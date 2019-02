6 kroků pro lehčí přechod na pevnou stravu

Změna jídelníčku malého miminka je náročným obdobím v životě celé rodiny. S přechodem z mléka na tuhou stravu vyvstává spousta otázek. Maminky často váhají, kdy a jak s příkrmy začít. Nejsou si jisté, co je pro dítě vhodné a čemu je naopak dobré se vyhnout. V tomto článku vám přinášíme několik rad, jak tuto mnohdy stresující situaci zvládnout co nejlépe.

Zvolte správný čas

Na to, kdy je ten správný čas na první sousto ze lžičky, se názory různí i mezi odborníky. V současné době se ale většina pediatrů shodne na tom, že je-li dítě plně kojeno, mělo by začít s příkrmy v šesti měsících. Pokud nekojíte nebo již kojení není dostačující, pak je možné začít dokrmovat dříve, a to už od ukončeného 4. měsíce. Připravenost na tuhou stravu může vaše dítě dávat najevo také tím, že chce osahat a okusit jídlo ostatních, nebo když začne žvýkat své oblíbené hračky.

Začněte zeleninou

První příkrmy by měly být z jednoho druhu zeleniny, ideálně z mrkve. Pokud dítě mrkev přijme a neprojeví se žádná alergická reakce, můžete přidat bramboru, brokolici, cuketu, rýži, květák nebo dýni. Zpočátku ale přidávejte vždy jen jeden nový druh zeleniny. V případě alergické reakce tak budete vědět, na co vaše miminko zareagovalo. Zeleninu dostatečně dlouho povařte v kojenecké vodě a spolu s malým množstvím této vody rozmixujte dohladka. Dítěti se bude jídlo lépe polykat i trávit.

Vyhněte se dle možnosti alergenům

Pediatři nedoporučují během prvního roku života dítěte příliš sladit ani solit. Velice opatrní buďte v případě koření. Malé děti totiž vnímají chutě mnohem intenzivněji než dospělí. Hrozí tedy, že jim nevhodným kořením vlastně znechutíte a tak znehodnotíte jídla. Pozor dejte také na alergeny. Med, kravské mléko a citrusové plody mohou u vašeho miminka vyvolat vyrážky a jiné komplikace. U vajec je alergenem bílek, naopak vařený žloutek je vhodné podávat jednou za týden. Pokud jde o lepek, někteří lékaři jej doporučují zavést do stravy mezi ukončeným 4. a 7. měsícem věku dítěte. Vaše miminko by tedy mělo v této době ochutnat třeba piškot nebo kousek rohlíku, aby se omezilo riziko vzniku alergie na tuto látku.

Pomozte od zácpy

Trávení tuhé kašovité stravy ze začátku může miminkům působit trávicí obtíže. Ulevit jim od bolesti zapříčiněné zácpou či plynatostí můžete podáváním probiotik. Vybírejte z takových, které uvádějí, že jsou vhodné pro miminka a batolata a obsahují takové kmeny, které se nacházejí i v mateřském mléce. Praktické jsou dále takové, které se mohou i po otevření uchovávat při pokojové teplotě, anebo kapky, které můžete jednoduše nakapat do tekutiny.

Do jídla nenuťte

Během krmení byste vy i dítě měli být v klidu a neměli byste se ničím rozptylovat. Pro první krmení je vhodné umístit dítě do křesílka nebo dětské autosedačky, protože často ještě není schopné sedět samo. Může se stát, že si miminko nebude vědět rady s chutí a konzistencí jídla. Zkuste nabrat malé množství na malou plastovou lžičku a položit ji doprostřed jazyka. Rozhodně jídlo nevnucujte, jen nabízejte. Osvědčuje se po celou dobu na dítě mluvit a vysvětlovat mu, oč jde. Pokud děťátko pozře pro začátek jednu či dvě lžičky, můžete to považovat za úspěch.

Nevzdávejte se

Může se stát, že se první krmení nevydaří. Vaše dítě sní stěží jednu lžičku a další jídlo bude odmítat. Přesto byste neměli svou snahu o přechod na pevnou stravu vzdát. Trpělivě to zkoušejte další den znovu. Někdy pomůže, když dáte dítěti do rukou vlastní lžičku. Miminko se díky lžičce zabaví a snáze pak polkne nabízené sousto. Pokud přesto získáte dojem, že váš potomek není na tuhou stravu ještě připraven, odložte další krmení a zkuste to znovu za týden.