Head&Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie představují udržitelné obaly

V České republice zavádějí nové obaly značky Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie, které tak spotřebitelům umožní snížit spotřebu plastů o 60 % ve srovnání s běžnou lahví.

Společnost Procter & Gamble Beauty navíc významně urychlila proces snižování spotřeby panenského plastu v lahvích šamponů a kondicionérů o 50 %, který byl původně plánovaný až na rok 2030. Tohoto cíle bude dosaženo již do konce roku 2021, což v kombinaci s možností opětovného použití obalů sníží využívání panenského plastu o více než 300 000 tun (za čtvrtletí v porovnání s rokem 2016).

Systém ‚Doplňujte s láskou‘podporuje spotřebitele v jejich snaze o ekologičtější domácnost a snižování množství odpadu, který produkují.

Produkty Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie jsou od nynějška dostupné v opakovaně použitelných hliníkových lahvích a doplňovacích sáčcích. Lahev je vyrobena ze 100 % z odolného hliníku, který lze znovu plnit po dobu až pět let a je plně recyklovatelný. Doplňovací sáčky jsou vyrobené z polyethylen laminátu, to znamená z jednoho materiálu za použití o 60 % méně plastu. Sáček je také plně recyklovatelný. Tato ekologická novinka je prvním krokem k zodpovědné kráse, která spotřebitelům pomůže každý den učinit udržitelnější rozhodnutí.

Společnost Procter & Gamble Beauty si navíc dala záležet i na designu – krásné hliníkové lahve se tak stávají stylovým doplňkem koupelny. Byly vytvořeny čtyři speciální designy obalů, které odrážejí jednotlivé funkce a charakter každé značky – Head & Shoulders, Pantene, Herbal Essences a Aussie.

Pro více informací o Zodpovědné Kráse (Responsible Beauty) navštivte stránky:

https://us.pg.com/responsible-beauty/