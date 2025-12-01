Deset častých problémů miminek

Zde jsou nejčastější bolístky miminka, které po příchodu z porodnice můžete potkat.
Bolavé bříško
Dětské koliky zná důvěrně každá maminka a ani lékař jej nepřechází mávnutím ruky. Novorozenci a miminka ještě nemají plně vyvinuté trávení a chvíli to ještě potrvá než se trávicí systém osídlí těmi „dobrými“ bakteriemi a bude plně funkční. Bolesti bříška mohou být způsobené i stravou kojící matky či polykáním vzduchu, když miminko krmíme. Nadýmání tohoto typu sice škodlivé není a časem obvykle samo mizí, avšak může miminko – a nakonec i rodiče hodně potrápit. Pomáhá zde změna stravovacích návyků maminky či podávání probiotických kapiček miminku. Ty pomáhají v osídlování trávicího traktu prospěšnými bakteriem.
Horečka
Normální tělesná teplota se u miminek pohybuje v rozmezí od 36,5 do 37 °C a v průběhu dne přirozeně kolísá – ráno bývá nejnižší, večer zase nejvyšší. Jakmile obvyklá tělesná teplota miminka stoupne nad hodnotu 37,5°C, okamžitě zbystříme. Horečka vždy signalizuje boj těla s infekcí. Mohou se přidat křeče, bolesti, vyrážka nebo zvracení a tehdy už na nic nečekáme a zamíříme nejkratší cestou ke svému pediatrovi. Horečka postihující miminko do třech měsíců věku, se všeobecně považuje za velmi nebezpečnou. Už i proto, že v tomto období by miminku rozhodně měla ještě pomoci přirozená imunita získaná od matky.
Nikdy při horečce nesmíme zapomenout na zvýšený přísun tekutin nejméně 15 až 20 % oproti obvyklému normálu. Miminkům se na srážení horečky podávají nejlépe čípky anebo léky formou sirupu.
Zácpa
Pravidelná frekvence vyprazdňování je u každého z nás naprosto individuální, proto o zácpě můžeme uvažovat až v okamžiku,, kdy je stolice miminka tvrdá a my vidíme, že je pro něj vyprazdňování bolestivé. Někdy k návratu k normálu postačí jen větší množství tekutin a případně pravidelná masáž bříška. Kromě uklidnění napomáhá i mechanickému rozpohybování střev. Nahřáté ruce položíme na oblast levé kyčelní kosti a malými jemnými krouživými pohyby postupujeme nahoru až po žeberní oblouk. Odtud pokračujeme plynule k pravé kyčelní kosti. Masáž několikrát zopakujeme a samozřejmě provádíme ve směru hodinových ručiček.
Průjem
Nejobvyklejším spouštěčem průjmu je následná reakce organizmu miminka na stravu maminky před kojením. V podstatě může jít o alergickou reakci. Kromě zpytování svědomí by měla maminka miminko uklidnit a dbát na dostatečný příjem tekutin, protože průjem způsobuje dehydrataci. V případě, že potíže přetrvávají delší dobu než 24 hodin, či se objeví horečka nebo navíc miminko zvrací, už na nic nečekáme a navštívíme svého pediatra.
Reflux
Ublinkávání se sice často probírá, ale pokud se jedná jen o občasné ublinknutí po jídle a občasné zvracení při odříhávání, ale jinak se miminko cítí v pořádku, není důvod k obavám. Jde o samovolný a opakovaný návrat obsahu žaludku zpět do jícnu. Pokud miminko pravidelně čůrá, chová se přirozeně a normálně přibývá na váze, opravdu není důvod k obavám. Zbystřit bychom měli v okamžiku, kdy miminko zvrací a je neklidné a podrážděné. I tady může pomoci pouze návštěva pediatra.
Ucpaný nosík
Ani miminku se přes veškerou péči rýma nevyhýbá, právě naopak. Bohužel stále ještě nedostatečně vyvinuté nosní dutiny a nezralý imunitní systém způsobují, že se vyskytuje mnohem častěji než v dospělosti. Pro miminko je ucpaný nosík velmi nepříjemnou komplikací, protože ještě neumí dýchat ústy. Zahleněné horní cesty dýchací miminko obtěžují, vyvolávají pocity nepohody a miminko je podrážděné. Navíc i krmení bývá takto velmi obtížné. Miminku ulevíme odsávačkou hlenů, zvlhčováním nosní sliznice na to určeným roztokem i zvlhčením ovzduší v místnosti.
Dýchací obtíže
To, že miminko dýchá mnohem rychleji než dospělý, už pro vás překvapením není a je to zcela v pořádku. Snadno proto rozeznáte, kdy se rychlost dýchání zvýší, zda miminko nedýchá trhaně anebo nelapá po dechu. Tehdy musíme zpozornět, protože se může jednat o začínající zápal plic, bronchitidu nebo záškrt, ale to může vyloučit jen lékař.
Kašel
Pokud miminko začne kašlat, musíme okamžitě celkově sledovat jeho zdravotní stav. Případný tzv. štěkavý kašel nám obvykle signalizuje zánět hrtanu a ten společně s nachlazením může snadno přejít v chřipku. I když jsou případy tohoto typu vzácné, pozorujeme-li, že miminko lapá po dechu, mohou tyto symptomy předznamenávat i černý kašel. Opět je na místě návštěva lékaře. Pro zmírnění dýchacích obtíží nemůžeme sice podávat léky proti kašli, ale můžeme zvhlčit ovzduší v místnosti a dbát na dostatečný přísun tekutin.
Vyrážka
Všichni milují tu ojediněle nádhernou, hebkou a voňavou pokožku miminka. Někdy se může objevit vyrážka, která je pro něj velmi nepříjemná. Někdy může jít o nedostatečnou hydrataci pokožky, někdy o alergickou reakci na prací prostředky nebo používaná mýdla, a někdy také o atopický ekzém. Vyrážkou se ale projevují i některé dětské nemoci, a když se k tomu přidají komplikace v podobě zvýšené teploty nebo horečky nebo se objevují puchýřky, je načase navštívit pediatra.
První zoubky
Ačkoliv jsou v období prvního půl roku miminka první zoubky plným právem předmětem nejvyššího obdivu celého okolí, pro některé z miminek to až taková radost není. Prořezávání zoubků je může někdy hodně potrápit. Někdy se objeví výšená teplota či průjem, dásně jsou nateklé a citlivé. Pomoci mohou různé gumové kousací kroužky či hračky, chladící kousátka, která mají gelovou náplň určenou na vychlazení v ledničce. Jemná masáž dásní prstem také pomáhá, použít můžete i masážní přípravky na prořezávající se zoubky. Vhodné jsou i utišující bylinkové čaje, ale pouze ty určené pro miminka.