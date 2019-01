Viber spouští novou komunitu věnovanou všem milovníkům psů a také speciální projekt na pomoc obyvatelům v psím útulku Bouchalka.



Viber, jedna z předních světových aplikací pro zasílání zpráv, se spojila s útulkem Bouchalka, který pomáhá psům, kteří čekají na nové majitele nebo kteří se ztratili. Viber nedávno představil lokalizovaný balíček samolepek určený právě pro milovníky psů a pokud i vy chcete přispět pejskům v Bouchalce, stačí si tento balíček samolepek stáhnout přímo zde: samolepky Psí svět. Projekt podporuje také Nikol Trojanová, která s tímto útulkem dlouhodobě spolupracuje. „Mám ráda zvířata a obzvlášť psy a do Bouchalky chodím pravidelně venčit. Je pro mě tedy samozřejmostí pomoci i tomuto projektu,“- řekla Nikol.

Viber také nedávno spustil komunitu věnovanou všem milovníkům psů v České republice s názvem Máme rádi pejsky. Ta je spravovaná společně se psím útulkem Bouchalka. Přinese vám zajímavé zprávy a tipy, jak psům poskytovat co nejlepší péči. Představí také všechny hodné a milé kamarády v útulku, kteří čekají na svého nového majitele, bude informovat o ztrátách psů stejně jako o aktuálním dění v útulku, jako například venčení. Nabídne ale také spoustu zábavného obsahu, jako jsou legrační videa a GIFy, a také zde budete mít možnost posílat fotky psích přátel, hlasovat nebo se zapojit do rozhovoru s lidmi, kteří sdílejí stejnou vášeň. K této komunitě se můžete připojit kliknutím na tento odkaz komunita Máme rádi pejsky.

Bouchalka je jedním z největších psích útulků v České republice. Zabezpečuje ztracené psy a psy bez majitelů z Prahy a západních částí města, jako jsou Kladno, Slaný a Beroun. V současnosti se v útulku nalézá více než sto psů, kteří čekají na své nové majitele. Pospěšte si a vyzvedněte si svého nového nejlepšího přítele a udělejte někoho velice šťastným. Všechny krásné psy, kteří jsou v současné době k dispozici, můžete vidět na adrese: www.psiutulekbouchalka.cz.