Už ať jsi na světě, miláčku!“

Máte několik dní po termínu, ale vašemu miminku se stále nechce ven na svět? Existuje několik „domáckých“ receptů, jak maličké z bříška popohnat. Říká se jim metody přirozené indukce porodu. Jsou bez vedlejších účinků, ale zároveň také ne vždy 100% účinné. Pomoci mohou, pokud je děložní hrdlo tak jako tak k porodu již připraveno.

Milování

Patří k nejčastěji zmiňovaným a asi i provozovaným pokusům o urychlení porodu. K jeho rozběhnutí může sex přispět, protože mužské sperma obsahuje prostaglandiny – látky podobné hormonům, změkčující děložní hrdlo a podporující stahy děložní svaloviny (chemicky vyráběné protaglandiny bývají podávány u indukovaných, tedy uměle vyvolávaných, porodů). Ač je koncentrace prostaglandinů ve spermatu vysoká, ke spolehlivému vyvolání porodu sex nevede vždy – stejně jako v této souvislosti často doporučované masírování bradavek, jejichž stimulací ženské tělo produkuje hormon oxytocin (při nemocničních porodech též podávaný v umělé formě na podporu děložních kontrakcí).

Pohyb, pohyb, pohyb

Patří k nejosvědčenějším urychlovačům porodu. Ať jde o rychlou procházku, pohupování na gynbalonu nebo třeba mytí oken, vše podporuje sestupování miminka do pánve a zvyšuje pravděpodobnost začátku porodu.

Popíjení „vánočního čaje“

V jiném než zimním období sice tolik nechutná, obsahuje ale skořici, hřebíček a zázvor, tedy látky podporující stahy děložního svalstva. Nemáme-li chuť na jejich působení prostřednictvím nápoje, je též možno vyzkoušet je v podobě koupelových přísad.

Teplá koupel

Patří k nejoblíbenějším a nejpříjemnějším metodám. K možnému rozběhnutí porodu přispívá především ke zklidnění mysli a tím k potlačení produkce adrenalinu, jehož přítomnost v organizmu počátku porodu brání.

Nejdůležitější doporučení ale zní: Usilujte o vnitřní klid!

Porod je sice fyziologický proces, spouštěn a řízen je ale z mozku. O dobrém průběhu rozhoduje podstatnou měrou psychika. Ženy po termínu bývají už celé sklíčené dlouhým a úmorným těhotenstvím, mívají různé obavy, nedokáží se od myšlenek na blížící se porod odpoutat. Velkou snahu by nastávající rodiče proto měli věnovat právě jen tomu, jak ženu rozptýlit a zklidnit. Proč nezajít třeba do kina? Proč jen tak neposedět a nepopovídat u přátel? Bezprostředně před porodem je nesmírně důležité zcela „vypnout“ a tím paradoxně najít to správné rozpoložení mysli, která dá děťátku neviditelný pokyn: Už je čas!