Hurvínek se připravuje na novou sezónu

V Divadle S+H probíhají pilně přípravy na začátek nové divadelní sezóny v září. Do té doby má však celý tým Divadla připraveno ještě několik prázdninových akcí.

Stihněte ještě srpnová představení!

V srpnu mohli diváci vidět Divadlo S+H ve Vzdělávacím centru Zoo Praha. Na představení na domovské scéně se však diváci ještě mohou těšit. Konec prázdnin lze oslavit na čtyřech představeních inscenace „Pohádky pro Hurvínka“ a to v sobotu 26. 8. od 14:00 a od 16:30 hod., v neděli 27. 8. od 10:30 a 14:00 hod..

Na co se můžete těšit v září?

Nová sezóna se v Divadle Spejbla a Hurvínka rozjede naplno hned počátkem září, kdy už o víkendu 2. a 3. září bude uvedena tematická inscenace na začátek školního roku „Hurvínek mezi osly“. Škola pro Hurvínka znamená jen velkou ztrátu času. Kéž by do ní už nikdy nemusel vkročit! Toto přání se Hurvínkovi splní, když se setká s prapodivnou osůbkou s oslíma ušima jménem Hýkálek! Ten ho totiž pozve do Oslova, města, o němž Hurvínek, a dokonce ani Mánička, nikdy neslyšeli. Děti si tam žijí jako v ráji! A jak by ne – nemusejí totiž chodit do školy! A tak se Hurvínek, navzdory Mániččiným protestům, vydává po boku Hýkálka do města Oslovo! Jaké to tam doopravdy je, se spolu s Hurvínkem můžete přesvědčit i vy!

Vítání prvňáčků i cesty po Čechách

Na začátku září také Spejbl s Hurvínkem tradičně ve spolupráci s MČ Praha 6 přivítají prvňáčky ve vybraných školách. Aby se dostalo i na děti mimo Prahu, navštíví Divadlo S+H Karlovy Vary, kde 17. září uvede inscenaci „Hurvínkův popletený víkend“ a s tímto představením navštíví 24. září také Pardubice.

Více informací najdete zde.