Motýlci v břiše

Konečně, kope! Pohyby dítěte jsou neuvěřitelně fascinující. A trochu záhadné. Kdy konečně pocítíte, že v bříšku něco děje?

8. týden

Vaše miminko v bříšku je už hotový akrobat. Protože je ještě malinkaté, má hodně prostoru. A může dělat kotrmelce, lehnout si napříč nebo se roztáhnout po celé šířce, aniž by si maminka něčeho všimla. Břišní stěna je ještě příliš daleko.

20. týden

Šimrání motýlích křídel? Splaskávající mýdlová bublina? Nebo jsou to přece jenom první vnímatelné pohyby děťátka? Za týden, za dva si budete naprosto jistá: Ano, bylo to moje maličké, kdo tam cvičí!

Kdy přesně svoje miminko poprvé ucítíte, závisí na mnoha faktorech. Ženy, které už měly dítě, vnímají pohyby dříve, často už kolem 16. týdne. „Začátečnice“ zase někdy až v 23. týdnu. Těhotné s placentou uloženou na přední stěně dělohy pohyby svého dítěte zaregistrují často později než ženy s placentou na zadní straně, silnější ženy později nežli hubené.

Právě na začátku nejsou všechny pohyby cítit stejně intenzivně a je v pořádku, když ze začátku svoje miminko pocítíte jen jednou nebo dvakrát denně.

25. týden

Plnou parou vpřed! Vaše miminko už umí pořádně kopat. Někdy tak silně, že jsou pohyby dokonce cítit, když přiložíme ruku na bříško a jemně přitlačíme.

30. týden

Teď se vaše miminko hlásí dost často a vy tušíte, jestli spí nebo má právě hodně energie – většinou když byste raději měla klid… Miminko také reaguje už na vnější impulsy. Například když v kanceláři narazíte břichem o hranu stolu, zjistíte, že klade odpor! A také když právě kope a vy podržíte ruku na vypouklině na bříšku a jemně přitlačíte, odpoví dalším kopancem. Zvlášť klidné je miminko v břiše, když jste hodně na nohou, když vás něco pořádně vylekalo, anebo také po sexuálním aktu.

36. týden

Děloha nyní sahá až k žeberním obloukům. Kopance směrem k žebrům mohou být poměrně zákeřné – i když jsou nožičky ještě maličké. Malým odškodněním mohou být komické deformace břicha, pokud miminko vystrčí zadeček nebo kolínko směrem ven.

38. týden

A je konec legrace, miminko je nyní uloženo hlavičkou tak hluboko v pánvi, že se už nemůže ani hnout. Nožičky má přitaženy k tělíčku, ručičky jsou zkříženy na prsou. Kromě toho také ubývá plodové vody, a to omezuje pohyby.

Někdy proto takřka necítíte vůbec nic. Teď už jen trochu trpělivosti a vaše maličké bude kopat nožičkama na světě.

Co se děje, miminko?

Během běžného dne bystě měla cítit svoje děťátko minimálně desetkrát denně. Ve dnech, kdy se pohyby vytrácejí do nejzazší strany břicha, byste po osmi hodinách klidu, které jsou v toleranci, měla svoje miminko zkontrolovat: lehnout si na pohovku, zvednout nohy nahoru. A pokud jste svoje miminko v této pozici po půlhodině stále ještě neucítila, měla byste se preventivně poradit se svým lékařem.



