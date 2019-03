Výživa v těhotenství. Máte ještě dotazy?

Budoucí maminky jistě vědí, že co si dopřejí během těhotenství, to se jim dvojnásobně vrátí. Pak budou zdravé a spokojené nejen ony, ale také jejich miminka.

Říká se, že těhotné ženy jedí za dva, ale množství není to jediné, co byste měly řešit. Navíc každá budoucí maminka má jinou potřebu. Obecně platí, že základ představuje pravidelná a vyvážená strava.

Jídelníček v číslech

Běžně se doporučuje jíst zhruba pětkrát denně, těhotné ženy by to však měly skutečně dodržovat. Mezi jednotlivými jídly je vhodné ponechat pauzu asi tři hodiny. Ale pozor, pokud se cítíte hladové, klidně interval zkraťte na 2,5 hodiny. Snažte se myslet také na vhodnou energetickou vydatnost jednotlivých pokrmů. Ráno byste měly přijmout asi 20 procent, na dopolední a odpolední svačinu 10 procent, na oběd zhruba 35 procent a večer 25 procent.

Na co pozor

V tomto životním období si dopřejte dostatek kyseliny listové, která hraje zásadní roli při vývoji plodu. Najdete ji v listové zelenině, v brokolici a růžičkové kapustě. Výborné je rovněž zelí (kysané podporuje také imunitu), nebojte se ani sojových produktů, a pokud vám nevadí, dopřejte si rovněž játra, třeba restovaná na cibulce. Nebo pomazánku z droždí.

Vývoj mozku a nervové soustavy děťátka významně ovlivňují mastné kyseliny. Ani ty netřeba dlouze hledat, mimo jiné je obsahují rybí tuk či rostlinné oleje a rovněž oříšky.

Dopřejte si…

Z mnoha potřebných prvků zmiňme vitaminy skupiny B a C, dále vápník, železo, jód a zinek a obecně pak bílkoviny (proto se maminkám doporučuje jíst také maso, i když ho jinak moc „nemusí“). Opravdu si je dopřávejte v hojném množství; co jste přijímaly dříve, teď nestačí. Jinak by se mohlo stát, že děťátko si potřebné látky „vezme“ od vás a vy se pak budete potýkat například s nedostatkem vápníku. Problém je v tom, že úbytek vápníku v kostech necítíte, ten totiž nebolí. Signálem nedostatku tohoto minerálu je zvýšená kazivost zubů, ale to už může být pozdě.

V těhotenství a během kojení byste měly přijmout o 20 až 50 procent více vápníku než obvykle. Co nedokážete zkonzumovat v jídle, to vám vynahradí doplňky stravy. Například v případě vápníku můžete sáhnout i po kombinaci vitaminu K2 a vitamin D3, které podporují vstřebávání vápníku. Vápník se obecně má užívat večer.

Na žízeň i na zdraví

Kromě pravidelné, kvalitní a výživnými látkami nabité stravy myslete na dostatek tekutin. Nemusíte se bát ani kávy, raději bez kofeinu, nebo sklenky nealkoholického piva či při slavnostních příležitostech nealkoholického sektu, ale to jsou jen „chuťovky“. Základem vašeho pitného režimu má být voda, voda a zase voda. Doplnit ji můžete bylinkovými čaji, u nich si však předem ověřte, zda vám budou skutečně svědčit. Nespletete se, když si koupíte čaje výhradně určené pro těhotné a kojící ženy, nebo svůj záměr raději proberte s lékařem.