Screening preeklampsie je účinnou prevencí u těhotných

V České republice zhruba 500 případů předčasného porodu ročně souvisí s preeklampsií – závažným stavem vznikajícím výhradně v těhotenství, u kterého však v současné době existuje účinný screening dostupný každé nastávající mamince. Odborníci apelují na těhotné ženy, aby mezi 11. a 14. týdnem těhotenství absolvovaly toto vyšetření ve specializovaném centru prenatální péče, a to nejen v souvislosti se Světovým dnem preeklampsie – 22. května 2023.

Každá těhotná žena chce přivést na svět zdravé miminko a sama být v co nejlepší kondici, aby si mohla mateřství užívat a zahrnout své dítě tou nejlepší péčí. Proto je důležité snažit se přecházet možným rizikům, především těm, která souvisí s předčasným porodem, což preeklampsie způsobuje.

„Mezi chorobami, které mohou komplikovat těhotenství a vést k předčasnému porodu má preeklampsie zvláštní postavení právě díky tomu, jak efektivním způsobem je možné stanovit riziko a předcházet rozvoji tohoto stavu. Tuto prevenci jistě ráda naplno využije každá nastávající maminka, je tedy potřeba, aby se o ní dozvídalo stále více žen. Proto jsem rád, že organizace Nedoklubko i letos upozorňuje na tuto problematiku a snaží se zprostředkovat těhotným důležité informace,“ vysvětluje MUDr. Jan Přáda, lékař Gynekologicko-porodnické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze (Apolinář).

Ředitelka rodičovské organizace Nedoklubko Lucie Žáčková doplňuje: „Během třetího květnového týdne budeme s veřejností sdílet na sociálních sítích a webu vše, co maminky potřebují o preeklampsii vědět – medicínsky podložená fakta, články, rozhovory s odborníky i příběhy maminek a jejich dětí.”

V Nedoklubku podporují rodiče předčasně narozených dětí. Dělají ale také všechno proto, aby dokázali pomoci předcházet předčasnému porodu. Sledovat události nadcházejícího týdne a mnoho dalšího můžete na facebooku a instagramu!“

Příčina? Porucha vývoje placenty

Příčina preeklampsie leží již v samotném počátku k těhotenství, kdy nedojde ke správnému „zahnízdnění“ placenty v děloze. Na to, proč přesně k tomuto dojde, zatím většinou odpovědět nelze. Lékaři ale ví jistě, že s narůstající délkou těhotenství se právě vlivem této patologie nemusí dostávat vyvíjejícímu se plodu dostatek živin a kyslíku. To může způsobit zpomalení růstu plodu, v krajním případě i jeho smrt. Zároveň z důvodu nedostatku živin a kyslíku placenta produkuje látky, které u matky vedou ke vzestupu krevního tlaku a dalším závažným komplikacím. Preeklampsii momentálně nelze léčit jinak než porodem. V méně závažných případech lze porod oddálit, ale při těžké preeklampsii je většinou jediným řešením bezodkladně přivést dítě na svět.

Své o tom ví také Lenka Tomanová, která se osobně s preeklampsií setkala již dvakrát – a podruhé právě díky včasnému odhalení již s mnohem větším klidem: „Pamatuji si to jako včera. Těšila jsem se na prohlídku u gynekoložky, ale odcházela jsem naprosto zdrcená – svíral mě strach a obrovské obavy. Lékařka mi oznámila, že holčička, kterou čekám, je menší, než má být. Trpí růstovou retardací a živiny má na týden… Byl nutný okamžitý porod. Preeklampsie pro mne tehdy byla cizí slovo, které jsem slyšela poprvé v životě. Vše nakonec dopadlo dobře díky úžasné péči lékařů z Karlovarské krajské nemocnice. Přesto pro mne pak bylo druhé těhotenství velkým strašákem. Kladla jsem si otázku, zda mohu riskovat, že se podruhé bude situace opakovat. Toto rozhodnutí vám nikdo neulehčí, určitě je ale důležité podniknout vše, co půjde, aby se rizikové těhotenství neopakovalo. Díky skvělé péči lékařů z rizikového oddělení pražské porodnice U Apolináře to napodruhé vyšlo a úspěšně jsme se preeklampsii vyhnuli,“ popisuje dvojnásobná maminka.

Jednat včas, vyšetřit včas

V České republice může screeningové vyšetření podstoupit každá těhotná žena. O jeho možnosti by tedy měly vědět všechny nastávající matky a aktivně se o něj zajímat u svých gynekologů. Někteří provádějí vyšetření sami, nebo doporučí specializované pracoviště, kde screening zajišťuje certifikovaný odborník. Samotné vyšetření je součástí kombinovaného screeningu v I. trimestru a zabere zhruba 20 minut. Zahrnuje krevní test, ultrazvukové vyšetření, měření krevního tlaku a odběr osobní anamnézy. Výsledky vyšetření se zpracovávají pomocí počítačového programu, který vyhodnocuje kromě rizika preeklampsie také pravděpodobnost rozvoje vývojových vad.

Je-li riziko preeklampsie negativní, což tak je u většiny nastávajících matek, dál se o těhotnou ženu stará ošetřující gynekolog běžným způsobem. Vyjde-li výsledek pozitivní, je těhotné jako prevence doporučeno užívání kyseliny acetylsalicylové v dávce 100 mg denně, a to až do 36. týdne těhotenství. „Kyselina acetylsalicylová efektivně snižuje riziko rozvoje preeklampsie, nitroděložní růstové restrikce a tedy i předčasného porodu. Ženy, které jsou ve velmi vysokém riziku rozvoje preeklampsie, je pak vhodné v průběhu těhotenství dále dovyšetřovat,“ doplňuje na závěr MUDr. Jan Přáda.