Pět pravidel pro zdravé kosti

Pokud nechceme ve stáří trpět osteoporózou neboli řídnutím kostní hmoty, je třeba již v dětství a mládí na své kosti myslet. Jedním z nejdůležitějších minerálních prvků pro zdravé kosti, a to bez ohledu na věk, je vápník neboli calcium. Co tedy dělat, abyste si udrželi kosti dlouho pevné a silné? Hýbejte se – doma i venku!

1. Postarejte se o to, aby vaše „rodinná“ strava byla pestrá a obsahovala všechny potřebné vitaminy a minerály. Pokud si nejste jisti, zda je vaše výživa vyvážená a dodá členům rodiny správné množství těchto živin, konzultujte své stravovací návyky s odborníkem a poraďte se o užívání potravinových doplňků. Ohroženy jsou zvláště ženy, které se často snaží zhubnout a drží nevyvážené diety.

2. Konzumujte dostatek mléčných produktů – jogurtů, tvarohu, mléka a sýrů. Tyto výrobky obsahují kromě vápníku také důležitý prvek – vitamin D, který je nezbytný pro vstřebávání a ukládání vápníku do kostí. Vysokým obsahem vápníku vynikají především mléčné výrobky, tvaroh, tvrdé sýry či acidofilní produkty. Dětem pak chutnají oblíbené smetanové krémy s tvarohem. Ligth výrobkům se raději vyhněte, lidské tělo ve své látkové výměně tuky potřebuje, jsou důležitou částí buněčných membrán. V mléčných výrobcích je dále přítomna celá škála vitaminů a najdete v nich i nezbytné bílkoviny – to vše potřebujeme i pro obnovu buněk a svalových tkání.

3. Omezte příjem kávy, coca-coly, alkoholu. Snižte příjem cukru, soli a při výběru pečiva se zaměřte na celozrnné varianty, a to se hodí i pro větší děti.

4. Pravidelně cvičte a udržujte si přiměřenou váhu. Příznivý vliv zatěžování kostí fyzickou aktivitou se vysvětluje zvýšeným drážděním kostních buněk, které jsou zodpovědné za tvorbu kostní hmoty. Dostatek této hmoty je předpokladem pro její zvápenatění. A toto je poučka, která je nesmírně důležitá pro děti: Děti mají přirozenou touhu pohybu už od miminkovského věku. Jsou takřka neúnavné, a i když jste sami unavení, měli byste jim vytvořit co nejlepší možnosti pohybu. To znamená kromě jiného vytvořit dětský pokojíček, ve kterém je prostor např. i na kotrmelce a dovádění bez toho, aby bylo nutné dávat pozor, zda dítě v bytě něco neshodí. Dále poskytněte dítěti možnost pobytu a dovádění venku za každého počasí – to je také důležité pro tvorbu vitaminu D! Snažte se děti vést k tomu, aby v každém ročním období rekreačně provozovaly nějaké sporty – kdo ví, zda z toho nakonec nebude malý profík!? Kupte jim první odráželo, pak kolo, brusle, postavte je na lyže. Již výše bylo zmíněno: pohyb trénuje svalstvo a svalstvo působí na kosti, které se tak stávají pevnějšími. Čili žádné lenošení před televizí a PC! Když to časově nezvládáte, určitě se najde ve vašem okolí klub či sportovní oddíl pro děti.

5. Pro dospělé je důležitá i relaxace a odpočinek, přispívá totiž k dobrému stavu kostí. Při stresu totiž dochází k překyselení organizmu, což má zase za následek zvýšené vyplavování vápníku z kostí.