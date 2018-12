Fortifikované mléčné výrobky zlepšují kvalitu života seniorů

Jedním z fenoménů současnosti je prodlužování délky života. Pokročilý věk s sebou ale přináší specifické fyziologické požadavky. Jedním z často opomíjených faktorů, majících vliv na kvalitu života seniorů, je strava. Je důležité, aby byla nutričně a energeticky vyvážená a v přiměřeném množství.

Nedávná studie prokázala, že kvalitu života starších lidí mohou pomoci zlepšit mléčné výrobky obohacené vitaminem D.

Jestliže chceme žít dlouho, nezbývá nám nic jiného než stárnout. Nicméně k vyšším letům se vážou i fyziologické problémy. Jedním z těch zásadních je úbytek svalové tkáně. „Úbytek svalové tkáně v seniorském věku je z části způsoben neadekvátní výživou. Ve stáří často dochází z různých důvodů (změny chuťových preferencí, poruchy funkce chrupu aj.) k výraznému omezení příjmu potravin, což nutně vede k urychlení úbytku svalové tkáně,“ vysvětluje doc. Ing. Jan Pánek, CSc., z Ústavu analýzy potravin a výživy.

Až polovinu hospitalizovaných seniorů trápí podvýživa a malnutrice

V západních společnostech představuje u skupiny seniorů významný problém podvýživa a malnutrice, tedy nedostatečný nebo nevyvážený příjem některých živin, např. proteinů a minerálních látek, ale také snížený energetický příjem. „Studie prokázaly, že prevalence těchto onemocnění jsou poměrně vysoké. Například u starých občanů hospitalizovaných v pečovatelských ústavech či ležících pacientů v nemocnicích mohou být až 50 %. Závažným stavem pak může být sarkopenie, tedy ztráta svalové hmoty,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopáček z Českomoravského svazu mlékárenského.

Řešením mohou být mléčné výrobky s velkým množstvím benefitů

Nejvhodnější prevencí podvýživy a malnutrice mohou být mléko a mléčné výrobky. Jsou především vynikajícím zdrojem vysoce kvalitních proteinů obsahujících potřebné esenciální aminokyseliny. „Pro optimální stimulaci syntézy kostních svalů je důležitá zejména vysoká hladina leucinu. Navíc bílkoviny z mléčných výrobků mohou snadno vytvářet bílkovinou hmotu těla. Produkty z mléka tedy přispívají k udržení svalové hmoty,“ pokračuje pan Kopáček.

Mléčné výrobky ve výživě seniorů mají ještě další důležité role. Jsou především významným zdrojem vápníku potřebného k udržení kostní hmoty, což je účinná prevence osteoporózy a osteomalácie, tedy ztrát a lámavosti kostní hmoty, kterými jsou ve vyšším věku postižené zejména ženy. Mléčné výrobky obsahují rovněž vitamín B12 důležitý pro normální funkci mozku a imunitního systému. V mléce přítomný zinek a selen zase přispívají k ochraně buněk před oxidačním stresem.

„Zázračné“ fortifikované mléčné výrobky

Stále více se rozrůstající skupina seniorů potřebuje kvalitní výživu s vysokou nutriční hodnotou. V oblasti mléčných výrobků se jedná o jejich obohacení neboli fortifikaci (např. o vitamin D) prostřednictvím nových receptur a výrobních technologií. „Ve výživě seniorů nesmíme zapomínat ani na nutriční hodnotu mléčných bílkovin, zejména bílkovin syrovátky. Jsou bohaté na esenciální aminokyseliny, které si lidské tělo neumí samo vytvořit, a musí je proto přijímat potravou. Tím je může využít coby základní stavební kameny při budování vlastní tělesné hmoty. Výrobky, jako např. námi vyvinutý jogurt se zvýšeným obsahem celkových a syrovátkových bílkovin, tak mohou značně přispět k prevenci,“ zmiňuje Ing. Irena Němečková, PhD., z Výzkumného ústavu mlékárenského.

Co prokázala nejnovější studie?

Nedávno realizovaná studie zaměřená na seniory měla zhodnotit, jak je v jejich organizmu přítomen vitamin D, a to především v zimních měsících, kdy je jeho hladina obecně nižší. Dále také jak jsou na tom s příjmem vápníku a jak jejich organizmus reaguje na příjem vápníku a vitaminu D.

Vitamin D získává organizmus ze slunečního záření nebo z potravy. Jeho metabolismus v organizmu je úzce spojen s metabolismem vápníku a fosfátů. To se na našem těle projeví pevnějšími kostmi a lepší imunitou. Nedostatečný příjem vitaminu D u starších lidí zvyšuje rozvoj osteoporózy, a tím podmiňuje i snadnější vznik zlomenin kostí při úrazu, snižuje svalovou sílu a zvyšuje riziko pádů.

Jaké mléčné výrobky jsou pro seniory nejvhodnější?

Vzhledem k výživovým potřebám starších osob je optimální volit fermentované mléčné výrobky s vysokým obsahem bílkovin. „Mezi ně patří tradičně vyráběný tvaroh, který jsme uvedli na trh v 90. letech. Jedná se o jemný tvaroh. Od toho běžně vyráběného v ČR se liší vyšším obsahem syrovátkových bílkovin. Celkový obsah bílkovin v tvarohu je pak přibližně 12 g na 100 g. Pro svoje nutriční hodnoty jsou často tvarohy doporučované v rámci dietních programů,“ vysvětluje Ing. Tereza Levínská z Polabských mlékáren, a. s.

Inovace v segmentu fermentovaných výrobků byla zaměřena na výrobky s nízkým obsahem tuku, vysokým podílem bílkovin a hustou konzistencí. V roce 2014 tak vznikly v ČR jogurty vyráběné středomořskou technologií, tj. odstraněním syrovátky po fermentaci mléka. Takový typ jogurtu se v Řecku nazývá „straggisto“. U nás je známý jako Řecký jogurt a má 2,5 x více bílkovin než běžný jogurt.

Dalším vhodným mléčným výrobkem pro seniory je skyr, tedy jogurt islandského typu husté krémové konzistence s 0 % tuku. Obsahuje dokonce více bílkovin než řecký jogurt – 3x více než běžný jogurt. Podobně jako tvarohy a řecké jogurty jsou také skyry doporučované v rámci dietních a rekonvalescenčních programů.

www.mlekovaszdravi.cz