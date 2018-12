6 rad, jak naučit dítě bruslit

Prohánět se po ledě? Po tom touží každé dítě! Jak ho to však naučit, aby byly jeho jízdy bezpečné pro něj i pro druhé? Co na to odborníci z dětského pohybového centra, které už léta pořádá úspěšné kurzy ledního bruslení pro děti.

1. Nezačínejte moc brzy

S výukou bruslení je optimální začít v předškolním věku, mezi čtvrtým až šestým rokem, kdy už je kotník dítěte zpevněný. „Správné načasování prvních krůčků na bruslích se odvíjí od fyzické zdatnosti dítěte, nemá-li ale dítě dostatečně zpevněné svaly a vazy v kotníku, je dobré s výukou chvíli počkat. Musíme dát totiž pozor na nebezpečné přetěžování kloubů a páteře, protože vývoj kostry není v tomto věku ještě ukončen. Dohlédnout musíme i na správné držení těla. A určitě bych ráda připomněla, že děti bychom neměli do bruslení nutit, musí to chtít zkusit samy. To ostatně platí u všech sportů, ten má děti hlavně bavit,“ připomíná Kristýna Přibylová z dětského pohybového centra Monkey´s Gym, jehož instruktoři i letos budou po celou zimu učit děti bruslit na střeše pražské Galerie Harfa a nově také na lední ploše před Obchodním centrem Šestka.

2. Oblečte dítě správně

Neměli bychom podcenit výběr oblečení. Dítě se bude potit a při pádech, bez kterých se začátky určitě neobejdou, se bude víc „válet“ po ledu než stát na nohou. Proto musí být oblečení nepromokavé, odvádějící vlhkost od těla a s tepelnou izolací. Také rukavice musí být pevné a nepromokavé. Zároveň je třeba vybrat oblečení, které umožní malému bruslaři pohodlný pohyb.

Na rozdíl od in-line bruslení není nutné, aby děti měly chrániče kolen či loktů. Pády na led jsou tlumené zimním oblečením, a navíc nejsou tak bolestivé jako pád na asfalt při in-line bruslení. Naprostou nutností je však lyžařská helma (ne cyklistická!), pod kterou mohou menší děti mít tenkou čepici nebo kuklu.

3. První krůčky bezpečně

První pokusy na ledě by měly vždy probíhat za podpory k tomu určené „hrazdičky“. Jedná se o plastovou nebo kovovou podporu, která dětem usnadní vstup na led a koordinaci pohybů v počátcích výuky. Bez této pomůcky dítka po vstupu na led opakovaně padají, velmi těžko se jim vstává a další výuce se pak kvůli negativním zkušenostem brání.

4. Brusle by měly perfektně padnout

„Ponožky volte určitě vysoké, ale ne příliš silné, aby dítě neztrácelo cit v noze. Samozřejmě nejdůležitější jsou brusle, které by měly perfektně padnout – bota musí odpovídat velikosti nohy dítěte, měla by pevně sedět v patě a kotnících, prsty mohou být volnější. Nekupujte zbytečně větší velikost bruslí – dětem by se špatně ovládaly a zakopávaly by o volnou špičku. Dbejte i na správné zašněrování – ve špičce boty příliš neutahujte, zato je pevněji zašněrujte v nártní části a nahoře pak opět volněji,“ radí Kristýna Přibylová.

5. V kurzu se dítě naučí správně vše potřebné

Pokud máte ve svém okolí příležitost, určitě svěřte své děti do rukou odborníků. Při výuce je totiž potřeba kromě zkušeností i hodně trpělivosti a vysvětlování. Dítě s „cizím“ člověkem a v kolektivu je přístupnější a lépe spolupracuje. Lektoři kvalitních kurzů bruslení jsou vyškolení a postupují podle odborné metodiky. Cílem kurzu je provést děti prvními krůčky na bruslích. Ukázat jim základy pohybu, dodat jim sebevědomí při nové činnosti, společně se naučit úplné základy tak, aby mohly následně s rodiči nebo v rámci volného bruslení již samy zkoušet jízdu na bruslích.

6. Bruslení by mělo být především hra

Cílem je, aby si děti jakýkoliv pohyb zamilovaly, proto není na místě nucení. Je také nutné brát v úvahu individuální schopnosti toho kterého dítěte. Pro první pokusy jsou skutečně vhodné kurzy, už i proto, že ledová plocha je vyhrazená a nehrozí žádná srážka např. s rozjetým hokejistou. Propracovaná metodika pak obsahuje různé hry a soutěže, děti baví honičky, hra na rybáře a rybičky, štafety, jízda ve vláčku.

