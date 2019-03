Pro správný vývoj vašeho batolete

Zatím se sice batolí, žvatlá, ale vy víte, jak velký pokrok to znamená. Každým dnem vaše dítě zdolává nejrůznější překážky a vy se radujete z jeho prvních slov a nemotorných krůčků. Všechnu náročnou koordinaci pohybů, vizuálních a sluchových vjemů má však na starosti ten nejpropracovanější „hardware“ na světě – mozek. A právě v tomto období se vyplatí jej podpořit.

Mozek je sice vytvořen hned po narození, ale to, jak se bude vyvíjet, záleží také na rodičích. Nejdůležitější jsou zejména první tři roky života dítěte, kdy je schopno „nasát“ co nejširší spektrum podnětů. Vždyť i během tohoto krátkého období se naučí chodit, mluvit – a to je pořádný výkon.

Využijte senzitivní okna

Často se o tomto období hovoří jako o senzitivních oknech. Jednoduše řečeno se jedná o periodu, kdy dítě nejlépe zpracovává a nasává informace určitého druhu, které si jednoduše ukládá, aby je v budoucnu mohlo co nejlépe využít.

Chcete-li, aby dítě bylo později úspěšné a s lehkostí zvládalo přijímat nové podněty, vytvořte mu pro to ty nejlepší podmínky – zaměstnejte všechny jeho smysly – jeho oko, jazyk, chuť, čich, hmat, sluch, ale i emoční inteligenci.

Kromě čtení, vyprávění, zpívání, malování a dalších tvůrčích činností je třeba zdůraznit vliv výživy. Zejména vitamínu D a omega 3 mastných kyselin.

Veledůležité „déčko“

Vitamin D je naprosto nezbytný k normálnímu růstu, vývoji kostí a rovněž přispívá k funkci imunitního systému. Jeho nedostatek se obvykle projevuje zpomalením růstu, svalovou slabostí a náchylností k respiračním onemocněním. Dlouhodobý nedostatek může způsobit i křivici.

Přirozeným zdrojem „déčka“ je sluneční záření, avšak v našich podmínkách jej není možné v dostatečné míře načerpat. Je proto nutné jej doplňovat. Přirozená hladina u novorozenců a kojenců však závisí na množství tohoto vitamínu v matčině těle. Pokud ho má příliš málo, nedostatek bude mít i miminko. Částečně jej totiž získává z mateřského mléka.

„Déčko“ lze vhodně doplňovat i podáváním rybího oleje. Rybí olej obsahuje velmi důležité omega 3 mastné kyseliny, které jsou součástí membrány všech lidských buněk. Naše tělo si je neumí efektivně vytvořit, a proto mu musí být dodávány prostřednictvím stravy. Nejdůležitější jsou DHA a EPA. A právě tyto látky děti potřebují pro správný růst a vývoj mozku.

