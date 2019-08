Své dítě chce kojit devět z deseti Češek

České ženy mají velmi pozitivní vztah ke kojení. Devět z deseti z nich plánuje své dítě živit mateřským mlékem a představy se příliš neliší od reality. Zhruba dvě třetiny žen kojí déle než sedm měsíců a na délku kojení má výrazný vliv především dostatečná informovanost. To vše ukázal nový průzkum.

„Výsledky průzkumu ukázaly, že 89 % budoucích prvorodiček plánuje kojit. Z řad matek se však ke kojení nakonec přihlásilo ještě více žen, a to 93 %. Devět ze sta pak uvedlo, že kojilo občas anebo vůbec,“ uvádí výsledky průzkumu MUDr. Petr Tláskal, CSc., primář oddělení léčebné výživy FN Motol v Praze, který je také členem správní rady Nadačního fondu 1000 dní do života a má bohaté zkušenosti ze své pediatrické praxe.

Na první týden v srpnu připadá letos Světový týden kojení, jehož cílem je zvýšit informovanost o prospěšnosti kojení. Při této příležitosti nechal Nadační Fond 1000 dní do života ve spolupráci se Společností pro výživu vypracovat agenturou NMS Market Research průzkum ohledně plánů i zvyklostí českých maminek; těch, které již malé dítě mají, ale i těch, co dítě v dohledné době plánují.

6 z 10 maminek kojí déle než sedm měsíců

Podle průzkumu plánuje 8 z 10 rodiček, že bude své dítě živit mateřským mlékem po dobu nejméně 3-12 měsíců. „Posláním našeho nadačního fondu je propagace takzvaného nutričního programování mezi odbornou i laickou veřejností. Jde o seznam doporučení správné výživy v prvních tisíci dnech života dítěte, to znamená od početí až do batolecího věku, z toho výživa mateřským mlékem má na počátku života velký význam,” říká MUDr. Petr Tláskal, který je také předsedou Společnosti pro výživu. „Díky vhodné výživě, kterou mateřské mléko bezpodmínečně je, lze do vyššího věku snižovat riziko rozvoje některých civilizačních onemocnění, ale i posilovat imunitní systém k omezení rozvoje infekcí a alergií. Proto velmi rád slyším, že budoucí matky kojit své děti opravdu plánují.”

S kojením po půl roce neplánuje přestat ani Karolína Poršová, mladá maminka z Prahy. „Kojím už šest měsíců a je to naprosto úžasné. Každé matce bych doporučovala, ať kojí a nevzdává to kvůli drobným zádrhelům, které se stávají každé z nás,” dodává Karolína s úsměvem.

Problémy s kojením často způsobuje nedostatek informací

Jak dále z průzkumu vyplynulo, problémy s kojením mají častěji ženy, které o něm nemají dostatečné informace. Obtíže v takovém případě uvedla více jak polovina z nich (54 %). Z matek, které měly naopak informací dostatek, hlásilo nesnáze při kojení jen 17 % respondentek. Pokud ženy měly problémy s kojením, pak dle průzkumu šlo například o neschopnost dítěte se přisát (28 %) nebo to nedovoloval zdravotní stav ženy či dítěte. Zdaleka nejvíc žen, a to hned 6 z 10, které měly problémy s kojením, však jako hlavní problém uvedlo nedostatek mateřského mléka.

Prvorodičky čerpají informace od rodiny, matky především od lékařů a z internetu

Že má o kojení dostatek informací, si myslí 7 z 10 matek, ale jen 4 z 10 prvorodiček. Pro ty je nejdůležitějším zdrojem rodina a kamarádky, zatím co matky si pro rady nejčastěji chodí k lékaři nebo je vyhledávají na internetu.

Ani v tomto ohledu se nijak neliší Karolína Poršová. „Před porodem jsem o kojení nic moc nevěděla. Říkala jsem si, že jde o přirozenou věc, a tehdy mě vůbec nenapadlo, jaká to může být někdy věda. Nakonec to ale vůbec nevadilo, vše jsem dohnala za běhu a dodnes mám plně kojené dítě. Ohledně krmení mateřským mlékem mi pak nejvíc pomohla pediatrička a moje máma,” dodává maminka šestiměsíční holčičky z Prahy.

Mateřské mléko je pro dítě tou nejlepší výživou – shodly se budoucí matky

Myslí si to celých 98 % respondentek z řad budoucích matek. Prospěšnost kojení vidí především v tom, že jde o přirozený způsob výživy, podle třetiny je pak mateřské mléko zdravé a obsahuje potřebné živiny a vitamíny. „Základem nutričního programování je kojení miminka po dobu půl roku, ideálně déle, to však již s příkrmy. Proto jsem velmi rád, že matky vnímají kojení jako nejlepší zdroj výživy pro své dítě. Přesto, pokud by to nebylo možné a nemohly by z nějakého důvodu kojit, není třeba se tím trápit. V současné době existují kvalitní náhradní výživy. Především platí, že pokud je maminka spokojená a klidná, je spokojené i její dítě,“ sděluje primář FN Motol a člen správní rady Nadačního fondu 1000 dní do života, MUDr. Petr Tláskal, CSc.