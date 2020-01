Víte, jaká je barva roku?

Po loňské barvě roku, korálové, přichází Color Institute Pantone pro letošní rok se studeným odstínem modré, tzv. Classic Blue, jak tento odstín nazvali odborníci.

Takže, nebuďte překvapeni, bude nás provázet celým letošním rokem! Podle institutu symbolizuje klasická modrá vstup do nové dekády, ve které má nastolit klid, jistotu, harmonii a sebedůvěru.

Klasická modrá je elegantní a univerzální, sluší každé ženě. Nezáleží na tom, zda jste blondýnka, zrzka nebo tmavovláska. Nosíte ráda černou? Podle módních designérů právě černou můžete někdy zaměnit za hlubokou modrou a uvidíte, jak vás rozzáří. Tento nadčasový odstín využijete na nejrůznější příležitosti. Unosíte jej nejen ve volném čase, ale na kostýmku, saku či šatech také do kanceláře či na společenskou událost.

Pořídili jste si módní kousek v barvě roku a přemýšlíte, s jakými dalšími barvami ho lze kombinovat? Klasická modrá si rozumí s neutrálními barvami – bílou, šedou, černou, béžovou či hnědou. Toužíte upoutat na první pohled? Zkuste si k ní obléct výraznou žlutou, růžovou nebo jemnější pastelové tóny a vyrazte směle do ulic!

Na obrázku: Inspirace z aktuálních kolekcí oblečení, obuvi a doplňků od Cellbes, Deichmann, Esprit a F&F.