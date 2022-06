Čerstvé sýry jako stvořené do lehkých letních salátů

Lučina, tato tradiční, česká značka čerstvých sýrů vyrábí s láskou již od roku 1981 produkty pouze z kvalitních, přírodních surovin. Na začátku byla Lučina kostka vyrobená jen z mléka, smetany a špetky soli tím nejšetrnějším způsobem tzv. technologií zpracování za studena. V letošním roce přichází s novinkami v podobě čerstvých přírodních sýrů jako stvořených do lehkých letních pokrmů, zejména salátu!

Lučina je ideální nejen na mazání k pečivu, ale i na vaření a pečení do studené či teplé kuchyně. V průběhu let se portfolio Lučiny postupně rozrůstalo o další přírůstky a dnes tak pod touto značkou můžeme v obchodě koupit přes třicet různých produktů. A protože se Lučina snaží držet krok s moderními trendy, v letošním roce přichází s mnoha novinkami. Při jejich výběru se inspirovala tím nejlepším, co nabízí zahraniční kuchyně. Spojením čisté, svěží chuti Lučiny a toho nejlepšího z Itálie, Španělska a Řecka tak vznikla nová salátová řada, kde si přijde na své každý milovník salátových sýrů.

Lučina Originál 100 g ve tvaru ikonické kostky je symbolem této značky již přes 40 let. Její unikátní tvarohová, svěží chuť a čistě přírodní složení je to, co dělá Lučinu tak oblíbenou mezi spotřebiteli. Obsahuje pouze mléko od českých farmářů, smetanu a špetku soli. Během několika let si její výroba prošla modernizací, kvalitní suroviny a jedinečná chuť však byly po celou dobu zachovány a díky tomu dodnes „kostka“ patří na seznam nepostradatelných položek mnoha rodinných nákupů. Vzhledem k její tvarohové, mírně lámavé konzistenci je mimo jiné skvělá právě i do nejrůznějších salátů.

A tak z této čisté, přírodní krásy Lučiny v kombinaci s inspirací ze zahraničí vznikly novinky v kategorii čerstvých sýrů, bez kterých se letošní léto neobejdete:

První z nich je původem z Itálie, ale zná ji celý svět. Je smetanově bílá, pevná na povrchu, měkčí uvnitř a má jemnou, mléčnou chuť. Mozzarellu, tradiční čerstvý sýr v mírně slaném nálevu, najdeme na většině italských jídelních lístků zejména v populárním předkrmu Caprese, což je jednoduchý salát pocházející z Kampánie. Díky Mozzarelle od Lučiny si ho nyní do pár minut můžete připravit i sami doma. Stačí přidat čerstvá rajčata, bazalku a zakápnout olivovým olejem. Navíc díky sníženému obsahu soli, kterým se Lučina Mozzarella pyšní, bude váš pokrm ještě o trošku zdravější. Za vyzkoušení určitě stojí i jiné recepty na nejrůznější saláty, sendviče či dětmi oblíbenou pizzu Margheritu.

Další v řadě novinek je čerstvý sýr typu „burgos“ pocházející ze Španělska, který je pojmenován po stejnojmenné provincii. Má příjemnou, mléčnou chuť se smetanovým nádechem a krásně jemnou konzistenci, která se rozplývá na jazyku. Unikátnost inovace, Lučiny Trio Light, ale spočívá hlavně ve složení s vysokým obsahem bílkovin a velmi nízkým obsahem kalorií (pouze 72 kcal na porci, což je o třetinu méně v porovnání s běžnými nízkotučnými sýry do salátu). Její skvělou chuť si tak můžete bez výčitek dopřát třeba na lehký oběd nebo zdravou svačinku. Navíc má velmi praktické balení se třemi oddělenými porcemi, vystačí vám tak klidně na tři různé saláty. Určitě si ji zamilujete třeba ve variaci salátu připraveného s delikátním prosciuttem, svěžím melounem a čerstvě utrženou rukolou.

Třetí a poslední produkt z řady salátových sýrů je inspirovaný Balkánem. Není sice na trhu úplně novinkou, letos si ale prošel re designem a určitě si zaslouží své místo v letních receptech, protože chutná opravdu skvěle. Lučina Salátová jemně slaná je čerstvý, tvarohový sýr chuťově podobný balkánskému sýru, je ale méně slaný. Díky své konzistenci se snadno krájí na kostičky. Bez Lučiny Salátové se tak letos v létě žádný domácí řecký salát neobejde.

Čerstvé, svěží a 100 % přírodní z těch nejkvalitnějších surovin. Takové jsou naše salátové sýry od Lučiny. Ověřená česká klasika Lučina kostka, světoznámá Mozzarella, unikátní Trio Light ze Španělska nebo Lučina Salátová inspirovaná balkánskou tradicí? Která sýrová novinka bude letos v létě vaším favoritem?