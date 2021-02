Rodič, strážce dětských zoubků

Dětské zoubky jsou vizitkou rodičů. Řeč při tom není o genech, ale o tom, v jakém stavu chrup našich ratolestí je. Jak to zařídit, aby vaši potomci měli zuby bez kazů a čištění nebrali jako nutné zlo? Jděte příkladem a myslete na to, že na nácvik ústní hygieny nikdy není dost brzo.

Pokud si zuby sami čistíte, jen tak aby se neřeklo, a k zubnímu lékaři nejdete, jak je rok dlouhý, vaše děti na tom se zuby nejspíš nebudou nejlépe. Stejně jako v jiných oblastech výchovy i v péči o chrup platí, že příklady táhnou. Uvidí-li váš potomek, že si zuby poctivě čistíte a pravidelně chodíte na preventivní prohlídky a na dentální hygienu, přijme to jako přirozenou věc.

S péčí o dětský chrup je ale třeba začít skutečně od prvního mléčného zoubku. Možná bude vaše ratolest zprvu protestovat, ale brzy si na první pomůcky na čištění zoubků (například oblíbený prsťáček) zvykne, později pak i na kartáček, a časem dokonce tento ranní či večerní rituál bude vysloveně vyžadovat. Kolem dvou tří let už si děti chtějí čistit zuby samy. Nechte je, ať si to s kartáčkem zkusí, ale myslete na to, že jsou ještě příliš malé na to, aby to zvládly.

„Od chvíle, kdy je to možné, necháváme dítě, aby si zuby čistilo samo, i když si zpočátku s kartáčkem spíše hraje a do tří let pouze napodobuje rodiče. Primárně totiž jde o vytvoření návyku, až postupně s rozvojem manuální zručnosti se snažíme docílit správného výsledku. Od tří do šesti let by už si dítě mělo zuby čistit samo, ovšem s tím, že rodiče dočišťují a kontrolují. S dočišťováním a kontrolou doporučuji pokračovat i po šestém roce, u starších dětí stačí občasné namátkové kontroly. Zuby si však musí pečlivě čistit i sami rodiče, aby šli dítěti příkladem,“ radí prezidentka Asociace dentálních hygienistek ČR Lenka Velebilová.

Z čerstvého průzkumu o Češích a jejich návycích stran ústní hygieny, který si nechala vypracovat česká značka Herbadent, ovšem vyplynulo, že máme jako rodiče sklon péči o mléčný chrup podceňovat. Bezmála třetina lidí si podle něj neuvědomuje, že mléčné zuby musí být stejně čisté jako zuby trvalé. Z toho nejspíš plyne i fakt, že 54 % rodičů svým dětem zuby nedočišťuje, i když jsou si vědomi toho, že dítě ústní hygienu šidí.

Jenže to je chyba. Osvojit si správnou techniku čištění není jednoduché ani pro dospělého, natož pro dítě. Pomoci mohou pravidelné návštěvy dentální hygieny – řada hygienistek nabízí i ošetření dětského chrupu. U nejmenších dětí jde zprvu pouze o hravý nácvik správné ústní hygieny. S návštěvami dentální hygieny můžete klidně začít už ve školkovém věku dítěte. Vaše ratolest si díky tomu velmi brzy zvykne i na pokročilé nástroje ústní hygieny, jako jsou například mezizubní kartáčky.

Pro většinu rodičů je ovšem ze všeho nejtěžší děti k čištění vůbec motivovat. Ve zmíněném průzkumu se téměř třetina lidí nechala slyšet, že čištění zubů musí svým potomkům pokaždé připomínat. Nenechte se tím otrávit – je to to nejlepší, co pro své děti můžete udělat. Pomoci mohou i malé vychytávky, které dětem čištění zpříjemní. Nechte je, ať si samy vyberou barvu svého kartáčku (dohlédněte ale na to, aby jeho hlavice byla co nejmenší a štětinky měkké a rovně střižené), a zkuste investovat do malých přesýpacích hodin, které jim ukážou, jak dlouho by se čištění měly věnovat.

„Další možností, jak dětem čištění zatraktivnit, jsou například indikátory zubního plaku, které zuby obarví tam, kde si je dítě špatně vyčistilo. Doporučit se dají i elektrické kartáčky s různými mobilními aplikacemi, které děti motivují a zároveň vzdělávají,“ doplňuje dentální hygienistka Lenka Velebilová.