, jak to pro vás a miminko může být pohodlné a příjemné a zároveň vhodné. Hlavně se nebojte polohy střídat, právě rozmanitost miminkům svědčí – pomáhá jim objevovat a posilovat rozličné partie jejich těla a má pozitivní vliv na psychomotorický vývoj.

• Zády k vám – miminko si opírá záda a hlavičku o váš hrudník a vy jej držíte za mírně podsazenou pánev, která zajistí rozvinutí obratlů a zakulacená záda miminka.

• Bokem k vám – miminko leží se zakulacenými zády v náručí jedné ruky a bokem se dotýká vašeho hrudníku. Druhou rukou si můžete miminko přidržovat.

• Na pažích – pánev miminka se opírá o váš hrudník, záda spočívají na vašich předloktích a hlava miminka je ve vašich dlaních. Tato poloha je vhodná k seznamování a povídání si.

• Na vašem předloktí – miminko leží bříškem na předloktí vaší ruky a vy mu dlaní fixujete pánev. Druhou rukou jistíte záda a zadeček miminka. Tato poloha je vhodná pro odříhnutí a při bolestech bříška. Často se jí říká „na tygříka“.

• Vertikální poloha čelem k vám – vhodná poloha pro odříhnutí nebo k utišení plačícího miminka. Hlavičku a zádíčka dítěte fixujte tak, aby nešly do záklonu. Dráždila by se tak nervová soustava miminka a ani by to pro něj nebylo pohodlné. Tato poloha miminku nijak neškodí, ale doporučuji, aby v ní netrávilo mnoho času, protože nemá rozhled a mohlo by docházet k přetěžování paravertebrálních (zádových) svalů. Vhodnější alternativou je si miminko povystrčit až na rameno.

• Zády či čelem k vám vsedě – dbejte na podsazený zadeček a poskytujte oporu zádům a hlavičce miminka. Poloha pomáhá k odříhnutí a je vhodná také pro děti s refluxem. Jemným natáčením boků miminka do stran mu navíc můžete pomoci posilovat šikmé břišní svaly.

• Přes rameno – dejte pozor, aby miminko příliš nezaklánělo hlavičku. Poloha je vhodná k odříhnutí či uklidnění plačícího miminka.

Autorkou textu je Vanda Schreierová, máma tří dětí. Dlouhodobě se věnuje poskytování odborného poradenství v oblasti rodičovství a mateřství, a to jak formou individuálních konzultací, tak skupinových uzavřených i veřejných kurzů. Během dlouholeté praxe její náručí prošly tisíce dětí. Je certifikovanou instruktorkou plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku a zakladatelkou projektu Vanickovani.cz.