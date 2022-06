3 x Grada: Jídelníček kojenců a malých dětí, Od broukání k povídání a Vyjmenovaná slova

Máte pochybnosti a horu otázek kolem výživy vašeho miminka? Sáhněte po příručce o výživě malých dětí! Řečovým vývojem dítěte od novorozeněte do šesti let vás pak povede praktická příručka. Pozor: dítě vám rozumí dříve, než jste si mysleli! A do třetice vám a vašemu školáčkovi nabízíme tip – hravou publikaci na osvojení si vyjmenovaných slov.

Jídelníček kojenců a malých dětí

Oblíbená příručka o výživě malých dětí, podle které lze opravdu zdravě vařit pro ty nejmenší, se dožívá svého čtvrtého aktualizovaného vydání. Zkušený pediatr. MUDr. Martin Gregora, autor řady publikací o péči o malé děti poskytuje důležitá, a především praktická doporučení pro přípravu racionální dětské stravy. V publikaci najdete receptář jídel pro kojence a batolata, informace o kojení, praktické pediatrické rady, jídelníček pro obézní děti, originální recepty vegetariánských jídel a nejnovější poznatky o potravinových alergiích. Jistě také oceníte, že autor přistupuje k problematice výživy prakticky a s nadhledem. 216 stran, 239 Kč

Od broukání k povídání

Návod na rozvoj komunikace a řeči dítěte

Věděli jste, že dítě se svým okolím začíná komunikovat už u maminky v bříšku? A svou specifickou řeč dál rozvíjí po narození, dlouho před tím, než se naučí vyslovit první hlásky.

A jak dosáhnout, abyste jako rodiče porozuměli tomuto vývoji, dětské komunikaci samotné a řeči od nejútlejšího věku? Přehledný průvodce autorky Lenky Theodory Ficové vás navede! Mapuje vývoj řeči od narození dítěte až do věku šesti let. V knize naleznete také zásady pro správné podněcování řečových schopností dětí včetně praktických návodů.

Publikace je navíc doplněna o pracovní listy, které vám pomohou řeč dítěte rozvíjet zábavným způsobem.

112 stran, 259 Kč

Vyjmenovaná slova

Doplňovačky, křížovky, osmisměrky

Naučit se vyjmenovaná slova? Hravě! Aby se vaše děti nebály pravopisu vybraných slov, e zde sympatický ilustrovaný pracovní sešit Zuzany Pospíšilové se spoustou doplňovaček, křížovek, osmisměrek a prima úkolů. Lehce tak lze pochopit, která slova mezi vyjmenovaná nepatří, a současně se tak seznámit se slovy příbuznými. Každé obojetné souhlásce je věnována samostatná kapitola, kterou doprovázejí veselé ilustrace a omalovánky.

80 stran, 199 Kč