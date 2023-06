Česko zná vítěze soutěže Chléb roku 2023

Minulý týden se v Pardubicích uskutečnil 29. ročník největší tuzemské pekařské akce Dny chleba, kde se sešli pekařští odborníci, aby společně vybrali vítěze prestižní soutěže Chléb roku. Soutěžilo se v pěti kategoriích a oceněny byly pekárny z celé České republiky.

Do letošního ročníku soutěže Chléb roku se přihlásilo 124 soutěžních vzorků, ze kterých odborná porota po dlouhém rozhodování vybrala vítěze jednotlivých kategorií.

Soutěžní chleby byly hodnoceny dvaceti certifikovanými komisaři. V propracovaném 100bodovém schématu hodnocení posuzovali senzorické parametry jednotlivých chlebů: vzhled, tvar a objem chleba, kůrku, střídku, vůni a zejména chuť, jež je při hodnocení v soutěži Chléb roku nejdůležitější. Vítěze v kategorii Chléb mladých vybrali studenti Střední průmyslové školy potravinářství a služeb Pardubice. Vítězové jednotlivých kategorií soutěže získali oprávnění využívat ochrannou známku Chléb roku 2023; chleby, které obsadily 2. až 5. místo, pak nesou známku Chléb vynikající kvality.

Vítězové jednotlivých kategorií národní soutěže Chléb roku 2023

• Chléb roku 900–1200 g: ENPEKA a.s.

• Chléb roku 500–800 g: BEAS a.s., Choustníkovo Hradiště

• Chléb bez hranic: Adélka a.s.

• Novinka roku: BEAS a.s., Choustníkovo Hradiště

• Chléb mladých: PENAM a.s., Pekárna Rosice

Strategickým partnerem akce je již čtrnáctým rokem společnost Tesco Stores ČR, a. s. Chleby oceněné v soutěži Chléb roku 2023 budou prodávány v síti prodejen tohoto obchodního řetězce.