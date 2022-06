Dejte modernímu tanci šanci!

Když je člověku dobře, často si pro sebe aniž by si to třeba i uvědomoval, brouká nějakou melodii a tu obvykle doplňují i mimovolné náznaky pohybu. A právě to už můžeme považovat za první známky tance. O vlivu hudby se toho napsalo hodně, ale stejně důležité jsou i pohyby, které sama hudba v člověku mimovolně rozvíjí. Vždyť pohyb je přirozenou součástí našeho života a ve spojení s hudbou navíc nabírá na estetičnosti a řádu.

Vnímání hudby je pro většinu z nás naprosto spontánní. Už malé děti velmi brzy reagují na hudbu a s prvními krůčky se v životě každého z nás ve skutečnosti zabydlují první taneční kroky. Děti prostě tanec baví.

U tance není rozhodující, zda se věnujeme tanci klasickému, či jeho moderním variantám. Každý pohyb ve skutečnosti pro rozvoj dítěte přináší několik důležitých návyků. Kromě přirozeného pohybu jde o vnímání vlastního těla a s tím související koncentrace na koordinaci pohybů. Navíc tanec rozvíjí flexibilitu, protože ohebnost těla hraje v tanci velkou roli a má velký význam pro vývoj celého těla. Nebo s ní související správné držení těla a balanc. Oboje prospívá ramenům, krku a celkově páteři. V neposlední řadě si tancem rozvíjíme i prostorové vnímání, protože tanec nás nutí vnímat prostor okolo nás.

Existuje nepřeberné množství tanečních škol, kroužků a kurzů. Jedním ze známých tanečních kolektivů je Team Sector, který se věnuje jedné z mnoha odnoží tance, tzv. „street dance“. Team Sector se stal Mistrem ČR pro rok 2021 a také dvojnásobným mistrem Prahy 2022. Vedou jej dvojčata Martina a Kateřina Kvasnicovy, průkopnice stylu tance zvaný „Litefeet“ u nás. Ten původně vznikl asi před patnácti lety v Harlemu a v Americe, Japonsku, Indii, Francii nebo Velké Británii je velmi populární. Sice vychází původně z Hip Hopu, ale má své charakteristické rysy i taneční pohyby. Je velmi energický, stejně jako hudba, na kterou se tančí. Kromě toho se Team Sector věnuje i choreografiím a dalším pohybovým kreativitám. Ukázky z jejich tvorby najdete na Facebooku.