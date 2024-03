Co dělat, když jsou potraviny prošlé?

Název mluví za všechno: minimální doba trvanlivosti, minimální trvanlivost do… (značené také Exp. = expirace) znamená, že kvalita té které potraviny bude zachována do označené doby. Čili vydrží minimálně tak dlouho. Spousta potravin je však i poté ještě zcela v pořádku:

Mléko

Zda čerstvé nebo trvanlivé: dokud mléko chutná jako mléko, lze je pít, i pár dní po uplynutí minimální doby trvanlivosti.

Mléko, které chutná kysele nebo hořce, při zahřátí se srazí nebo v obalu má konzistenci jogurtu, v žádném případě nepijte.

Jogurty, smetana a spol.

Jejich trvanlivost bývá většinou ještě tak týden až dva zachována po označené době. Zde nezbývá nic jiného, než opatrné vyzkoušet.

Jestliže smetana je cítit po sýru, jogurt vypadá divně nebo se na povrchu tvoří plíseň – okamžitě do koše s ním!

Sýry

Čím je sýr kompaktnější, tím je trvanlivější. Tvrdý sýr může mít na okraji plíseň: napadená místa velkoryse odkrojte a sýr nově zabalte.

Prošlé čerstvé sýry nebo strouhané sýry na pizzu dobře prohlédněte, zda nejsou plesnivé. Při sebemenším podezření vyhoďte!

Chléb

Nejlépe chutná čerstvý, proto delší uchovávání nemá smysl. Raději po porcích zmrazte.

Pryč s plesnivým chlebem nebo pečivem, v porézních konzistencích se snadno šíří plíseň!

Ovoce a zelenina

Vydrží déle, když je dobře chlazená. Jestliže právě kupujete novou ledničku, pořiďte si takovou, která má zónu s 0 stupněm Celsia pro zeleninu a ovoce. To je opravdu dobrý vynález.

Plesnivé plody ovoce či zeleniny musejí kompletně do odpadků. Ne každá plíseň je jedovatá, ale bez mikroskopu laik sotva pozná, co je zdraví škodlivé a co ne.

Marmeláda

Zavařená marmeláda vydrží v uzavřené sklenici jeden až dva roky. Pak se změní její chuť.

Marmeláda málokdy plesniví, čím vyšší je obsah cukru v ní, tím méně.

Uzeniny a maso

Skladujte v chladu a brzy snězte či zpracujte. Uzeniny a maso by se měly skladovat skutečně jen minimálně. V nouzi raději zmrazte a po rozmražení rychle spotřebujte.

Na obalech uzenin a masa z dobrého důvodu nestojí minimální trvanlivost, ale datum spotřeby. Po uplynutí této doby masné výrobky již nejezte!

Vejce

Pokud se v obchodě skladují v nechlazeném prostředí, patří doma do lednice (zvláště v letních měsících).

Je-li po minimální době trvanlivosti, vejce konzumujte jen uvařené. Tedy žádné tiramisu ze syrových vajec, volská oka či vejce nahniličko.

Těstoviny, mouka a obiloviny

Lze konzumovat ještě o několik týdnů déle než vyznačená doba.

Jednoho dne pak najednou budou těstoviny chutnat jinak – staře. Bohužel, to se pozná až po uvaření.

Konzervy

Často vydrží výrazně déle, než je uvedeno na obalu.

Jestliže se víčko vyboulí, je to opravdu kritické. Rybí konzervy po uplynutí trvanlivosti vždy vyhoďte!